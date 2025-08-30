Deportes

San Lorenzo y Huracán animarán una nueva edición de un caliente clásico de barrio: hora, TV y probables formaciones

Se medirán desde las 14:45 en el estadio Pedro Bidegain

Horarios del partido:

14:45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

13:45 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

12:45 Colombia, Ecuador y Perú

11:45 México

*Televisarán ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina (con pack fútbol)

15:41 hsHoy

Los convocados de Huracán: afuera Paio Pereyra, expulsado ante Unión

15:15 hsHoy

Los convocados de San Lorenzo: Gastón Hernández será baja por lesión

15:00 hsHoy

Las autoridades del partido:

Nicolás Ramirez, el árbitro de
Nicolás Ramirez, el árbitro de esta tarde (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

14:47 hsHoy

Uno de los partidos más esperados de la Fecha 7:

San Lorenzo y Huracán abrirán la actividad del sábado en el estadio Pedro Bidegain, donde el Ciclón intentará hacer valer su localía para mantenerse en lo alto de la Zona B del Torneo Clausura. El Globo, por su parte, quiere dar el golpe en condición de visitante en un escenario que le es históricamente esquivo. Dirigirá Nicolás Ramirez a partir de las 14:45 (Héctor Paletta estará en el VAR).

14:41 hsHoy

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio,Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali. DT: Damián Ayude

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka

14:34 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa del clásico entre San Lorenzo y Huracán!

