La pregunta sin filtro de Santiago del Moro a Yanina Zilli luego de su caída: ¿Una indirecta a Andrea del Boca?

La exvedette se refirió al accidente que vivió en plena gala el día anterior (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El jueves por la noche, Gran Hermano Generación Dorada vivió uno de sus momentos más comentados cuando Santiago del Moro intervino virtualmente para hablar con Yanina Zilli tras su accidente. La conversación, lejos de limitarse al estado de salud de la participante, despertó múltiples interpretaciones por una pregunta puntual que muchos espectadores leyeron como una indirecta dirigida a Andrea del Boca, también integrante del reality.

El episodio comenzó cuando Zilli, de 60 años, sufrió una aparatosa caída mientras corría hacia el teléfono de la casa. Las imágenes del accidente preocuparon a sus compañeros y al público. Del Moro tomó la iniciativa de ingresar de forma remota apenas comenzó la edición para dirigirse directamente a la participante afectada. “Zilli, me asustaste mucho, nos asustamos todos mucho. Explicame qué hacías corriendo al teléfono con esos tacazos así... solamente vos”, lanzó, al evidenciar el impacto que causó el incidente tanto dentro como fuera del set.

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La interacción entre el conductor y Zilli se tornó distendida cuando la participante, buscando descomprimir, respondió con humor a la inquietud del presentador. “Qué hacía yo a los 60 años corriendo, porque justo salía del dormitorio, era la primera y arranqué con todo, pero era una sandalia que no tenía ni talonera. Pero yo estoy loca, es una inconsciencia, me olvido de que tengo 60 con esas sandalias”, explicó la concursante, trasladando parte de la tensión inicial al terreno del relato anecdótico.

La conversación dio un giro cuando Del Moro planteó una consulta que reavivó debates en redes sociales y entre los seguidores del reality: “¿Pensaste en algún momento en abandonar?”. La pregunta, dirigida en apariencia solo a Yanina Zilli, fue leída por muchos como una referencia a Andrea del Boca, quien también había sufrido más de una caída y rumores de renuncia.

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Yanina Zilli sufrió un fuerte accidente en Gran Hermano y generó preocupación entre sus compañeros

La relación entre ambos episodios se volvió tema de conversación fuera del programa, donde varios espectadores y comentaristas interpretaron la pregunta como una alusión directa a la participante y su posible decisión. El tono empleado por Del Moro, sumado al antecedente cercano de Del Boca, alimentó distintas lecturas sobre la intencionalidad detrás de sus palabras.

Lejos de mostrarse derrotada, Yanina Zilli aprovechó la intervención para explicar las circunstancias del accidente y compartir las emociones que atravesó en las horas posteriores. Reconoció que, con el paso de las horas, experimentó dudas sobre su continuidad en el juego: “Anoche cuando estaba sola dije: ‘Por algo me pasan estas cosas’. No se lo dije a nadie. Y después dije: ‘No, ya está, me tengo que poner bien’. Hace cuatro meses que estoy acá peleándola, luchándola, aislada. Y pensé: ‘No, estoy en la recta final, si me tengo que ir será en el momento que me saque la gente’. Pensé que era una señal, me estoy pasando ya de vueltas acá”, compartió mientras se tocaba la cabeza.

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Luego de sufrir otro golpe en la casa, la actriz se mostró despreocupada y sin ánimos de marcharse del reality (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Esta declaración dejó en claro que la participante atravesó un momento de crisis personal, pero optó por priorizar su permanencia en el juego y dejar la decisión final en manos del público. La actitud de Zilli contrastó de inmediato con la determinación tomada por Andrea del Boca en circunstancias parecidas, lo que reforzó la lectura de la pregunta de Del Moro como una referencia indirecta.

Tras el accidente, Yanina Zilli recibió muestras de apoyo inmediatas de parte de sus compañeros de la casa. La participante agradeció públicamente el acompañamiento y el afecto recibido, al destacar la solidaridad interna en un momento de vulnerabilidad. La contención brindada por el grupo resultó fundamental para que la exvedette pudiera reponerse anímicamente y decidir continuar en competencia.

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La reacción colectiva, sumada a la intervención de Santiago del Moro, contribuyó a que el episodio no escalara y se resolviera dentro de los márgenes habituales del reality, permitiendo a la participante retomar su participación y mantener su lugar hasta que el público lo decida.