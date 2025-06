La polémica frase de Cavani sobre el Auckland City y la furiosa autocrítica de Russo tras la eliminación de Boca del Mundial de Clubes

Boca Juniors tenía que golear, y no lo hizo. Ni siquiera le pudo ganar a un equipo amateur como el Auckland City en el Mundial de Clubes en un panorama que opaca sus buenas presentaciones contra Benfica y Bayern Múnich. El empate 1-1 con los goles de Nathan Garrow en contra y Christian Gray para el equipo de Nueva Zelanda dejó al Xeneize en la tercera colocación del Grupo C y, tras el pitazo final, el entrenador Miguel Ángel Russo y la máxima figura, Edinson Cavani, brindaron una profunda autocrítica para lo que viene.

En charla con ESPN, el director técnico, que afrontó su tercer partido en esta etapa con el Xeneize, manifestó su sentir sobre la presentación colectiva en pleno campo de juego, luego de irse del torneo sin victorias: “La imagen en el último partido no es buena. Es el tercer gol de pelota parada que nos hacen, son cosas a corregir. Hay que trabajarlo mucho”. A continuación, le agradeció a los hinchas por su apoyo incondicional, pidió “calma” y aseguró que “las bases están” con vistas al futuro, que lo tendrá compitiendo en el fútbol argentino.

Además, analizó las acciones en Nashville: “Hasta el gol de ellos era todo nuestro. Después del gol, siguió siendo todo nuestro. Las demoras... Sabíamos el resultado de Bayern-Benfica, costó. Tuvimos un bajón porque cuando entramos a jugar después del principio de tormenta ya estaba definido todo”. Y sentenció: “Boca tiene que resolver este tipo de partidos de otra manera. Yo me hago responsable de todo”.

Bajo la misma línea, Cavani manifestó la dificultad de afrontar lo que restaba del encuentro después del parate por cuestiones climáticas ya sabiendo que Benfica le había ganado al Bayern Múnich, pero remarcó: “Eso no importa. Nosotros teníamos que ganar, como sea, este es un club y un equipo que se tiene que acostumbrar a ganar. Es una pena por eso, porque no pudimos irnos con la alegría de haber ganado. Hay que mirar para adelante y trabajar, metiéndole para que las cosas cambien”.

Más allá de esto, también emitió una polémica frase por el planteo oceánico, que registró dos llegadas y convirtió a través de un cabezazo de Christian Gray: “Es difícil enfrentar a un equipo que se mete todo en el área, cuando buscas las variantes, tratas de buscar por afuera con centros, con pelotas filtradas, y no se logra encontrar ese espacio. Pensamos que el partido se iba a abrir un poquito, pero fue un equipo que nunca renunció a lo que ellos querían, que era defenderse. No tuvimos la posibilidad de agrandar un poco el marcador, sumar un segundo gol en el primer tiempo. Ellos se siguieron cerrando, nosotros intentamos con unas condiciones difíciles, mucho calor, los despliegues empiezan a ser difíciles y ellos se defendieron bien. Sabían las armas que tenían y nos costó. Llegó el empate y ellos se motivaron más y fue más difícil poder entrarle”.

Y sumó otra reflexión que hizo mucho ruido en el mundo Boca: “El partido más allá que hayamos tenido un empate, no creo que haya sido tan decepcionante como lo decís, por una cuestión que insistimos todo el partido. Nos encontramos un rival enfrente que se defendió todo el partido. Cuando te meten 10 jugadores dentro del área, no es fácil poder entrarle. Seguramente tenemos cosas para corregir y mejorar, pero Boca fue protagonista todo el tiempo. Intentó, generó, buscó tirando de afuera y, a veces, las cosas no se dan”.

“Es una pena que tengamos que quedar afuera, pero hay que seguir porque sabíamos que iba a ser difícil, y creo que hemos competido hasta el último momento con nuestras armas”, profundizó el goleador en diálogo con Telefe, y lamentó el empate que se le escapó al cuadro Azul y Oro en su debut contra Benfica (ganaba 2-0 y se lo igualaron 2-2): “Sí, sabemos que es pasado, pero es lo que más bronca nos da ese partido, no haberlo podido mantener porque esos puntos te juegan en contra. Que todo sirva para aprender y para seguir creciendo como grupo”.

También fue interrogado por la situación de Marcos Rojo, quien no es considerado y tendría sus horas contadas en la Ribera: “Como capitán y compañero, las cosas que uno puede escuchar quedan ahí. Son cosas más personales, se tendrían que hablar con él y el Consejo. Yo sinceramente no hablo de ese tipo de cosas. Cada uno hace su trabajo, trata de apoyar al compañero, mientras sean parte del grupo, es el código que hay que tener. Mientras es parte, hay que apoyar y dar lo mejor. No tengo nada para decir”.

Por otro lado, uno de los referentes del plantel lamentó la eliminación después de los primeros dos encuentros con rendimientos buenos contra Bayern Múnich y Benfica: “Empezamos el Mundial compitiendo bien, el equipo estuvo bien parado, dando todo. Es la identidad que tiene que tener este equipo, darlo todo hasta el final, es lo que hicimos, hoy intentamos proponer un poco más porque sabíamos que necesitábamos los goles y la victoria, y no se pudo ante un rival que se defendió bien. No ligamos en esas pelotas del primer tiempo. La sensación es un poco amarga por no haber podido ganar y habernos ido con una alegría".

MÁS FRASES DE RUSSO EN CONFERENCIA DE PRENSA

La seguidilla inicial en el Clausura contra Argentinos, Unión y Huracán: “Hay que seguir trabajando, la idea es ser competitivos, nos tocan partidos de entrada muy duros, como es el fútbol argentino. Hay que volver a la realidad, y hacerse fuertes de local y visitante. Todo esto nos sirve para muchas cosas en lo positivo y también mejorar las que nos faltan. Boca tiene que ser protagonista en todo”.

La falta de juego interno en los 90 minutos: “Era la idea, pero el rival defiende mucho y bien. A veces, te confundís, en el sentido que tiramos demasiados centros. Las veces que hicimos cosas por abajo tuvimos mayor ventaja y forma”.

El análisis del partido: “El primer tiempo fue bueno, con errores y todo, tuvimos más de una chance de gol. Hubo tres pelotas en el travesaño. El segundo tiempo es una cosa totalmente distinta. Ya sabíamos los resultados. Nos apuramos mucho. Igual, no es excusa, ni nada por el estilo. Boca tiene que jugar y desnivelar de todas las maneras. Hay muchas cosas buenas, hay otras para mejorar. Siempre te queda el final, el segundo tiempo, como algo difícil de digerir a nivel de juego. Hay que hacer el balance y tratar de mejorar”.

Dar vuelta la página con rapidez: “Volveremos a trabajar lo más rápido posible. Seguir metidos en todo esto para dar vuelta un montón de cosas. Necesitamos mucho más juego, verticalidad, diagonales. Un montón de cosas que son claves en el fútbol mundial”.

¿Habrá movimiento en el mercado de pases? “Más allá de cualquier nombre, también está la idea que tengamos, la desarrollemos y la llevemos a cabo”.