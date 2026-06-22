Las lluvias elevan el riesgo de nuevas emergencias en Chiquimula y otras regiones de Guatemala

El video presenta calles urbanas cubiertas por lodo y agua. Un automóvil rojo transita por una vía afectada, y otras motocicletas y vehículos se observan en el área. Varias personas caminan por los costados de las calles o se detienen a observar. Un edificio con el letrero 'AUTO HOTEL VEGA ARRIBA' es visible. El contenido es una cobertura periodística de una situación de emergencia. Crédito TV Azteca

Las lluvias del domingo y el pronóstico de más tormentas para este lunes elevaron el riesgo de nuevas emergencias en Chiquimula y en otras regiones de Guatemala, después de que una correntada convirtiera en río la calle principal de la aldea Shororaguá y de que la crecida de una quebrada bloqueara la carretera antigua hacia San José La Arada.

El Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó en su actualización de este lunes que durante la época lluviosa de 2026 ha atendido 560 emergencias que han afectado a más de 9 mil personas en todo el país. Alta Verapaz encabeza la lista de departamentos más golpeados, con 99 emergencias atendidas hasta la fecha.

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Según reportes de medios locales de Chiquimula, una correntada arrastró agua por la calle principal de Shororaguá durante la tarde del domingo. En el sector de Vega Arriba, dentro de la cabecera departamental, la crecida de una quebrada interrumpió el paso en la vía antigua que comunica con el municipio de San José La Arada.

En las últimas 24 horas, el sistema CONRED atendió tres emergencias: una en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, y dos en Quetzaltenango, en los municipios de Colomba Costa Cuca y San Juan Ostuncalco.

La infografía de CONRED detalla el impacto de la época de lluvias en Guatemala durante 2026, con 560 emergencias confirmadas y 9.083 personas afectadas hasta el 22 de junio. (Conred Guatemala)

Insivumeh prevé lluvias con actividad eléctrica por el paso de la onda del este número 10

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología indicó que para este lunes se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional. El organismo atribuyó estas condiciones al ingreso de abundante humedad y a la inestabilidad atmosférica asociada al paso de la onda del este número 10.

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Ana Pérez, pronosticadora del Centro de Análisis y Pronósticos del Insivumeh, explicó que ese escenario favorecerá la formación de nublados y precipitaciones durante la tarde y la noche en distintas regiones del país.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en occidente, bocacosta, valles de oriente, altiplano central, norte y el área del Caribe. Durante el día también se prevé abundante nubosidad en occidente, bocacosta y altiplano central, con temperaturas máximas entre 25 y 27 °C.

La institución añadió que las lluvias más intensas se esperan en la bocacosta, aunque no descartó precipitaciones con actividad eléctrica en sectores del norte de occidente, la Franja Transversal del Norte y el departamento de Izabal. También contempló posibles lloviznas o lluvias ligeras en Petén.

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Las autoridades advierten por crecidas repentinas, inundaciones y daños en la red vial

El pronóstico oficial advierte que las precipitaciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Ante ese panorama, CONRED pidió a la población preparar su mochila de 72 horas, activar el plan familiar de respuesta, no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas y mantenerse informada únicamente por medios oficiales como CONRED e Insivumeh. El sistema también indicó que, ante cualquier situación de emergencia o desastre, la población puede activar la respuesta por medio de cuerpos de socorro, autoridades locales o el número nacional de emergencia 119.