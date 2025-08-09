Agencias

Mohamed Salah se enfrenta a la UEFA por el 'Pelé palestino' asesinado en Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

El delantero del Liverpool Mohamed Salah pidió a la UEFA algo más que un adiós en redes sociales a Suleiman al-Obeid, 'Pelé palestino' asesinado esta semana según reportó su Federación.

El organismo que rige el fútbol europeo publicó ayer en la red social 'X' una foto del jugador con el mensaje: "Adiós a Suleiman al-Obeid, el 'Pelé palestino'. Un talento que brindó esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros".

Salah recuperó el mensaje este sábado y añadió. "¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?", escribió el egipcio, señalando que la UEFA no se moja con el conflicto y con la crisis humanitaria denunciada en Gaza por la invasión israelí.

El miércoles, la Asociación Palestina de Fútbol lamentó y condenó el asesinato de la estrella de su selección nacional "después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza". Son 321 miembros los "mártires de la asociación de fútbol", según comunicaron.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Albares impulsa el uso del

Sánchez reivindica a Zelenski como actor imprescindible en las conversaciones de paz: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"

Sánchez reivindica a Zelenski como

Bomberos Madrid extinguen un incendio en un cuarto de contadores en Fuencarral con cuatro intoxicados por humo

Bomberos Madrid extinguen un incendio

Los CDC confirman que el tiroteo de Atlanta iba dirigido contra sus instalaciones

Los CDC confirman que el

El Infoex activa de nuevo el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Aldea del Cano (Cáceres)

El Infoex activa de nuevo