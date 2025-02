Juan Román Riquelme visitó el vestuario del plantel de Boca Juniors tras la derrota con Alianza Lima en Perú

Boca perdió con Alianza Lima en Perú y ahora está obligado a ganar en la Bombonera para seguir vivo en la Libertadores

Boca dejó una pálida imagen en el que fue el partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima en Perú. El elenco dirigido por Fernando Gago fue ampliamente dominado desde lo táctico por el de Néstor Gorosito y tuvo a Agustín Marchesín como gran figura. De no haber sido por el arquero, la diferencia en el resultado podría haber sido mayor. Antes de la revancha del próximo martes en la Bombonera, Juan Román Riquelme fijó una postura y visitó el vestuario anoche.

El periodista Augusto César informó lo que ocurrió en los vestidores del estadio Alejandro Villanueva de Lima luego de consumarse el triunfo de los de Pipo Gorosito sobre el Xeneize: “Juan Román Riquelme fue la vestuario, charló con el plantel y fue muy crítico. No le gustó nada lo que vio. Lo mejor que le pasó anoche a Boca fue el resultado, se podría haber quedado afuera de las dos copas. El mensaje fue pensando en el martes de la semana que viene”.

Hubo, además, una frase que el presidente de Boca habría utilizado delante de los jugadores para describir la actuación contra Alianza Lima: “Fuimos un desastre”. Al margen de algunas polémicas vinculadas al arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, Riquelme entendió que el árbol no debía tapar el bosque y por eso fue concreto y visceral a la hora de hacer autocrítica puertas adentro. Román suele elegir los momentos para hacerse presente después de un partido y expresa su voto de confianza para el futuro inmediato, aunque sabe que su sola presencia exige tácitamente un esfuerzo más del plantel.

Por otra parte, en ESPN también informaron que la bronca que Gago expresó con un exabrupto dirigido hacia Exequiel Zeballos en el complemento (“empezá a correr o te saco a la mierda”) es casi generalizada. “El técnico entiende que hay jugadores que no están rindiendo como esperaba. No es solo Zeballos. El único que puede confirmarse como titular para el partido del martes es Marchesín. Se vienen cambios bruscos en el plantel”, fue la sentencia.

A más de uno le llamó la atención la conferencia de Gago ya que declaró que Boca “tuvo el control del juego” pese a que fue Alianza Lima el que dominó en muchos tramos del desarrollo. “Sabíamos que íbamos a tener la posibilidad de sufrir las transiciones. El control de juego lo teníamos, después nos faltaba esos pases, pero el control lo tuvimos. Teníamos que tener situaciones de marcas en ataque para que no nos suceda, cometimos algunos errores, pero no lo veo tanto por las llegadas del rival, sino por las situaciones que nosotros no podíamos crear en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo nos faltó un poquito”, analizó Pintita.

En paralelo, Gorosito también marcó la cancha y ya empezó a jugar el desquite de la semana próxima: “El triunfo quedó corto, tendríamos que haber ampliado la diferencia. Me llamó mucho la atención lo del árbitro, tengo miedo con el arbitraje en la vuelta, me da miedo allá, mucho miedo. Me preocupaba antes del partido, no dije nada, pero quedó más que evidente. Todas las chiquitas eran para ellos. Para nosotros era amarilla, para ellos no era amarilla. Hay un golpe sin pelota a Garcé (de Merentiel). Golpe, sin pelota, es roja. Hay situaciones puntuales que son indefendibles. Si nos pasó esto acá, imaginate allá de visitante. Es muy difícil abstraerse del arbitraje en la cancha, Dios quiera que no vuelva a suceder lo que pasó hoy, pero me preocupa”.

Boca debe apuntar los cañones a la vuelta como local ante Alianza Lima, el martes 25 desde las 21.30 (hora argentina), pero antes tiene un compromiso importante para sumar confianza en la Bombonera ante Aldosivi de Mar del Plata este sábado a partir de las 19.30, por la séptima fecha del Torneo Apertura, que lo tiene en la sexta colocación en el Grupo A con 11 puntos.