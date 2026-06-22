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Alarma en la selección argentina: Cuti Romero fue reemplazado por Nicolás Otamendi por un dolor en la rodilla

El defensor central dejó el campo a los 55 minutos por una molestia en la pierna derecha, la misma zona que se lesionó antes del Mundial

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Cuti Romero se retiró por lesión y en su lugar ingresó Nicolas Otamendi (REUTERS/Hannah Mckay)
Cuti Romero se retiró por lesión y en su lugar ingresó Nicolas Otamendi (REUTERS/Hannah Mckay)

La selección argentina afrontó su segundo compromiso en el Mundial 2026 contra Austria en el Dallas Stadium por la fecha 2 del Grupo J. Tras el debut exitoso ante Argelia de la mano de Lionel Messi, el capitán volvió a anotar para abrir el mercador y así convertirse en el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo, pero el dato de preocupación llegó en la línea de fondo.

Un giro inesperado sacudió el encuentro a los 55 minutos, cuando Cristian Cuti Romero debió abandonar el campo tras manifestar molestias en la pierna derecha, la misma que le había generado complicaciones durante su paso más reciente por el Tottenham en la liga inglesa.

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La acción que forzó la sustitución de Romero se produjo a los 46 minutos, cuando disputó la pelota con Marcel Sabitzer, centrocampista del Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania. Tras ese choque, el defensor manifestó síntomas de dolor y el cuerpo técnico optó por sacarlo de la cancha a pesar que Cuti pedía permanecer. Minutos más tarde, se lo vio con hielo en la zona en el banco de suplentes.

El defensor venía de una recuperación exigente: sufrió un esguince de grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha solo tres meses antes del inicio del torneo. Pese a ese antecedente, logró ser titular tanto en el debut ante Argelia como en este enfrentamiento en Dallas, ratificando la confianza de Lionel Scaloni en su rendimiento y capacidad.

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La salida de Romero abrió la puerta a Nicolás Otamendi, quien recientemente firmó contrato con River Plate. El exjugador del Benfica tomó el relevo en la zaga central en un momento clave: el equipo argentino se encontraba 1-0 arriba, gracias a un gol de Lionel Messi en el primer tiempo.

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