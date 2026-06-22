Avicultores refuerzan medidas sanitarias tras detección de influenza aviar en granja comercial

La gripe aviar en aves silvestres llevó a Honduras a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país.

La confirmación de un caso de influenza aviar de alta incidencia en una granja comercial del país activó la respuesta de la industria avícola hondureña, que coordina acciones con las autoridades sanitarias para contener el riesgo de propagación y proteger la producción nacional.

La Federación de Avicultores de Honduras (FEDAVIH) informó que mantiene un monitoreo constante de la situación y sigue las acciones implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

En un pronunciamiento oficial, FEDAVIH señaló que la detección del caso activó los mecanismos de respuesta previstos en los protocolos nacionales de emergencia sanitaria para actuar ante enfermedades que puedan afectar al sector avícola.

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Medidas de prevención en las granjas

Según FEDAVIH, la prioridad es preservar la sanidad de las granjas, mantener la estabilidad de la producción y evitar impactos en la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen de los productos avícolas como una de sus principales fuentes de proteína.

La organización respaldó las medidas puestas en marcha por las autoridades bajo el Plan Nacional de Contingencia de SENASA.

FEDAVIH pidió a los productores restringir accesos, reforzar la limpieza y evitar el contacto de las aves con la fauna silvestre. (Imagen de referencia)

Como parte de la respuesta preventiva, las empresas avícolas reforzaron las acciones de bioseguridad en toda la cadena productiva. Las medidas incluyen controles más estrictos en el acceso a las granjas, monitoreo permanente de las aves, supervisión sanitaria en centros de producción y mayores controles en las operaciones de transporte y distribución.

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FEDAVIH pidió a los productores de todo el país que intensifiquen las medidas de prevención dentro de sus unidades productivas. Entre las principales recomendaciones figuran restringir el ingreso de personas ajenas a las instalaciones, reforzar los procesos de limpieza y desinfección, utilizar de forma permanente pediluvios y productos sanitizantes, y evitar cualquier contacto entre las aves de producción y la fauna silvestre.

La federación también instó a los avicultores a mantenerse vigilantes ante posibles señales asociadas con la enfermedad. Indicó que cualquier incremento inusual en la mortalidad de aves, dificultades respiratorias, disminución repentina en la producción de huevos o síntomas neurológicos debe ser informado de inmediato a las autoridades competentes.

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Abastecimiento y consumo

FEDAVIH reiteró que el consumo de carne de pollo y huevo no representa un riesgo para la salud humana y que los productos que llegan al mercado cumplen con controles de inocuidad y calidad.

La organización sostuvo que la influenza aviar no se transmite a través del consumo de alimentos avícolas debidamente procesados y que las empresas continúan operando bajo estándares sanitarios para garantizar productos seguros a los consumidores.

La detección del caso puso en marcha los protocolos nacionales de emergencia sanitaria para proteger al sector avícola de Honduras.

También aseguró que el abastecimiento nacional de pollo y huevo se mantiene estable y que las medidas aplicadas buscan proteger la producción y evitar interrupciones en la cadena de suministro.

Investigación y seguimiento del caso

La industria avícola constituye uno de los pilares de la seguridad alimentaria en Honduras, genera miles de empleos directos e indirectos y aporta una parte importante de la proteína animal consumida por la población.

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Mientras las autoridades continúan con las investigaciones epidemiológicas y el seguimiento del caso detectado, productores y organismos sanitarios mantienen un trabajo coordinado para proteger la avicultura nacional y la confianza de los consumidores hondureños.