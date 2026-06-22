Teté Coustarot festejó su cumpleaños en la casa de Mirtha Legrand: los detalles de una celebración única

El video muestra la celebración de cumpleaños de Tete Coustarot, en casa de Mirtha Legrand

La tarde del 21 de junio, el clásico té de los domingos en la casa de Mirtha Legrand se transformó en un festejo especial: el cumpleaños número 76 de Teté Coustarot reunió a un grupo selecto de amigos y figuras del espectáculo argentino. La anfitriona, fiel a su estilo, convirtió la reunión en una celebración íntima, donde la agasajada fue el centro de todas las miradas y gestos de cariño.

Desde la llegada de los invitados, el ambiente en el living de la casa de Mirtha transmitía una atmósfera cálida y familiar. El salón, iluminado por una gran lámpara de cristales que colgaba sobre la mesa principal, estaba decorado con obras de arte y detalles clásicos que remiten a la personalidad de la diva. El cuadro de fondo, las esculturas y la iluminación suave en paredes de tono claro componían un espacio elegante y acogedor, fiel a la tradición de las reuniones dominicales en ese domicilio.

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La mesa, cubierta con un mantel celeste claro, se preparó para la ocasión con una vajilla cuidada: platos de porcelana en tonos blancos y azulados, copas de agua y vino, y tazas de té con motivos florales. Los platos dulces se dispusieron en bandejas rectangulares y redondas a lo largo de la mesa. Había medialunas, budines, pastelitos, alfajores, bombones y pequeños sándwiches, componiendo una merienda variada y generosa, en sintonía con el estilo de los te de Mirtha.

Mirtha Legrand, vestida con un ssaco rosa estampado, y Teté Coustarot, con un saco negro, interactúan con otros invitados. El evento se desarrolla en un ambiente de reunión social.

El momento más esperado llegó con la aparición de una torta que sorprendió a todos por su originalidad. Inspirada en la camiseta campeona de la selección argentina de fútbol, la torta tenía los colores celeste y blanco, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y el nombre “Teté” en letras negras en el frente. En la parte posterior, el número 10 evocaba al capitán de la selección y también alusiones personales para la homenajeada.

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Según relató la propia Teté, “El té de Mirtha me festejó el cumple. La torta sumamente original con mi nombre y el 10 en la gloriosa camiseta campeona”. La elección de este diseño, que mezcla la pasión futbolera con el carácter festivo del encuentro en medio del clima mundialista, generó sonrisas y comentarios entre los asistentes, quienes no dudaron en registrar el momento en imágenes.

Las velas dispuestas sobre la torta completaron el ritual del deseo y el aplauso, mientras Mirtha y Teté compartían la cabecera de la mesa y posaban para las fotos que luego circularían en redes sociales. El detalle de la torta se transformó en uno de los ejes visuales y simbólicos de la jornada.

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Mirtha Legrand posa sentada en la cabecera de una mesa con sus invitados, incluyendo a Teté Coustarot, quien celebra su cumpleaños

La disposición de la mesa y el entorno del living reflejaron la impronta característica de las reuniones en casa de Mirtha Legrand. El mantel celeste combinaba con las tazas de té de fondo azul y flores verdes, mientras los platos principales y postres se ubicaban en el centro y los extremos de la mesa, facilitando el acceso a todos los invitados.

La vajilla incluía platos de postre con líneas azules y blancas, copas de cristal para agua y vino, y servilletas cuidadosamente dobladas. Sobre la mesa, además de los dulces, se encontraban teléfonos móviles, elementos personales y sobres, lo que aportaba una atmósfera de confianza y cotidianidad al encuentro.

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En el living, la gran lámpara de cristales otorgaba un aire sofisticado, enmarcando la mesa como epicentro de la celebración. Las paredes en tono verde claro, los cuadros de gran formato con marcos dorados y las esculturas en los rincones completaban el ambiente clásico y elegante, fiel al estilo de la anfitriona.

Teté Coustarot celebra su cumpleaños con un pastel decorado como la camiseta de la selección argentina de fútbol en la casa de Mirtha Legrand.

La lista de presentes en el festejo de Teté Coustarot incluyó a quienes semana a semana suelen compartir la merienda en el domicilio de Mirtha. Entre ellos, la hija de la anfitriona, Marcela Tinayre, reconocida conductora y productora, y Dany Mañas, productor de televisión y teatro, amigo de las principales divas del país. No faltó el diseñador Gino Bogani, referente de la moda argentina y colaborador habitual de Mirtha.

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También participaron Alejandro Veroutis, periodista y jefe de prensa, conocido por su vínculo con figuras del espectáculo; Héctor Vidal Rivas, asesor de vestuario y figura clave en la imagen de Mirtha; el empresario y amigo Martin Cabrales, y Enzo Gentile, empresario de estrecha relación con la diva. Completó el grupo Amalia Idoyaga Molina, amiga personal de Mirtha, y la propia homenajeada, Teté Coustarot.

Teté Coustarot y Mirtha Legrand, tras soplar la velita en el cumpleaños de Teté

En palabras de Teté, “El té de cumpleaños con Marcela, Dany, Gino, Alejandro, Hector, Martin, Enzo, Amalia y Mirtha”, enumerando uno por uno a quienes la acompañaron en su aniversario. La foto grupal, con todos los invitados de pie y Mirtha sentada en la cabecera, concentró el espíritu del encuentro: amistad, tradición y el placer de compartir una tarde especial.

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Las imágenes del festejo muestran sonrisas, gestos de complicidad y el disfrute de una reunión que combina la intimidad de una celebración privada con el brillo de la historia personal y profesional de sus protagonistas.