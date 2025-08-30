San Lorenzo y Huracán animarán una nueva edición de un caliente clásico de barrio: hora, TV y probables formaciones

Horarios del partido:
14:45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
13:45 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
12:45 Colombia, Ecuador y Perú
11:45 México
*Televisarán ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina (con pack fútbol)
Los convocados de Huracán: afuera Paio Pereyra, expulsado ante Unión
Los convocados de San Lorenzo: Gastón Hernández será baja por lesión
Las autoridades del partido:
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
Uno de los partidos más esperados de la Fecha 7:
San Lorenzo y Huracán abrirán la actividad del sábado en el estadio Pedro Bidegain, donde el Ciclón intentará hacer valer su localía para mantenerse en lo alto de la Zona B del Torneo Clausura. El Globo, por su parte, quiere dar el golpe en condición de visitante en un escenario que le es históricamente esquivo. Dirigirá Nicolás Ramirez a partir de las 14:45 (Héctor Paletta estará en el VAR).
Probables formaciones:
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio,Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali. DT: Damián Ayude
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka
¡Bienvenidos a la previa del clásico entre San Lorenzo y Huracán!