Las argentinas Luisina Giovannini y Victoria Bosio se enfrentan por un lugar en la final del W35 de Chacabuco

Las tenistas albicelestes se presentan este sábado en las semifinales del certamen bonaerense. Orden de juego y cómo ver la jornada completa

Las argentinas Luisina Giovannini y
Las argentinas Luisina Giovannini y Victoria Bosio disputan una de las semifinales del W35 de Chacabuco (Foto: Claudio Capuzzi)

Este sábado se disputaran las semifinales del W35 de Chacabuco, que se desarrolla sobre las canchas de polvo de ladrillo del Club Los Marinos, y contará con los duelos entre las argentinas Luisina Giovannini y Victoria Bosio, mientras que Dana Guzmán y Luciana Pérez Alarcón, lo harán en representación de Perú. Los partidos se podrán ver por el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Tenis (AA) y la pantalla de DeporTV.

Giovannini, nacida hace 18 años en Coronel Moldes, un pueblo de casi 11 mil habitantes ubicado en el departamento de Río Cuarto, Córdoba, es una de las grandes promesas del tenis nacional. La joven jugadora que ya supo representar a la Selección Argentina de Tenis YPF de Billie Jean King CUP en varias ocasiones, está comenzando a marcar su propia historia en el circuito profesional, y sueña con disputar alguna vez el cuadro principal de Roland Garros.

Luisina Giovannini se consagró campeona
Luisina Giovannini se consagró campeona el último domingo en el W35 de Pergamino

La cordobesa, que ocupa el puesto 349 del escalafón mundial, supo consagrarse campeona en ocho oportunidades en el ITF Women’s World Tennis Tour, de las cuales cuatro las alcanzó en esta temporada: los W35 de Buenos Aires, Boca Ratón, Pergamino -el domingo pasado- y el W15 de Antalya.

Para clasificarse a las semifinales, derrotó este viernes a la chilena Jimar Geraldin González (823°) por un contundente 6-2 y 6-1. La tenista de Coronel Moldes, segunda cabeza de serie, buscará su segunda final consecutiva y jugará ante su compatriota y experimentada Victoria Bosio (442°), de 30 años.

Victoria Bosio se consagró campeona
Victoria Bosio se consagró campeona esta temporada sobre las canchas duras del W15 de Trelew II (Foto: Claudio Capuzzi)

Bosio, oriunda de la localidad bonaerense de Venado Tuerto, se consagró campeona este año en el W15 de Trelew II y fue también finalista en Trelew I. En los cuartos de final en el torneo de Chacabuco superó a la argentina Justina María González Daniele (826°) con un marcador de 6-3 y 6-3.

El historial marca que se vieron las caras en una sola oportunidad en el W15 de Córdoba en 2024, la moneda cayó del lado de Giovannini. La organización determinó que el encuentro se dispute en el segundo turno de la cancha central, cerca de las 11:30 (hora argentina).

Luciana Pérez Alarcon jugará ante
Luciana Pérez Alarcon jugará ante su compatriota Dana Guzmán en las semifinales del W35 de Chacabuco (Foto: Claudio Capuzzi)

No obstante, la jornada del sábado se abrirá a partir de las 10:00 con el duelo entre las peruanas Dana Guzmán (772°) y Luciana Pérez Alarcón (365°), campeona defensora en Chacabuco. Ambas jugadoras peruanas llegan a este encuentro con gran motivación, con el deseo de poder dar lo mejor de sí en la búsqueda de un lugar en la final. Guzmán, a sus 22 años, ha mostrado un crecimiento notable en su juego, mientras que Pérez Alarcón, de 20 años, se ha consolidado como una referente en el tenis de su país, integrante de la Selección de Perú de Billie Jean King Cup y este año se adueñó de los W35 de Rio Claro y San Pablo, sobre superficies lentas.

En los cuartos de final Pérez Alarcón superó a la brasileña Luiza Fullana (513°) por 6-2 y 6-2, mientras que Guzmán hizo lo propio con la argentina Francesca Mattioli (1129°), que recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, por 6-2 y 6-1.

