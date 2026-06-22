La superficie sembrada de República Dominicana se duplicó entre 2020 y 2024, según datos oficiales

Un informe de la Oficina Nacional de Estadística, publicado en junio de 2026, pone números al salto agrícola entre 2020 y 2025. Detrás del avance asoman decisiones públicas y un mapa productivo que cambia (Foto cortesía Ministerio de Agricultura de República Dominicana)

República Dominicana registró un crecimiento sostenido de la superficie sembrada y una diversificación de cultivos entre 2020 y 2025, según el informe “República Dominicana: Superficie sembrada por tipo de producto agrícola, según año 2020-2025″, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística y publicado en junio de 2026.

La superficie total sembrada alcanzó 693,681.30 hectáreas en 2024, frente a 335,513.96 hectáreas en 2020, de acuerdo con la ONE. El aumento estuvo impulsado por los cereales, que totalizaron 516,995.80 hectáreas en 2024 frente a 229,506.04 hectáreas en 2020.

Dentro de ese grupo, el arroz fue el principal cultivo del país, con 464,246.90 hectáreas sembradas en 2024. El maíz pasó de 24,804.65 hectáreas en 2020 a 52,748.90 hectáreas en 2024, mientras que el sorgo registró alrededor de 1,000 hectáreas anuales.

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Cultivos tradicionales y oleaginosas

En los productos tradicionales, la caña de azúcar se mantuvo como el cultivo de mayor superficie, con 150,615.64 hectáreas en 2024. El tabaco alcanzó 60,126.97 hectáreas ese mismo año y el café sumó 108,902.31 hectáreas. El cacao, cuya última cifra disponible corresponde a 2020, registró 56,375.28 hectáreas sembradas.

La agricultura dominicana destaca en 2024 con el arroz como cultivo principal, cubriendo 464.246,90 hectáreas, mientras la caña de azúcar y el café mantienen su relevancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la ONE también señaló el crecimiento de las oleaginosas, en especial el maní, que en 2025 alcanzó 3,661.89 hectáreas. En las leguminosas, la habichuela blanca y la habichuela roja superaron las 49,000 hectáreas en 2024.

Musáceas, hortalizas y tubérculos

Entre los cultivos no tradicionales, las musáceas aumentaron de forma progresiva. El plátano pasó de 19,699.18 hectáreas en 2020 a 75,381.22 hectáreas en 2025, mientras que el guineo registró 7,903.19 hectáreas en el último año del período analizado.

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El segmento de hortalizas y vegetales también creció hasta 24,360.66 hectáreas en 2025, con cultivos como ají, ajo, berenjena, cebolla y pepino. En raíces y tubérculos, la yuca se mantuvo como principal cultivo, con 21,869.82 hectáreas en 2025.

Otros rubros como la batata, el ñame y la papa también aumentaron: la batata superó las 9,000 hectáreas y la papa se acercó a las 4,000, según la ONE.

Frutales y fuentes de los datos

El reporte publicado en junio de 2026 detalla una expansión agrícola con cambios por rubro y año, y deja una pista sobre el factor que más empujó la tendencia (Foto cortesía Ministerio de Agricultura de República Dominicana)

En el sector frutícola, el aguacate alcanzó 3,576.82 hectáreas en 2025 y la chinola sumó 2,998.48 hectáreas. Melón, piña y limón agrio también reflejaron aumentos en las superficies sembradas.

El informe técnico de la ONE indicó que “la expansión de la frontera agrícola y la diversificación de cultivos han sido elementos clave para fortalecer la seguridad alimentaria y dinamizar las exportaciones”. Las cifras provienen de registros administrativos del Ministerio de Agricultura y de entidades responsables de cultivos de exportación, como el Instituto Azucarero Dominicano, el Instituto del Tabaco de la República Dominicana, el Consejo Dominicano del Café y el Consejo Dominicano del Cacao.

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El documento precisó que las cifras están sujetas a rectificación por la naturaleza dinámica de la producción agrícola y la recopilación de datos en campo. De acuerdo con la ONE, la tendencia observada en la última década responde a políticas públicas orientadas a la modernización del agro, la tecnificación de los cultivos y la apertura de nuevos mercados. El gobierno central genera actividades de promoción del agro local.