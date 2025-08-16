La frase sobre Diogo Jota del DT del Liverpool: “Saben a qué jugador estaba buscando, no pude por razones terribles”

La emoción invadió Anfield en el regreso de la Premier League. Durante el triunfo del Liverpool por 4-2 sobre Bournemouth en el inicio de la temporada, el recuerdo de Diogo Jota estuvo presente en el estadio y en cada intervención de jugadores, hinchas y cuerpo técnico. El entrenador Arne Slot confesó que hubiese recurrido al portugués en el momento clave del partido, pero la tragedia que golpeó al plantel lo impidió.

La jornada tuvo un condimento especial, ya que fue la vuelta de Liverpool al estadio tras el fallecimiento de Jota en un accidente automovilístico el pasado 3 de julio. El homenaje realizado antes del pitazo inicial marcó un clima de respeto y conmoción. El himno “You’ll Never Walk Alone” antecedió a un minuto de silencio, durante el cual se desplegó una decoración en las tribunas para recordar tanto al delantero como a su hermano André Silva, también fallecido en el siniestro.

“Normalmente, cuando iba un partido 2 a 2, ustedes saben a qué jugador estaría mirando… Me hubiera encantado poner a Diogo Jota, pero ahora por razones terribles no pude. Ahora los hinchas y los jugadores que estaban allí hicieron lo que él hizo tantas veces”, expresó Arne Slot en la entrevista con Sky Sport al finalizar el encuentro ante Bournemouth. La declaración resumió la falta que siente el plantel ante la ausencia de una de sus piezas determinantes en ofensiva.

El entrenador neerlandés destacó que le tocó vivir “la noche más emocionante en Anfield”, tanto por el resultado como por los tributos espontáneos a Jota. En el desarrollo del partido, Liverpool mostró su poder de reacción ante la adversidad. Tras un inicio prometedor, con goles de Hugo Ekitike y Cody Gakpo para tomar ventaja de 2-0, el visitante niveló el marcador con un doblete de Antoine Semenyo.

Sin la alternativa de recurrir al banco al goleador portugués, Slot optó por el ingreso de Federico Chiesa, quien a los 87 minutos desató la locura en las gradas al señalar el 3-2. Poco después, Mohamed Salah sentenció el 4-2 definitivo, asegurando el primer triunfo en el torneo inglés para el último campeón. El aporte de Ekitike incluyó un gesto de homenaje: celebró su tanto formando el número 20 con los dedos, dorsal que lucía Jota hasta su muerte.

La memoria del jugador portugués ocupó un lugar central también en la previa. Slot manifestó antes del juego que esperaba “una ocasión muy emotiva, dado que es el primer partido de liga que jugamos desde que perdimos a Diogo y André”. El club organizó el retiro oficial de la camiseta número 20 y garantizó apoyo económico a la familia del futbolista, incluyendo a su esposa Rute Cardoso y sus hijos. Además, las inmediaciones de Anfield se llenaron de ofrendas y cartas, transformándose en un santuario que fue visitado por numerosos aficionados y colegas del portugués.

“¡Si tienes media hora puedo explicar cómo me siento! Pero la emoción principal debería ser lo impresionante y poderoso que fue el homenaje a Diogo Jota. La pancarta, la forma en que se cantaba You’ll Never Walk Alone, la forma en que cantaban para Diogo antes del partido, en el primer minuto, después de 20 minutos y al final del partido. Todo era tan impresionante y tan poderoso, y creo que esa es mi principal emoción tras el partido. Luego, hubo incluso un partido que terminó en 4-2 en el que sucedieron muchas cosas", añadió el entrenador en conferencia de prensa.

El accidente en el que perdieron la vida Jota y su hermano ocurrió durante un viaje entre Portugal y España, cuando ambos se dirigían a un puerto para embarcar a Inglaterra y sumarse a la pretemporada de los Reds. El delantero tenía 28 años y acababa de casarse días antes del fatal desenlace. Como muestra de solidaridad, incluso instituciones rivales, como Chelsea, anunciaron una donación a la familia de Jota de parte del premio recibido por el Mundial de Clubes.

* Ovación en el minuto 20 del partido

El impacto de la pérdida se sintió en cada rincón del estadio, amplificando el contenido simbólico del triunfo de Liverpool en su primer partido oficial en casa de la temporada. Alexis Mac Allister se lució como titular y participó de manera directa en una de las jugadas decisivas, al asistir en el primer gol a Ekitike, mientras que Marcos Senesi alineó desde el comienzo en la visita.

La plantilla de Slot encara una campaña doblemente desafiante, con el objetivo de volver a disputar instancias decisivas en Liga de Campeones de la UEFA, tras la eliminación ante Paris Saint-Germain en octavos de final en el ciclo anterior. La defensa del título local empezó con éxito y promete una temporada donde la memoria de Jota acompañará cada presentación del equipo.

La magnitud de los homenajes a Jota refleja el lugar ganado por el delantero tanto dentro como fuera del campo. El santuario armado por los hinchas a las afueras de Anfield y la reacción colectiva evidenciaron la huella que dejó el futbolista portugués en el club y en la comunidad del fútbol inglés.