El jefe de la NASA debió aclarar por qué no se incluyó a una mujer en la próxima misión de Artemis con miras a la Luna

La NASA seleccionó una tripulación enteramente masculina para Artemis III, generando debate sobre la diversidad de género en la exploración lunar (NASA)

La presentación de la tripulación de Artemis III por parte de la NASA generó una controversia inesperada: por primera vez desde el inicio de la era Artemis, la misión lunar contará únicamente con hombres entre sus miembros principales.

El anuncio, realizado esta semana en el Centro Espacial Johnson, contrastó con la composición de Artemis II, donde la inclusión de la astronauta Christina Koch marcó un hito al abrir la puerta a la primera mujer en una misión de regreso a la órbita lunar. En esta ocasión, ninguna mujer fue seleccionada para el equipo principal, lo que reavivó el debate sobre los criterios de diversidad en la exploración espacial actual.

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La decisión sorprendió a parte del sector científico y a divulgadoras como Emily Calandrelli y Camille Bergin, quienes manifestaron su decepción en redes sociales. La astronauta Sian Proctor sostuvo en Instagram: “¡Su éxito [el de Artemis III) allanará el camino para la tripulación exclusivamente femenina de Artemis 4!”.

Artemis III validará maniobras de acoplamiento en órbita lunar, sin alunizaje inmediato, con módulos de SpaceX y Blue Origin involucrados - REUTERS/Antranik Tavitian

El propio administrador de la NASA, Jared Isaacman, salió a responder a las críticas: “Los astronautas de Artemis III tienen experiencia, están cualificados y merecen ser celebrados por la misión que se les ha asignado, al igual que las tripulaciones que les sigan serán celebradas cuando llegue su momento. Tenemos un cuerpo de astronautas extraordinario, y cada misión y cada tripulación forman parte de una campaña más amplia para lograr que Estados Unidos vuelva a la Luna y para construir el futuro con el que todos soñábamos de niños”.

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Y aclaró que la selección se basó en la formación, experiencia y disponibilidad de los astronautas, y no en una “exclusión de género”.

“Nuestra última promoción de candidatos a astronautas contó con más del 50 por ciento de mujeres. Reuniremos a los mejores astronautas para llevar a cabo y completar los objetivos”, aseguró Isaacman.

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El líder de la agencia espacial norteamericana ha lamentado haber visto “reacciones que van desde la decepción hasta la indignación”, tras el anuncio de los cuatro tripulantes de la misión Artemis III.

La misión Artemis III de la NASA ensayará en 2027 procedimientos clave de acoplamiento en órbita y presentará su tripulación, marcando un paso decisivo hacia el regreso humano a la Luna y la futura exploración de Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En un mundo con tanta controversia, espero que este pueda ser un momento en el que celebremos a los astronautas seleccionados, respetemos la integridad del proceso y reconozcamos la extraordinaria profundidad de talento en todo el cuerpo de astronautas”, sostuvo el líder de la NASA, al tiempo que aseguró que la selección de la tripulación “no implica a ningún cargo político”.

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Por último, aclaró que la Oficina de Astronautas “asigna a la tripulación que da a la misión las mayores posibilidades de cumplir sus objetivos, teniendo en cuenta muchos factores, incluidos los antecedentes y la experiencia de los astronautas, tales como la experiencia como piloto de pruebas, el trabajo de desarrollo en programas específicos y la disponibilidad”.

“Por ejemplo, quienes plantean esta preocupación quizá no sean conscientes de la reserva de tripulaciones que ya se están preparando para el lanzamiento a la Estación Espacial, o de quienes han estado recibiendo formación específica para la Luna y que encajarían mejor en una futura misión de superficie”, precisó Isaacman.

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Jared Isaacman,administrador de la NASA lamentó las críticas recibidas por no elegir a una mujer para el próximo vuelo de Artemis - REUTERS/Antranik Tavitian

El debate no es menor: de los 37 astronautas activos de la NASA, 15 son mujeres, lo que representa el 40 por ciento. Desde 2021, con la llegada de SpaceX como socio clave, las misiones estadounidenses a la Estación Espacial Internacional incluyeron al menos una mujer.

Artemis II había marcado un precedente con la participación de Koch, la primera mujer en abandonar la órbita terrestre baja y volar alrededor de la Luna. La expectativa de que las misiones Artemis fuesen un símbolo de diversidad de género, además de diversidad internacional y étnica, se vio frustrada al conocerse la integración de Artemis III.

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Funcionarios de la NASA y la Agencia Espacial Europea insistieron en que la selección de Randy Bresnik (comandante), Luca Parmitano (piloto, ESA), Frank Rubio y Andre Douglas (especialistas de misión) se realizó atendiendo exclusivamente a la idoneidad técnica, la experiencia operativa y la disponibilidad, sin intervención de nombramientos políticos.

La misión Artemis III representa la primera vez que un astronauta de la Agencia Espacial Europea participa en una expedición lunar estadounidense (NASA)

La agencia también remarcó que existen factores logísticos y de entrenamiento que influyen en cada misión, y que otras tripulaciones, incluso para vuelos lunares, ya se preparan con mujeres incluidas. La astronauta Christina Koch recordó en una entrevista que “el cuerpo de astronautas refleja la diversidad de toda la humanidad. Así que estaba bastante claro que, independientemente del tipo de tripulación que se eligiera para esta misión, iba a tener esa característica, y me complace decir que así es”.

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El proceso de selección, históricamente condicionado por la procedencia militar y la escasa diversidad, evolucionó en las últimas décadas hacia la inclusión de científicos, mujeres y representantes de distintas nacionalidades.

