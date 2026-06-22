Las tres apariciones de Shakira en el triunfo de Argentina que hicieron furor

Shakira at the Argentina vs Austria group match pic.twitter.com/9pxOLjP6jf — Benchwarmer Sports (@bdubsports_) June 22, 2026

El partido entre Argentina y Austria tuvo una presencia estelar en las gradas y se trató de Shakira junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué. Los tres fueron captados por las cámaras en la transmisión del duelo por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

En la primera aparición, que fue en el inicio del segundo tiempo, la cantante fue captada en el momento en el que Milan la abrazó y la besó. Al aparecer en las pantallas gigantes, se escuchó el grito de gran parte de los fanáticos que colmaron el recinto con capacidad para 80.000 espectadores.

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La segunda fue seis minutos más tarde, cuando la artista se mostró con sus dos chicos. Nuevamente se escuchó la explosión del público al ver a la colombiana, que sonrió, saludó enfáticamente y lanzó besos a la gente.

A falta de 20 minutos para que terminara el encuentro, nuevamente Shakira fue el centro de la atención. Su presencia en el segundo cotejo de Argentina también se hizo sentir en las redes sociales, que se hicieron eco de los videos junto a sus hijos.

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El certamen ecuménico se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Argentina volverá a jugar en esta sede el sábado frente a Argelia, a partir de las 23.00.

Los argentinos se volvieron locos cuando vieron a Shakira en las pantallas 🇨🇴🇦🇷 pic.twitter.com/ufizyGtz9c — Cambio ♤ (@Caambio_) June 22, 2026

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