Deportes

El conmovedor minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota en Anfield antes del primer partido del Liverpool por la Premier League

Los Reds, que abrieron el nuevo calendario del torneo inglés ante Bournemouth, recordaron al futbolista portugués que murió en un accidente

Guardar

Liverpool vivió una jornada cargada de emociones este viernes en Anfield en el marco del partido inaugural de la temporada 2025/26 de la Premier League. El cotejo contra el Bournemouth estuvo enmarcado en una esfera especial por ser el primer partido oficial como local tras la dolorosa pérdida del delantero Diogo Jota.

Si bien el calendario formal de los Reds se inició el fin de semana pasado con la derrota en la Community Shield ante Crystal Palace en Wembley, este compromiso fue el primero en casa. Es por eso que se llevó adelante un emotivo homenaje para recordar al futbolista portugués.

El minuto de silencio en
El minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota y André Silva (Foto: Reuters/Peter Powell)

En los cuatro costados del recinto ubicado en Liverpool retumbó el himno que representa a la entidad, “You’ll Never Walk Alone”, y luego se vivió un minuto de silencio verdaderamente estremecedor donde se formó una decoración en las cabeceras para recordar tanto a Jota como a su hermano André Silva.

La decoración especial en las
La decoración especial en las tribunas de Anfield (Foto: Reuters/Peter Powell)

Jota murió el 3 de julio pasado en un trágico accidente de tránsito junto con su hermano André Teixeira da Silva cuando se trasladaba desde Portugal a un puerto de España con el fin de subirse a un barco que lo depositaría en Inglaterra para unirse a la pretemporada de los Reds. El delantero de 28 años se había casado con su novia de toda la vida, Rute Cardoso, apenas unos días antes de este fatal suceso en las rutas españolas.

* Ovación en el minuto 20 del partido

Tras este doloroso hecho, Liverpool decidió retirar el dorsal 20 que lucía el atacante y se conoció que el club ayudaría económicamente a la familia. En los últimos días se difundió que Chelsea donará una parte del premio por el Mundial de Clubes a Cardoso y sus hijos con el fin de ayudarlos.

Los fanáticos decidieron armar un santuario en las inmediaciones del estadio. La esposa de Jota visitó el lugar poco después del accidente y también distintas figuras del fútbol, como el argentino Paulo Dybala, acercaron sus ofrendas en el sitio.

Los homenajes a Diogo Jota
Los homenajes a Diogo Jota en las inmediaciones del estadio (Foto: Reuters/Peter Powell)

Sabemos que será una ocasión muy emotiva, dado que es el primer partido de liga que jugamos desde que perdimos a Diogo y André. Como ya he dicho, los homenajes que se han rendido en todo el mundo del fútbol, y especialmente en la comunidad del LFC, han sido realmente especiales, y sé que esta noche nos reuniremos para honrarlos una vez más. Creo que la esposa de Diogo, sus hijos y su familia estarán presentes, y es importante que, como club, les demostremos que siempre contarán con nuestro cariño y apoyo mientras enfrentan esta trágica situación. Siempre estaremos ahí para ellos”, había dicho en la previa del partido el entrenador Arne Slot.

El mural que recuerda a
El mural que recuerda a Jota a metros de Anfield (Foto: Reuters/Peter Powell)

El combinado de Liverpool recibió al Bournemouth en el partido que inauguró la nueva temporada de la Premier League. Con el argentino Alexis Mac Allister como titular –Marcos Senesi estuvo desde el inicio en la visita–, los Reds arrancaron la defensa del título tras haber conquistado la corona en el último curso. Hay que tener presente que en los últimos ocho años, Liverpool fue el único equipo que logró cortar en dos oportunidades la hegemonía del Manchester City en la Premier.

La grilla de partidos del torneo inglés en esta primera fecha incluirá el sábado las presentaciones del Aston Villa del Dibu Martínez (desde las 8.30 ante Newcastle), el Tottenham del Cuti Romero (a partir de las 11.00 contra Burnley) y del Manchester City (13.30 visitará al Wolverhampton). El domingo, a partir de las de 10 la mañana, saldrá a la cancha el Chelsea de Enzo Fernández frente al Crystal Palace de Walter Benítez.

Temas Relacionados

Premier LeagueDiogo JotaLiverpoolBournemouthAndre Silva

Últimas Noticias

El inesperado reclamo de un jugador del Inter Miami a Mascherano: “No sabés de qué vas a jugar”

Benjamín Cremaschi, norteamericano de raíces argentinas, se mostró molesto por la falta de minutos y el hecho de no tener una posición fija en la cancha

El inesperado reclamo de un

Un importante club de la Bundesliga se sumó a la pelea por fichar al Diablito Echeverri

El juvenil argentino podría marcharse del Manchester City y continuar su carrera en el fútbol alemán: Borussia Dortmund ofertó un préstamo

Un importante club de la

El partido para el olvido del arquero argentino Paulo Gazzaniga en el inicio de la Liga de España: protagonizó dos bloopers y vio la roja

El arquero argentino tuvo uno de sus peores encuentros como profesional en la derrota del Girona ante Rayo Vallecano

El partido para el olvido

Un ex jugador del Manchester City recordó un choque con Lionel Messi y sorprendió: “Era Thanos de Los Vengadores”

Joe Lescott, que se enfrentó al astro argentino en un duelo ante el Barcelona, bromeó sobre la potencia del rosarino

Un ex jugador del Manchester

La decisión que tomaron en Boca Juniors con el Consejo de Fútbol

El Chelo Delgado continúa en funciones y recibe la colaboración de tres delegados del club

La decisión que tomaron en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Patricia Bullrich confirmó que será

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

Incendio en Caballito: un galpón ferroviario quedó envuelto en llamas que alcanzaron los cuatro metros

Fallo favorable para Argentina en causa por YPF en EEUU: podrá apelar sin entregar las acciones de la petrolera ni otros activos

Regreso de Chile con heladeras y cocinas en el portaequipajes: el permiso de ARCA que debuta este fin de semana largo

Se negó a declarar el falso policía detenido por raptar a una nena de 12 años: la Justicia confirmó que quería sacarla del país

INFOBAE AMÉRICA
Así recibió Donald Trump a

Así recibió Donald Trump a Vladimir Putin en Alaska

Crece la polémica en Reino Unido por la actuación de la soprano rusa Anna Netrebko

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor

“Un tsunami de gritos”: a 60 años del famoso recital de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York

EEUU despliega más de 4.000 marines en la región de Latinoamérica y el Caribe como parte de su ofensiva contra los cárteles de la droga

TELESHOW
Los nominados a los Premios

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei

Sofía Calzetti celebró en Grecia su primer cumpleaños como mamá: paseo en yate, mar turquesa y la alegría de su hija