El conmovedor minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota en Anfield antes del primer partido del Liverpool por la Premier League

Liverpool vivió una jornada cargada de emociones este viernes en Anfield en el marco del partido inaugural de la temporada 2025/26 de la Premier League. El cotejo contra el Bournemouth estuvo enmarcado en una esfera especial por ser el primer partido oficial como local tras la dolorosa pérdida del delantero Diogo Jota.

Si bien el calendario formal de los Reds se inició el fin de semana pasado con la derrota en la Community Shield ante Crystal Palace en Wembley, este compromiso fue el primero en casa. Es por eso que se llevó adelante un emotivo homenaje para recordar al futbolista portugués.

El minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota y André Silva (Foto: Reuters/Peter Powell)

En los cuatro costados del recinto ubicado en Liverpool retumbó el himno que representa a la entidad, “You’ll Never Walk Alone”, y luego se vivió un minuto de silencio verdaderamente estremecedor donde se formó una decoración en las cabeceras para recordar tanto a Jota como a su hermano André Silva.

La decoración especial en las tribunas de Anfield (Foto: Reuters/Peter Powell)

Jota murió el 3 de julio pasado en un trágico accidente de tránsito junto con su hermano André Teixeira da Silva cuando se trasladaba desde Portugal a un puerto de España con el fin de subirse a un barco que lo depositaría en Inglaterra para unirse a la pretemporada de los Reds. El delantero de 28 años se había casado con su novia de toda la vida, Rute Cardoso, apenas unos días antes de este fatal suceso en las rutas españolas.

* Ovación en el minuto 20 del partido

Tras este doloroso hecho, Liverpool decidió retirar el dorsal 20 que lucía el atacante y se conoció que el club ayudaría económicamente a la familia. En los últimos días se difundió que Chelsea donará una parte del premio por el Mundial de Clubes a Cardoso y sus hijos con el fin de ayudarlos.

Los fanáticos decidieron armar un santuario en las inmediaciones del estadio. La esposa de Jota visitó el lugar poco después del accidente y también distintas figuras del fútbol, como el argentino Paulo Dybala, acercaron sus ofrendas en el sitio.

Los homenajes a Diogo Jota en las inmediaciones del estadio (Foto: Reuters/Peter Powell)

“Sabemos que será una ocasión muy emotiva, dado que es el primer partido de liga que jugamos desde que perdimos a Diogo y André. Como ya he dicho, los homenajes que se han rendido en todo el mundo del fútbol, y especialmente en la comunidad del LFC, han sido realmente especiales, y sé que esta noche nos reuniremos para honrarlos una vez más. Creo que la esposa de Diogo, sus hijos y su familia estarán presentes, y es importante que, como club, les demostremos que siempre contarán con nuestro cariño y apoyo mientras enfrentan esta trágica situación. Siempre estaremos ahí para ellos”, había dicho en la previa del partido el entrenador Arne Slot.

El mural que recuerda a Jota a metros de Anfield (Foto: Reuters/Peter Powell)

El combinado de Liverpool recibió al Bournemouth en el partido que inauguró la nueva temporada de la Premier League. Con el argentino Alexis Mac Allister como titular –Marcos Senesi estuvo desde el inicio en la visita–, los Reds arrancaron la defensa del título tras haber conquistado la corona en el último curso. Hay que tener presente que en los últimos ocho años, Liverpool fue el único equipo que logró cortar en dos oportunidades la hegemonía del Manchester City en la Premier.

La grilla de partidos del torneo inglés en esta primera fecha incluirá el sábado las presentaciones del Aston Villa del Dibu Martínez (desde las 8.30 ante Newcastle), el Tottenham del Cuti Romero (a partir de las 11.00 contra Burnley) y del Manchester City (13.30 visitará al Wolverhampton). El domingo, a partir de las de 10 la mañana, saldrá a la cancha el Chelsea de Enzo Fernández frente al Crystal Palace de Walter Benítez.