Deportes

Disciplina, tecnología y mentalidad, las claves que sostienen la carrera de Mohamed Salah en la élite de la Premier League

El egipcio fue elegido por tercera vez como Jugador del Año por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra. Cómo el delantero del Liverpool logra mantener su protagonismo en la cancha

Por Nicolás Sturtz

Guardar
El Liverpool rompió su política
El Liverpool rompió su política y renovó a Salah por dos años, destacando su alto rendimiento

En una Premier League marcada por la intensidad y el recambio constante, los ojos vuelven una y otra vez hacia Mohamed Salah.

A los 33 años, mientras tantos colegas ven cómo la velocidad y la potencia comienzan a ceder, el egipcio esquiva el reloj y sigue en la cima. No es magia, ni azar: detrás de cada desborde y festejo hay una rutina casi obsesiva, tecnología de vanguardia, alimentación precisa y una cabeza entrenada para no perder nunca el foco.

El inicio de temporada encontró a Salah como siempre: protagonista. Anotó ante el Bournemouth y ratificó su condición de referente, mientras un nuevo reconocimiento llegaba a sus manos: fue elegido, por tercera vez, como Jugador del Año por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, algo inédito en la historia del galardón.

La disciplina y la tecnología
La disciplina y la tecnología de Mohamed Salah lo mantienen en la élite del fútbol a los 33 años (AP/ Jon Super)

La magnitud de su presente impacta a tal punto que el Liverpool rompió su política habitual de no renovar por largo plazo a futbolistas mayores de 30 y le ofreció un nuevo contrato por dos años, una excepción reservada solo para aquellos que, como Salah, redefinen los estándares del alto rendimiento en la élite inglesa.

Rutinas de entrenamiento y tecnología de vanguardia

La raíz de estos logros está en una rutina de entrenamiento y recuperación poco convencional. Salah perfeccionó su método durante su paso por la Roma, sumando equipos de cardio, pesas y creando un campo de prácticas propio en su casa.

Ya en Liverpool, intensificó esas pautas: mientras otros jugadores se distraen antes de entrenar, él aprovecha el tiempo en el gimnasio con ejercicios de fuerza abdominal y trabajo rotacional.

El egipcio combina rutina, alimentación
El egipcio combina rutina, alimentación y fortaleza mental para seguir brillando en el Liverpool (Instagram/@mosalah)

El doctor Ben Rosenblatt, expreparador físico de la selección inglesa, explicó a The Athletic que Salah da prioridad al fortalecimiento del tronco para absorber el contacto y moverse con agilidad en espacios reducidos, clave en su forma de jugar.

En su vivienda, dos habitaciones están dedicadas exclusivamente a su preparación: cuenta con pesas libres, cinta de correr, bicicleta estática, máquina de Pilates y aparatos de resistencia. Además, utiliza crioterapia, exponiéndose a temperaturas extremas para acelerar la recuperación muscular, y una cámara hiperbárica que le permite recuperarse más rápido tras partidos exigentes. “Mi esposa dice que paso más tiempo con mis máquinas que con ella”, reconoció Salah en una entrevista con L’Equipe.

El impacto de estos hábitos es contundente: hasta la lesión sufrida en la Copa Africana de Naciones en enero de 2024, Salah solo se había ausentado en diez partidos de Premier League durante seis temporadas y media, un dato inusual para futbolistas sometidos a una exigencia tan alta.

El entrenamiento de Salah incluye tecnología avanzada, crioterapia y una cámara hiperbárica en su casa (Instagram/@mosalah)

Alimentación y disciplina cotidiana

La alimentación minuciosa es otra clave de su método y termina extendiéndose al vestuario. Salah aconsejó a Harvey Elliott alejarse del pan blanco y cambiarlo por opciones más saludables.

Su desayuno incluye, por lo general, pan integral con frijoles o aguacate; en su dieta dominante no faltan el brócoli, las batatas, pescados, pollo y ensaladas. Si sale a comer, prefiere sushi y solo se permite una pizza mensual o un koshari cuando regresa a Egipto.

Como musulmán practicante, evita el alcohol, una decisión que —según relató Jürgen Klopp en The Athletic— favorece una mejor y más rápida recuperación después de partidos de alto voltaje.

