Mohamed Salah se enfrenta a la UEFA por el 'Pelé palestino' asesinado en Gaza

El delantero del Liverpool Mohamed Salah pidió a la UEFA algo más que un adiós en redes sociales a Suleiman al-Obeid, 'Pelé palestino' asesinado esta semana según reportó su Federación.

El organismo que rige el fútbol europeo publicó ayer en la red social 'X' una foto del jugador con el mensaje: "Adiós a Suleiman al-Obeid, el 'Pelé palestino'. Un talento que brindó esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros".

Salah recuperó el mensaje este sábado y añadió. "¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?", escribió el egipcio, señalando que la UEFA no se moja con el conflicto y con la crisis humanitaria denunciada en Gaza por la invasión israelí.

El miércoles, la Asociación Palestina de Fútbol lamentó y condenó el asesinato de la estrella de su selección nacional "después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza". Son 321 miembros los "mártires de la asociación de fútbol", según comunicaron.