La otra cara del Auckland City, el equipo que enfrentará a Boca en el Mundial de Clubes: de qué trabajan sus futbolistas

El equipo de Auckland City de Nueva Zelanda en la previa al partido frente a Benfica por el Mundial de Clubes (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Boca Juniors tendrá una misión especial en el Mundial de Clubes si desea avanzar a los octavos de final. En primera instancia, deberá convertirle al menos 6 goles al Auckland City en Nashville y aguardar un triunfo del Bayern Múnich ante Benfica.

Esta tarea, si bien implica un gran esfuerzo y precisión a la hora de atacar, no parece ser imposible dado que el rival de turno que tendrá el conjunto que dirige Miguel Ángel Russo cuenta con un plantel semiprofesional y la gran mayoría de los futbolistas se sustenta con otros empleos, además del entrenamiento deportivo.

“Todos los jugadores tienen otros trabajos además de sus compromisos futbolísticos”, dijo el entrenador interino Paul Posa, a cargo del equipo por la ausencia del técnico titular Albert Riera, al diario inglés The Sun antes del debut. “Tienen una dedicación extraordinaria al fútbol fuera de sus horas de trabajo”, agregó el DT, que además se desempeña como dentista en su país.

Además, Posa reveló que “los jugadores han tenido que tomar vacaciones anuales en sus trabajos. Algunos no tuvieron tiempo de asistir tanto a la Liga de Campeones de la OFC como al Mundial de Clubes”. El Auckland City perdió 10-0 en su debut ante el Bayern Múnich y 6-0 ante Benfica.

Paul Posa, DT del Auckland City se desempeña como odontólogo en su país (Crédito AFP)

El plantel del Auckland incluye conductores de carretillas elevadoras, un vendedor de bebidas gaseosas, agentes inmobiliarios, profesores, estudiantes universitarios y hasta un gerente de almacén. El propio capitán, Mario Ilich, trabaja en el departamento de ventas de Coca-Cola y le confesó a The Guardian: “He tomado todas mis vacaciones anuales para este viaje, así que no iré de vacaciones con mi pareja este año, eso es seguro”.

Otro de los datos contundentes que contrastan las equivalencias entre el humilde Auckland City y el resto de sus rivales del grupo es que los jugadores del conjunto oceánico no perciben salario alguno por su labor futbolística. La legislación local pone un tope de 150 dólares neozelandeses semanales –poco más de 90 dólares estadounidenses– para gastos básicos, como la membresía del gimnasio.

El día a día de los jugadores dista por completo de la rutina profesional. Angus Kilkolly, quien promedia un gol cada dos partidos en sus más de 120 apariciones con el club, ejerce como gerente de ventas de una firma de herramientas eléctricas y detalló: “Llego a la oficina a las 7:30, trabajo, entreno tres o cuatro veces por semana, llego a casa a las 21, me acuesto y otra vez desde el principio”. Para poder acompañar a su club durante casi un mes en Estados Unidos, se vio obligado a pedir vacaciones sin goce de sueldo: “No es fácil, son cuatro semanas. Pero como no tengo cuatro semanas de vacaciones anuales, me tomo unas sin sueldo”.

Conor Tracey, el arquero de Auckland City que trabaja en una ferretería, en acción ante el Bayern Munich en el Mundial de Clubes (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Hay más: el arquero que padeció los 10 goles del Bayern Múnich, Conor Tracey, es empleado en una ferretería y venta de artículos para la construcción. Para el duelo con Benfica fue reemplazado por Nathan Garrow, un estudiante universitario. Los defensores Nikko Boxall y Adam Mitchell comparten equipo pero no ocupación. El primero es productor de seguros y el segundo, agente inmobiliario.

Ryan De Vries supo jugar en Irlanda y Japón, es el segundo máximo goleador de la historia del club y se desempeña como chapista. Dentro de sus anotaciones más relevantes se dio en 2014 al marcarle a Cruz Azul en el cotejo por el tercer puesto. Por su parte, Dylan Manickum, delantero de 33 años, viene de jugar el Mundial de Futsal para Nueva Zelanda y es una de las cartas ofensivas del equipo.

“Tenemos mucho para admirar, somos fans, además de rivales. Tendremos que estar atentos. Pero admiro su fútbol y sé que son inteligentes”, dijo el técnico Posa antes del duelo con Boca. Y agregó en la conferencia de prensa: ”Tienen el mejor apoyo del mundo probablemente, unos hinchas fantásticos. Espíritu, pasión… Los estamos estudiando lo mejor que podemos. Nos estamos preparando al máximo para medirnos a un rival de clase mundial. Uno de los grandes equipos del mundo”.

Pasando en limpio, los titulares del Auckland City ante Boca tienen estas profesiones: Nathan Garrow (Estudiante); Regont Murati (Empresa de Logística), Adam Mitchell (Agente inmobiliario), Christian Gray ()Adam Bell (Estudiante), , Michael den Heijer (Profesor), Mario Ilich (Vendedor), David Yoo (Profesor), Zhou Tong (Profesor), , Dylan Manickum (Jugador de Futsal) y Myer Bevan (Entrenador profesional).

