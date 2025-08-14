El millonario apoyo que le dará el Chelsea a la familia de Diogo Jota y de André Silva

Chelsea donará parte de sus premios económicos a la familia de Diogo Jota

El club inglés Chelsea habría optado por donar parte de las primas económicas obtenidas por sus jugadores tras consagrarse campeones del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota y André Silva, los futbolistas portugueses que murieron en un accidente de tráfico en Zamora, España, a comienzos de julio. Según informó el portal The Athletic, la decisión fue tomada entre la plantilla y la directiva de la institución y representa uno de los tributos más destacados que ha recibido el entorno de los jugadores fallecidos.

El elenco dirigido por Enzo Maresca logró el título mundial tras superar en la final, disputada en Nueva Jersey, Estados Unidos, al Paris Saint-Germain (PSG) por 3-0. Luego de ese triunfo, Chelsea consiguió un premio estimado de 84,4 millones de libras (aproximadamente 98,7 millones de euros). De esa suma, unos 11,4 millones de libras (14 millones de euros) fueron distribuidos como bonificación entre los 24 integrantes de la plantilla, lo que representa alrededor de 400.000 libras (430.000 euros) para cada jugador.

La iniciativa de compartir parte de ese reparto con las familia de Jota y Silva fue consensuada entre futbolistas y dirigentes. Se desconoce el porcentaje exacto que se transferirá, aunque el gesto ha sido valorado tanto por aficionados del club como por seguidores de otros equipos de la Premier League.

El accidente que terminó con la vida de Diogo Jota, delantero del Liverpool, y su hermano André Silva ocurrió mientras el Mundial de Clubes se encontraba en curso. El hecho impactó especialmente al plantel del Chelsea, ya que uno de sus futbolistas, Pedro Neto, compartió pasado tanto en la selección portuguesa como en los Wolves con Jota. En ese contexto, “Maresca le dio a Neto la opción de decidir si quería seguir jugando durante el torneo”, señalaron fuentes citadas por The Athletic. Neto optó por continuar y sus celebraciones durante el certamen incluyeron menciones directas en memoria de Jota.

El fútbol inglés recordará a Diogo Jota en su primera fecha (AP)

El club Liverpool comunicó la retirada definitiva del dorsal número 20 en todos sus equipos como homenaje al delantero portugués. En las palabras del capitán Virgil van Dijk la unión será clave para transitar este periodo luctuoso: “Será una temporada muy difícil, pero estamos todos juntos en esto. Como equipo, afición y club, siempre iba a ser una temporada difícil con todo lo que pasó con Diogo durante el verano, pero la única manera de superarla es la unión y el trabajo en equipo”.

La liga inglesa se sumará a las muestras de respeto este fin de semana inaugural de temporada, con un minuto de silencio previo al inicio de todos los encuentros y el uso de brazaletes negros por parte de los futbolistas. Además, Liverpool improvisará un mosaico en su estadio durante el cotejo contra Bournemouth y ha encargado la realización de una escultura en honor a Jota para instalar en las inmediaciones de Anfield.

El impacto numérico de Diogo Jota en la Premier League resultó destacado: acumuló 190 partidos y 63 goles, con 24 asistencias, además de integrar el plantel del Liverpool que conquistó el título de liga la temporada pasada. “Para nosotros era de vital importancia involucrar a la esposa de Diogo, Rute, y a su familia en la decisión y asegurarnos de que fueran los primeros en conocer nuestra intención. Creo que esta es la primera vez en la historia del Liverpool Football Club que se otorga tal honor a un individuo. En lo que respecta al Liverpool Football Club, él será para siempre nuestro número 20”, expresó Michael Edwards, director ejecutivo del FSG y propietario del club, en declaraciones recogidas por The Sun.