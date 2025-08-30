El Central de Di María visitará a Sarmiento de Junín por la fecha 7 del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Sarmiento recibirá a Rosario Central en Junín

Tras imponerse en el clásico de Rosario sobre Newell’s, el Central de Ángel Di María buscará seguir en alza al visitar a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón. En el duelo correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura, el Canalla buscará mantenerse en la cima de la tabla anual con una victoria. El encuentro dará inicio a las 19:15 y contará con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

La Academia de Rosario viene de lograr una vibrante victoria sobre la Lepra. Luego de un partido cerrado en el que escasearon las oportunidades de gol, apareció un tiro libre perfecto de Di María para quedarse con el triunfo. Esto le permitió estirar su historial de enfrentamientos directos contra Newell’s y mantener su invicto en el Torneo Clausura.

Rosario Central suma 10 unidades en la zona B, producto de dos victorias y cuatro igualdades. De hecho, al imponerse en el clásico, cortó una racha de tres empates al hilo: 0-0 contra San Martín de San Juan, 0-0 en su visita a Atlético Tucumán y 1-1 vs. Deportivo Riestra. Al mismo tiempo, gracias a un notable primer semestre al mando de Ariel Holan, el Canalla se ubica en lo más alto de la tabla anual: suma 45 unidades, seguido de River Plate, con 43, y Boca Juniors, con 42. El primer lugar le está dando un boleto a la próxima Copa Libertadores.

Rosario Central viene de imponerse sobre Newell's con un golazo de tiro libre de Ángel Di María (Fotobaires)

Por su parte, Sarmiento atraviesa un delicado presente en el que necesita sumar puntos de forma encarecida. Más allá de que el Verde logró un importante triunfo por 1-0 sobre San Martín de visitante, este es el único encuentro que ganó en el presente Torneo Clausura. Así las cosas, con seis puntos en la zona B, se ubica en el 28° lugar en la tabla de promedios y también está en la zona de riesgo en la anual, con 21 unidades. Vale recordar que el Santo sanjuanino marcha último en ambas tablas.

Sarmiento viene de recibir un duro golpe al caer por 3-0 contra Deportivo Riestra en condición de visitante. Además, se le escaparon los tres puntos en su último cotejo en Junín: se estaba imponiendo por 2-0 sobre Atlético Tucumán, pero el Decano convirtió dos goles en el cierre del partido y el duelo finalizó 2-2.

Por otro lado, cabe destacar que el duelo entre Sarmiento y Rosario Central en el Estadio Eva Perón no contará con hinchas visitantes. Más allá de que la dirigencia del elenco local estaba abierta a la posibilidad de recibir hinchas del Canalla, las autoridades terminaron desestimando el pedido y únicamente habrá aficionados locales.

Posibles formaciones

Sarmiento (J): Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Santiago Rodríguez; Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González, Julián Contrera; Iván Morales y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ignacio Malcorra, Jáminton Campáz, Ángel Di María; Alejo Véliz y Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Eva Perón de Junín

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

TABLAS DE POSICIONES