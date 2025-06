El dardo del Flaco Schiavi a Cavani por sus declaraciones tras la eliminación de Boca del Mundial de Clubes

Schiavi le respondió a Cavani

El empate 1-1 con el Auckland City y su eliminación del Mundial de Clubes, dejó una estela de debate en Boca Juniors, especialmente tras las polémicas declaraciones de Edinson Cavani y la respuesta contundente de Rolando Schiavi, ex defensor y referente histórico del club.

El partido, disputado ante un equipo semiamateur de Nueva Zelanda, significó la eliminación del Xeneize del torneo, un desenlace que generó reacciones encontradas tanto dentro como fuera del vestuario.

Luego de no poder ganarle a un elenco que había recibido 16 goles en dos encuentros, Cavani, una de las figuras más experimentadas del plantel, sostuvo que “es difícil enfrentar a un equipo que se mete todo en el área, cuando buscás las variantes, tratás de buscar por afuera con centros, con pelotas filtradas, y no se logra encontrar ese espacio".

“Nosotros teníamos que ganar, como sea, este es un club y un equipo que se tiene que acostumbrar a ganar. Es una pena por eso, porque no pudimos irnos con la alegría de haber ganado. Hay que mirar para adelante y trabajar, metiéndole para que las cosas cambien”, agregó el delantero uruguayo en diálogo con ESPN.

“El partido, más allá que hayamos tenido un empate, no creo que haya sido tan decepcionante, por una cuestión de que insistimos. Nos encontramos un rival enfrente que se defendió todo el partido. Cuando te meten 10 jugadores dentro del área, no es fácil poder entrarle. Seguramente tenemos cosas para corregir y mejorar, pero Boca fue protagonista todo el tiempo. Intentó, generó, buscó tirando de afuera y, a veces, las cosas no se dan”, completó, en un testimonio que generó controversia entre los fanáticos.

*Las declaraciones de Cavani

El Flaco Schiavi le respondió al Matador. “Por ahí lo ve desde otro lado, porque afuera no se siente tanto como lo sentimos nosotros”, explicó el ex zaguero que es panelista en ESPN. Para él, la autocrítica de Cavani debía ser mucho más severa: “Lo respeto porque me parece un jugador bárbaro y puede decir lo que quiera, pero yo estaría muy enojado conmigo mismo, con el equipo, con el entrenador y con todo el mundo. Boca no fue Boca”, sentenció.

El contexto del partido añade otra capa de complejidad al análisis. Auckland City, representante de Nueva Zelanda, compite en una liga semiprofesional y sus jugadores tienen otros trabajos para poder subsistir. No obstante, lograron sacarle un empate a Boca Juniors, un conjunto profesional que cuenta con muchos recursos y experiencia internacional.

Boca Juniors comenzó el partido con la obligación de ganar y golear para luego esperar la definición del otro encuentro por el Grupo C entre Benfica y el Bayern Múnich. Después de la suspensión momentánea por cuestiones climáticas, el equipo xeneize debió afrontar lo que restaba del encuentro ya sabiendo que los lusos le habían ganado al elenco alemán.

El plantel de Boca Juniors, bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, fue licenciado hasta el martes y luego retomará los entrenamientos para la segunda parte de la temporada en el plano local. Deberá afrontar su compromiso ante Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, que aún no tiene fecha ni horario confirmados.

Además, el fin de semana del 13 de julio comenzará el Torneo Clausura de la Liga Profesional y Boca visitará a Argentinos Juniors.

En este contexto, Russo deberá rearmar el equipo ante la posible salida de siete jugadores de cara al segundo semestre: algunos de ellos ya tendrían un pie afuera.