Max Dowman celebra el triunfo del Arsenal y su estreno oficial en la Premier League (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

A los 15 años y 229 días, Max Robert Dowman debutó con el Arsenal en la Premier League, convirtiéndose en el segundo futbolista más joven en la historia del torneo. Su ingreso al campo ante el Leeds United, en un partido que finalizó 4-0 a favor de los Gunners, marcó un hito personal y generó gran expectativa entre aficionados y especialistas, que lo consideran una de las promesas más destacadas del fútbol inglés y mundial.

Dowman, nacido en Chelmsford en 2009, entró al terreno de juego en el minuto 63, reemplazando al ex Chelse Madueke. Con este debut, solo quedó por detrás de su compañero Ethan Nwaneri, quien ostenta el récord absoluto con 15 años y 181 días. Durante los minutos que jugó, Dowman mostró destellos de su calidad, incluyendo una acción en el tiempo añadido en la que, tras un recorte, forzó un penal que Gyökeres convirtió en gol. Su estreno oficial en la Premier League se suma a una trayectoria precoz que ya había llamado la atención en las categorías juveniles.

Antes de su debut en la máxima categoría, Dowman ya había dejado huella en la pretemporada. En el amistoso frente al Milan, con 15 años y 209 días, disputó 24 minutos y sobresalió por su zurda precisa y sus constantes diagonales hacia la portería rival. En el siguiente encuentro de preparación, ante el Newcastle, jugó media hora y provocó el penalti que aseguró la victoria del Arsenal en el minuto 84. Además, en la UEFA Youth League, Dowman se convirtió en el goleador más joven de la historia del torneo al anotar con solo 14 años y 263 días, superando a figuras como Youssoufa Moukoko y Rayan Cherki. Este récord lo posicionó como una de las grandes promesas del fútbol europeo y anticipó su salto al primer equipo.

El impacto de Dowman fue reconocido por voces autorizadas. Mikel Arteta destacó su capacidad: “Es especial. Lo que ha hecho contra el Newcastle en el tiempo que ha estado en el campo es algo ciertamente inusual para un joven de 15 años. Estamos muy contentos de tenerle con nosotros”, expresó el entrenador del Arsenal. Por su parte, la leyenda del fútbol ingés Rio Ferdinand destacó: “No olviden su nombre. El Arsenal ha sacado otra joya de Hale End. Es el mejor jugador de 15 años de Inglaterra, probablemente de Europa y quizá del mundo”.

Además, Jamie Redknapp, comentarista de Sky Sports, también elogió al joven volante: “Nunca he visto un niño con tanta calidad en mi vida. Estoy seguro de que será uno de los mejores jugadores ingleses que jamás hayamos visto”.

El fenómeno de los debuts precoces en el fútbol de alto nivel encuentra en Dowman un nuevo exponente. Su caso se suma al de Ethan Nwaneri, quien también debutó con el Arsenal a los 15 años, y a otros talentos como Lamine Yamal, que con 18 años ya es considerado uno de los mejores del mundo tras su enorme influencia en el Barcelona la pasada campaña. Las comparaciones con figuras como Lionel Messi, quien brilló en sus primeros partidos con el equipo cuké, refuerzan la percepción de que el fútbol europeo vive una nueva era de irrupciones juveniles.

La llegada de Dowman al primer equipo ha tenido repercusiones dentro del club. Su irrupción desplazó la atención de los seis refuerzos incorporados en el último mercado de pases (Zubimendi, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Norgaard, Kepa y Eze) y llevaron al cuerpo técnico a reconsiderar la gestión de los jóvenes talentos. Los hinchas del Arsenal recibieron con entusiasmo la aparición de este adolescente, cuya madurez y determinación en el campo han sorprendido incluso a los más experimentados.

En el entorno del club, la confianza en Dowman se ha reflejado también en los entrenamientos. En una práctica antes del comienzo de la temporada oficial, el joven mediocampista protagonizó una jugada frente a Gabriel Heinze, ayudante de campo de Arteta y ex defensor de la selección argentina. Durante el ejercicio, el ex marcador central del Manchester United intentó marcarlo, pero terminó en el suelo tras un choque en el área mientras el juvenil resolvió con determinación la jugafa, lo que generó nuevas comparaciones con otros prodigios del fútbol mundial.

Con cada aparición, Max Robert Dowman confirma que el Arsenal cuenta con un talento excepcional, capaz de desafiar a rivales experimentados y de ganarse la admiración de referentes del fútbol internacional.

Heinze hace el ridículo ante Max Robert Dowman