Sin embargo, la política de diversidad, equidad e inclusión sufrió retrocesos desde el cambio de administración en Estados Unidos, con la eliminación de referencias a la primera mujer y persona de color en la Luna en el sitio web oficial de la NASA, aunque la agencia aseguró que tal omisión no implica un cambio real en las asignaciones.

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La elección de una tripulación enteramente masculina en Artemis III, luego de una misión mixta como Artemis II, visibilizó la tensión entre meritocracia y representatividad en el espacio. La NASA reafirmó su compromiso con la diversidad, pero la ausencia de mujeres en la próxima misión lunar reabre el interrogante sobre el equilibrio entre excelencia técnica y pluralidad en la exploración espacial.

Experiencia y perfiles de la tripulación: la diversidad étnica y profesional sí estuvo presente

El programa Artemis busca establecer una presencia humana duradera en la Luna y sentar bases tecnológicas para futuras misiones a Marte (NASA)

El equipo seleccionado para Artemis III reúne trayectorias de alto impacto y perfiles complementarios, aunque sin presencia femenina. Randy Bresnik fue seleccionado por la NASA en 2004 tras una carrera como piloto de combate en la Infantería de Marina de Estados Unidos, con más de 7000 horas de vuelo en 95 aeronaves y experiencia previa como comandante en la Estación Espacial Internacional (EEI). Desde 2018 supervisa el desarrollo de sistemas para las misiones Artemis.

El piloto Luca Parmitano, coronel de la Fuerza Aérea Italiana y astronauta de la ESA desde 2009, fue el primer italiano y el tercer europeo en comandar la EEI. Suma más de 2000 horas de vuelo y lideró la Expedición 61, siendo un referente de la cooperación europea-estadounidense. “La designación de Luca como piloto refleja la amplia experiencia europea en vuelos espaciales tripulados y se basa en su dilatada trayectoria operativa en situaciones de alta presión”, destacó el director general de la ESA, Josef Aschbacher.

Frank Rubio, nacido en Los Ángeles e hijo de salvadoreños, simboliza el cruce entre diversidad y superación. Piloto de helicópteros Black Hawk, médico de familia y oficial de fuerzas especiales, obtuvo condecoraciones por su labor en Bosnia, Afganistán e Irak. Durante su primer vuelo espacial, un fallo en la nave Soyuz MS-22 lo obligó a permanecer 371 días en la EEI, récord de permanencia continua en el espacio para un estadounidense. “Es un gran honor representar a los hispanos. El mensaje para la juventud es que adelante con el trabajo, el estudio, que cualquier cosa se puede”, afirmó Rubio.

La NASA redefine su plan para regresar a la Luna con Artemis III: en 2027, implementa una campaña orbital llena de pruebas y cooperación internacional, clave para validar tecnologías y preparar el alunizaje tripulado de Artemis IV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingeniero Andre Douglas, debutante en el espacio, es doctor en ingeniería de sistemas, exoficial de la Guardia Costera de Estados Unidos y especialista en sistemas multidominio y vehículos autónomos. Fue seleccionado por la NASA en 2021 y entrenó en simuladores de la nave Orion y el módulo lunar Blue Moon.

La tripulación suplente la integra Bob Hines, coronel de la Fuerza Aérea, piloto de la misión SpaceX Crew-4 y con 170 días de experiencia en el espacio.

Artemis III: una misión lunar sin precedentes técnicos, con desafíos y ensayos sin alunizaje inmediato

Artemis III despegará entre mediados y finales de 2027 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. El objetivo no será realizar un alunizaje inmediato, sino validar maniobras clave de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje de SpaceX (Starship) y Blue Origin (Blue Moon). La campaña de lanzamientos involucrará al cohete Space Launch System (SLS), el New Glenn de Blue Origin y la Starship, en una secuencia sin precedentes que pondrá a prueba la interoperabilidad de sistemas y la coordinación internacional.

La NASA defendió la elección de la tripulación de Artemis III alegando que priorizó experiencia y disponibilidad sin excluir a ningún género (NASA)

La nave Orion se acoplará primero con Blue Moon, probado durante dos días por la tripulación. Luego repetirá el procedimiento con Starship, que en esta fase llevará solo equipamiento para el ensayo.

“Artemis 3 es una campaña de lanzamiento múltiple increíblemente emocionante, compleja y altamente coordinada. Se llevará a cabo en un corto período de tiempo con tres de los cohetes más potentes del mundo”, explicó Jeremy Parsons, director del programa Artemis de la NASA.

Durante dos semanas, los astronautas ejecutarán pruebas esenciales en órbita, incluyendo el testeo de los nuevos trajes extravehiculares desarrollados por Axiom Space, aunque la realización de caminatas espaciales aún no fue confirmada.

Artemis III utilizará el cohete Space Launch System y la cápsula Orion para ensayar acoplamientos con módulos desarrollados por empresas privadas (Reuters)

Los resultados de Artemis III serán cruciales para el desarrollo de las misiones futuras, en especial Artemis IV, que prevé el alunizaje tripulado para 2028. El cronograma depende, además, de la superación de desafíos técnicos recientes, como el accidente del cohete New Glenn de Blue Origin en 2026.

El programa Artemis busca “explorar más la Luna en busca de descubrimientos científicos, beneficios económicos, establecer una presencia humana duradera en la superficie lunar y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”, según la NASA.

Artemis III se perfila como un puente tecnológico y humano hacia esa meta, aunque la ausencia de mujeres en su tripulación principal deja abierto el debate sobre los próximos pasos para garantizar equidad y pluralidad en la conquista del espacio.