La alimentación estricta y la
La alimentación estricta y la disciplina cotidiana son claves en la longevidad deportiva de Salah (Instagram/@mosalah)

Preparación mental y adaptación dentro del campo

Además del físico, la fortaleza mental sostiene toda la estructura. Salah incorpora la meditación y la visualización a su rutina diaria: dedica minutos a imaginarse en situaciones de gol y analiza porteros rivales.

Complementa ese trabajo con yoga y ejercicios de respiración guiada para administrar la presión y regular las emociones. “La regulación emocional es fundamental para quien debe rendir bajo presión extrema de forma repetida”, explicó Rosenblatt en The Athletic.

En el plano táctico, Salah ajustó su juego para potenciarse con el paso del tiempo. Según The Athletic, en la temporada 2024-25 realizó menos carreras al espacio que en ciclos anteriores —pasó de 10,97 por partido en 2023-24 a 8,95—, pero ha subido notablemente la eficacia: elige mejor cuándo moverse y así genera más tiros y goles por participación.

La preparación mental, con meditación
La preparación mental, con meditación y visualización, fortalece el rendimiento de Salah bajo presión (REUTERS/Dylan Martinez)

Modificó además el punto de partida de sus desmarques, arrancando desde posiciones más retrasadas para aprovechar el espacio y alcanzar velocidades de hasta 31,1 km/h, la cifra más alta de su carrera.

Trabajo y mentalidad: la huella de Salah

Detrás de cada logro, hay un ritual diario: entrenamientos diseñados al milímetro, alimentación precisa y una mente enfocada en el detalle.

Así es como Salah se reinventa cada temporada y desafía lo establecido. Su impacto va mucho más allá de los títulos o las estadísticas; su ejemplo inspira dentro y fuera del vestuario y sostiene la convicción de que el trabajo, la disciplina y la inteligencia pueden estirar la vigencia en la cima.

El fútbol europeo encuentra en el egipcio no solo a un campeón, sino a un símbolo de profesionalismo, evolución y resiliencia.

Temas Relacionados

Mohamed SalahLiverpoolPremier LeagueEntrenamiento físicoNutrición deportivaMentalidad deportivaRutinaPreparación mentalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Del MVP más joven al ajedrez y la filantropía: la nueva vida de Derrick Rose tras su retiro de la NBA

El exbase de Chicago Bulls cerró su trayectoria profesional en 2024 y será homenajeado con el retiro del número 1 en enero de 2026. Cuáles son las iniciativas solidarias que lidera

Del MVP más joven al

Fútbol y memoria selectiva, la influencia de la nostalgia digital convierte errores en leyendas

El balón Jabulani y figuras como Ronaldo o Zidane son hoy exaltados en redes sociales bajo una mirada que omite datos y contextos menos favorables, según un análisis de The New York Times

Fútbol y memoria selectiva, la

De un pasado de lesiones a protagonista del US Open: así fue la transformación física de Jack Draper

El británico sorprendió en Nueva York con una imagen renovada gracias a estrictas rutinas diarias de gimnasio, ejercicios aeróbicos y un cambio de mentalidad

De un pasado de lesiones

Barracas Central venció 2-1 a Newell’s y es el líder de la Zona A del Torneo Clausura

El Guapo logró un trabajado triunfo en Rosario para desplazar de la cima a Estudiantes y soñar con la clasificación a las copas internacionales. En simultáneo, Banfield le ganó 1-0 a Tigre

Barracas Central venció 2-1 a

Dolor en el mundo del boxeo por la muerte de Pileta Maidana, primo del ex campeón mundial y manager de deportistas

Gustavo fue una pieza clave en la carrera pugilística del Chino Maidana y acompañó a otras figuras del boxeo

Dolor en el mundo del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chocó una familia que volvía

Chocó una familia que volvía de ver a River en Mendoza: murieron un abuelo y su nieto de 12 años

El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

Disminuyó un 80% el robo de cables feroviarios y aumentaron las detenciones por delitos en los trenes

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

INFOBAE AMÉRICA
Francia, Alemania y el Reino

Francia, Alemania y el Reino Unido presionaron a Irán en la ONU para evitar la reimposición de sanciones por su programa nuclear

El régimen de Maduro activó la segunda etapa del alistamiento de milicianos para “defender” al país

Rusia amenazó a Japón ante sus planes de desplegar misiles estadounidenses Typhon: “Tendremos que tomar las medidas”

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

TELESHOW
Tras las disculpas de Mirtha

Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto

La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”