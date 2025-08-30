San Lorenzo y Huracán animarán una nueva edición de un caliente clásico de barrio: hora, TV y probables formaciones

¡Bienvenidos a la previa del clásico entre San Lorenzo y Huracán!

San Lorenzo y Huracán abrirán la actividad del sábado en el estadio Pedro Bidegain, donde el Ciclón intentará hacer valer su localía para mantenerse en lo alto de la Zona B del Torneo Clausura. El Globo, por su parte, quiere dar el golpe en condición de visitante en un escenario que le es históricamente esquivo. Dirigirá Nicolás Ramirez a partir de las 14:45 (Héctor Paletta estará en el VAR).

Uno de los partidos más esperados de la Fecha 7:

