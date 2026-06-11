“Apenas corre y ya no presiona”, el llamativo análisis sobre Messi en el ranking de los 50 mejores jugadores del Mundial 2026

Lionel Messi ocupa el puesto 25 del ranking mientras que Cristiano Ronaldo cierra la lista en el 50

El sitio especializado The Athletic publicó su ranking actualizado de los 50 futbolistas más influyentes del Mundial de 2026, tomando como referencia el rendimiento reciente y la proyección táctica de cada jugador en sus selecciones. El listado generado por la publicación sitúa a Lionel Messi en el puesto 25, destacando la vigencia del capitán argentino a sus 38 años y la presencia de otros tres futbolistas de la Albiceleste entre los seleccionados.

Según detalló The Athletic, la clasificación no responde exclusivamente al talento individual, sino a una combinación de estado de forma, condición física y probabilidad de protagonismo durante el certamen. En este contexto, el análisis sobre Messi resulta relevante tanto por la posición que ocupa como por los argumentos elegidos para justificarla.

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Messi, actualmente jugador del Inter Miami de la MLS, figura en el puesto 25 del listado. El medio subrayó que clasificarlo representa una tarea compleja por su edad y su estilo actual de juego. “Es extremadamente difícil clasificar a este genio de 38 años, que ha mantenido estadísticas de goles y asistencias dignas de un videojuego en la MLS desde que llevó a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo hace casi cuatro años. Apenas corre y ya no presiona, pero si este sofocante torneo de verano se juega a paso de tortuga, ¿importará?”, escribió The Athletic.

Junto a Messi, Enzo Fernández aparece en el puesto 26, tras una temporada con Chelsea en la que marcó quince goles desde el mediocampo. El análisis indicó que su visión de juego será clave para una Argentina que todavía gira en torno al capitán. El texto también mencionó la incertidumbre sobre el futuro de Fernández en el club inglés y su posible efecto en el rendimiento con la selección nacional.

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Julián Álvarez y Enzo Fernández ocupan un lugar en la lista de los mejores jugadores del Mundial (AFP)

En el puesto 37 emerge Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. The Athletic describió a Álvarez como un futbolista que aporta mucho más que goles, gracias a su presión, movimiento sin balón y técnica depurada, atributos que lo convierten en el complemento ideal para Messi en el ataque argentino.

La nómina de argentinos destacados se completa con Nico Paz, mediocampista del Como de Italia, ubicado en el puesto 49. Paz fue señalado como la gran revelación de la Serie A y la figura central de su equipo, tras anotar doce goles y dar seis asistencias en la última temporada. Sobre su rol en la selección, The Athletic apuntó que la presencia de Messi limita su protagonismo, aunque su capacidad de marcar diferencias podría resultar valiosa en situaciones puntuales del torneo.

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En cuanto a la metodología, el ranking se construyó a partir de un modelo propio que evaluará la contribución objetiva de cada jugador en los partidos, actualizando posiciones en función de sus rendimientos “durante las próximas 5 semanas”. El análisis destacó que esta lista no equivale a un ranking absoluto de talento, sino a una proyección dinámica y contextual. En ese sentido, la evolución del rendimiento de los futbolistas y posibles cambios en las alineaciones podrían modificar el orden de los protagonistas en la tabla.

Nico Paz es otro de los argentinos que integran la lista (Reuters)

En lo más alto del listado aparecen Ousmane Dembélé (Francia/París Saint-Germain) como número uno, seguido por Harry Kane (Inglaterra/Bayern de Múnich) y Lamine Yamal (España/Barcelona). El delantero noruego Erling Haaland se ubica en el puesto 13, mientras que la selección se cierra con el portugués Cristiano Ronaldo en el puesto 50, sumando así otro nombre histórico al balance.

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“¿Será esta la única aparición de Ronaldo en esta clasificación? Si juega para sí mismo, Portugal fracasará. Si juega para el equipo, sigue siendo perfectamente capaz de marcar los goles que necesitan para aspirar al título. Todo depende de él", sentenció el medio sobre el astro luso.

La Albiceleste inicia su camino en el Mundial de 2026 el próximo martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City. El conjunto nacional encabeza el Grupo J, una zona que asoma accesible en los papeles pero que demandará máxima concentración para sellar la clasificación a la siguiente ronda. Tras el debut, los dirigidos por Lionel Scaloni se trasladarán a Dallas para afrontar los dos compromisos restantes de la fase inicial en el AT&T Stadium: primero se medirán ante Austria el lunes 22 de junio a las 14:00, y cerrarán su participación en el grupo el sábado 27 de junio a las 23:00 contra Jordania, en busca del pase a los octavos de final.

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LOS 50 MEJORES FUTBOLISTA DEL MUNDIAL, SEGÚN THE ATHLETIC

1- Ousmane Dembélé (Francia/París Saint-Germain)

2- Harry Kane (Inglaterra/Bayern de Múnich)

3- Lamine Yamal (España/Barcelona)

Michael Olise (Francia/Bayern de Múnich)

Vitinha (Portugal/PSG)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Gabriel (Brasil/Arsenal)

Pedri (España/Barcelona)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

Luis Díaz (Colombia/Bayern de Múnich)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Nuño Mendes (Portugal/PSG)

Vinicius Junior (Brasil/Real Madrid)

Joshua Kimmich (Alemania/Bayern de Múnich)

William Saliba (Francia/Arsenal)

Willian Pacho (Ecuador/PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Federico Valverde (Uruguay/Real Madrid)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Jonathan Tah (Alemania/Bayern de Múnich)

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

Dayot Upamecano (Francia/Bayern de Múnich)

25- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

26- Enzo Fernández (Argentina/Chelsea)

Antoine Semenyo (Ghana/Manchester City)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Desire Doue (Francia/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal)

Moisés Caicedo (Ecuador/Chelsea)

Jeremy Doku (Bélgica/Manchester City)

Florian Wirtz (Alemania/Liverpool)

Yan Diomande (Costa de Marfil/RB Leipzig)

Fabián Ruiz (España/PSG)

37- Julián Álvarez (Argentina/Atlético de Madrid)

Martin Odegaard (Noruega/Arsenal)

Rayan Cherki (Francia/Manchester City)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

Marquinhos (Brasil/PSG)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Piero Hincapié (Ecuador/Arsenal)

Rodri (España/Manchester City)

Arda Guler (Turquía/Real Madrid)

Rubén Días (Portugal/Manchester City)

Hakan Calhanoglu (Turquía/Inter)

Jamal Musiala (Alemania/Bayern de Múnich)

49- Nico Paz (Argentina/Como)

50- Cristiano Ronaldo (Portugal/Al Nassr)