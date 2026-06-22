El penal que erró Lionel Messi a los 8 minutos de Argentina-Austria: por qué estuvo bien cobrada la infracción sobre Lautaro Martínez

¡¡PENAL PARA ARGENTINA!!



Posch lo bajó a Lautaro Martínez y el egipcio Amin Omar, tras la revisión, pitó la pena máxima. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2eNLTanDNC — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Iban 3 minutos del partido en el Dallas Stadium cuando Lautaro Martínez perforó el centro de la defensa austriaca y fue derribado antes de llegar a patear el balón. El árbitro egipcio Amin Mohamed no pitó una falta, pero el llamado posterior del VAR a cargo del qatarí Khamis Almarri lo invitó a revisar la maniobra y reevaluar su determinación.

El juez principal, finalmente, pitó el penal para Argentina ante Austria. La maniobra se había desarrollado tras una magnífica asistencia de Enzo Fernández. El Toro pisó el área, pero al mismo tiempo se tiraron Xaver Schlager (4) y Stefan Posch (5), golpeando el pie de apoyo del atacante del Inter.

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El penal estuvo correctamente sancionado. No alcanza con disputar el balón, también importa cómo se disputa. Los defensores llegaron tarde, perdieron el control de la acción y terminaron impactando sobre el pie izquierdo del argentino. El contacto del jugador número 5 sobre Martínez no es accidental ni menor dentro de la dinámica de juego: es un toque que interfiere claramente en la carrera, rompe el equilibrio del delantero y le impide continuar la acción ofensiva. Allí la disputa deja de ser competitiva y pasa a transformarse en infracción.

¡CABEZA ARRIBA, CAPITÁN!



A los 9', Messi falló el penal ante Austria. pic.twitter.com/J4UUB9sjGf — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

La Regla 12 de la IFAB le da al árbitro la posibilidad de evaluar tres criterios en caso de una “falta cometida implique contacto físico”. Entre las tres posibilidades aparecen las definiciones de “imprudente”, “temerario” o “uso de fuerza excesiva”. En este caso, la infracción cataloga dentro del marco imprudente.

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“‘Imprudente’» es aquella acción en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario. No será necesaria una sanción disciplinaria", detalla el reglamento, que no establece la obligación de amonestar. Técnicamente, se trata de una acción imprudente, porque el defensor actúa sin la atención ni la precaución debida. No hay elementos suficientes para hablar de temeridad ni de uso de fuerza excesiva, por lo que no corresponde sanción disciplinaria. Pero sí existe una falta clara dentro del área penal. La decisión correcta es el tiro penal para Argentina, sin tarjeta.

Noticia en desarrollo..

LA SECUENCIA DEL PENAL A LAUTARO MARTÍNEZ

Crédito de las fotos: Reuters (Hannah Mckay/Jerome Miron/Troy Taormina/Issei Kato)