La lista de futbolistas que se irían de Boca Juniors tras la eliminación en el Mundial de Clubes

Marcos Rojo, uno de los futbolistas que se iría de Boca en este mercado (REUTERS/Marco Bello)

Boca Juniors cerró su participación en el Mundial de Clubes y ahora el plantel se centrará en los dos torneos que le quedarán afrontar en el segundo semestre del año. Concluida su presencia en el plano internacional con la prematura eliminación en la Copa Libertadores y su aventura en Estados Unidos, apuntará al Torneo Clausura y la Copa Argentina. Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico saben que la plantilla es extensa para tan pocas competencias, por eso en las próximas semanas se registrarán algunas salidas independientemente de los nuevos refuerzos que puedan arribar.

LA LISTA DE JUGADORES QUE PODRÍAN IRSE DE BOCA

SERGIO ROMERO: En la recta final tras su operación de rodilla, Chiquito formó parte de la delegación que viajó a Estados Unidos para representar a Boca en el Mundial de Clubes, pero sabiendo que no tendría protagonismo. El cuerpo técnico lo considera por detrás de Agustín Marchesín (e incluso de Leandro Brey). Tiene vínculo hasta diciembre de este año, pero si le llega una propuesta seductora desde lo económico, podría rescindir e irse antes.

MARCOS ROJO: Otro de los que tiene ciclo cumplido en el club. De aceptable nivel en el primer semestre del año, perdió consideración de la directiva y el flamante cuerpo técnico lo considera por detrás de Ayrton Costa y Marco Pellegrino, uno de los refuerzos. Tuvo un careo con Riquelme antes de viajar a Estados Unidos y otro con Russo en Miami: es casi un hecho que tras volver a Argentina, pedirá romper el contrato que lo une al Xeneize hasta diciembre. Su destino es incierto, ya que advirtió que pretende quedarse en el país, pero no es seguro que Estudiantes de La Plata vaya a la carga por él.

FRANK FABRA: Otro con contrato hasta fin de año que podría despedirse en este mercado. Desde Colombia ya se comunicaron con el Consejo de Fútbol para pedir condiciones, aunque dependerá de su voluntad romper su vínculo ya que tiene uno de los salarios más altos del plantel en la actualidad. Otro de los interesados en sus servicios es Newell’s, aunque a este medio advirtieron desde la Ribera que “en Argentina solo juega en Boca”. No hay que descartar que continúe hasta fin de año siendo alternativa a Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi.

Lema se quedó entrenando en Buenos Aires

CRISTIAN LEMA: Uno de los dos futbolistas a los que Russo les informó que no tendrá en cuenta. El defensor ni siquiera fue incluido en la lista de buena fe del Mundial de Clubes y se entrena en soledad en Ezeiza a la espera de novedades por su futuro. Lo sondearon Belgrano de Córdoba y Peñarol de Montevideo, pero todavía no se formalizaron ofertas. Su contrato expira a fin de año, pero se despedirá en los próximos días.

ESTEBAN ROLÓN: El otro jugador al que el DT le dijo que no será considerado. No tuvo minutos en cancha desde que volvió de su préstamo en Belgrano de Córdoba a fines del año pasado. En el mercado pasado, descartó una propuesta del fútbol brasileño y de San Lorenzo (justamente de Miguel Ángel Russo) porque priorizó lo económico pese a no gozar de protagonismo en Boca. Se irá, a priori, cuando termine su vínculo a fin de año. Si llega alguna propuesta potable, puede rescindir y marcharse antes.

KEVIN ZENÓN: Uno de los apuntados a vender en este mercado de pases. El ex Unión de Santa Fe sería transferido por una suma superior a los 10 millones de dólares si se concretan algunos de los sondeos que recibió el club de la Ribera. No existen detalles sobre las tratativas ni el posible destino, pero se baraja Alemania y Portugal. Seguramente a partir de ahora se acelerarán las negociaciones y Russo ya sabe que, casi con seguridad, no contará con él en el corto plazo. Tiene vínculo hasta diciembre de 2028.

Kevin Zenón podría ser vendido (Foto Reuters/Nathan Ray Seebeck)

EXEQUIEL ZEBALLOS: Boca ya recibió una oferta millonaria de Arabia Saudita por el Changuito, que tuvo protagonismo en todos los partidos del Mundial de Clubes e incluso fue titular en el último ante Auckland City. El Consejo consideró que era baja la cifra ofrecida, pero tienen claro que los árabes pueden volver a la carga e incluso hay otros interesados en sus servicios. Esperan una propuesta que supere los 10 millones de dólares y se acerque a los USD 15 millones equivalentes a su cláusula de salida. Desde el club desconocieron el supuesto interés del Sevilla de España. Contrato hasta diciembre de 2026.

A estos nombres mencionados, se pueden agregar otros que pueden ser negociados. Javier García finaliza su vínculo a fin de año, pero continuaría en este segundo semestre. A Ignacio Miramón se le vence el préstamo en diciembre y no sería renovado. Juan Barinaga, considerado tercera opción en el lateral derecho, fue sondeado por clubes que pretenden llevarlo a préstamo. Y otros dos que poseen extenso vínculo pero pueden ser negociados a préstamo son Agustín Martegani y Lucas Janson.