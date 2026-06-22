“Nos cancelaron el vuelo dos veces”: el accidentado viaje de Marcelo Tinelli para llegar al partido de Argentina

A horas del encuentro, el conductor de Infobae Mundial se refirió a la experiencia de seguir a la Scaloneta en el exterior

Marcelo Tinelli viajó a Dallas para presenciar el partido de la Selección Argentina junto a sus hijos, Francisco y Lorenzo. El conductor de Infobae Mundial describió cómo llegó al estadio tras una serie de complicaciones en el viaje, con apenas una hora de sueño.

En diálogo con Infobae Al Mediodía, Tinelli explicó que perdió documentos importantes en Miami y que su trayecto incluyó vuelos cancelados y demoras. A pesar de los imprevistos, destacó la emoción de compartir la jornada con sus hijos y la presencia de miles de hinchas argentinos.

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“Nos cancelaron el vuelo dos veces, suspendido, demorado, llegamos casi a las cinco de la mañana y dormimos una hora”, contó el conductor y agregó que la experiencia de asistir al estadio con sus hijos representa un ritual familiar, pese al cansancio acumulado. “Es una sensación hermosa que uno siente como argentino”, afirmó.

Al mismo tiempo, Tinelli relató que llegó al estadio acompañado por Francisco y Lolo, y que esperaba la llegada de Juana y Candelaria. El conductor señaló que vivir el fútbol en familia tiene un valor especial. “El fútbol siempre es familia, es una mesa”, expresó en referencia a la importancia del entorno familiar en este tipo de eventos.

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Tinelli contó que llegó al estadio con solo una hora de sueño tras vuelos cancelados, demoras y una noche de viaje

Complicaciones en el viaje y llegada al estadio

Por otra parte, el conductor explicó que perdió todos sus documentos en Miami antes de llegar a Dallas. El conductor contó: “En el apuro me dejé una maleta que me regaló mi hija, de la marca de la selección. Me dejé los documentos, tarjeta de crédito, dinero”. Tinelli indicó que la tripulación del avión le impidió regresar a buscar sus pertenencias. Frente a la situación, optó por priorizar la presencia en el estadio junto a su familia.

A pesar de las dificultades, describió el ambiente como “impresionante”, con una gran cantidad de hinchas argentinos en las inmediaciones. Asimismo, mencionó que el ingreso al estadio se realizó sin inconvenientes, aunque reconoció la fatiga acumulada por la falta de descanso. “No dormí nada”, reiteró Tinelli mientras ingresaba al estadio acompañado de Francisco y Lolo.

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El ambiente con hinchas argentinos y el clima en Dallas

Tinelli describió un clima festivo en las afueras del estadio, con numerosos hinchas argentinos presentes. Destacó que el termómetro marcaba 33 ℃ y que la convivencia entre seguidores generó un ambiente de alegría y entusiasmo. “Está lleno de argentinos”, comentó mientras recorría el lugar.

El conductor relató que el evento se vivió como un encuentro familiar, tanto para él como para otros asistentes. Tinelli compartió la importancia de compartir el fútbol con sus hijos y expresó el deseo de ocupar una mejor ubicación que en partidos anteriores. “El otro día nos tocó la popular, hoy quiero una mejor ubicación”, señaló.

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Marcelo Tinelli viajó a Dallas para ver a la Selección Argentina junto a sus hijos Francisco y Lorenzo

Significado personal y familiar

Entre otras cosas, el conductor subrayó el valor del fútbol como espacio de unión familiar. Sostuvo que asistir al estadio con sus hijos representa un momento especial y que el cansancio no opaca la emoción de la jornada. “Me emociona mucho desde el momento en que uno viaja con todos los familiares, que sea como un ritual, que arranca justamente en la familia”, comentó.

Y expresó que el fútbol involucra a jugadores, dirigentes, técnicos y familias con un objetivo común. “Es la familia, el jugador de fútbol, el dirigente, el técnico, todos apoyando con un mismo objetivo”, afirmó durante su relato.

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Tinelli reflexionó sobre la experiencia de la previa, la convivencia con hinchas y la importancia de mantener la fe en el equipo. Señaló que los familiares de los jugadores se mostraron convencidos y optimistas respecto al desempeño de la selección argentina.

Cabe destacar que Tinelli conduce Infobae Mundial por el Streaming de Infobae los lunes, miercoles y viernes a las 21.00 horas.

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