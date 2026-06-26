Política

El Gobierno alistó la misión humanitaria que enviará a Venezuela para asistir a las víctimas del terremoto

La cartera a cargo de Carlos Presti informó que el grupo especializado quedó listo para salir con binomios caninos, equipos de búsqueda y rescate y recursos para actuar en estructuras colapsadas, coordinado con la Cancillería

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Los preparativos de la misión humanitaria argentina que partirá a Venezuela
Los preparativos de la misión humanitaria argentina que partirá a Venezuela

El Ministerio de Defensa informó que ya tiene alistado personal militar especializado que se preparó para despegar hacia Venezuela para brindar asistencia humanitaria ante la emergencia provocada por los terremotos que devastaron al país caribeño. La operación se realizó en coordinación con la Cancillería Argentina y formó parte del dispositivo que el Gobierno nacional puso a disposición para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a la población afectada.

Argentina enviará personal militar a Venezuela para asistir a los afectados por el terremoto

Según informó la cartera conducida por el teniente general Carlos Presti, el contingente contó con capacidades de búsqueda y rescate, binomios perro-guía y equipamiento específico para intervenir en zonas golpeadas por el desastre natural. El objetivo fue apoyar las tareas de localización de sobrevivientes, colaborar con los equipos que trabajaron en estructuras colapsadas y asistir a las familias damnificadas.

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La información difundida este viernes actualizó el estado del operativo argentino: ya no se trató solo de una oferta de colaboración, sino de personal militar especializado que permaneció alistado y preparado para despegar hacia Venezuela. La asistencia se articuló con la Cancillería y con las áreas nacionales que intervinieron en situaciones de emergencia internacional.

Efectivos de las Fuerzas Armadas partirán en las próximas horas a Venezuela
Efectivos de las Fuerzas Armadas partirán en las próximas horas a Venezuela

El operativo argentino y los recursos ofrecidos

El despliegue previsto formó parte de la respuesta humanitaria que el presidente Javier Milei resolvió ofrecer al pueblo venezolano luego de los terremotos que sacudieron la costa norte del país. Según había informado el vocero presidencial Adrián Ravier, Venezuela atravesó “una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente”, tras dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia, que dejaron cientos de muertos, miles de desaparecidos y heridos y familias sin hogar.

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Además de militares, también se enviarán perros especializados en búsqueda de personas
Además de militares, también se enviarán perros especializados en búsqueda de personas

Ante ese escenario, el Gobierno argentino puso a disposición un conjunto de recursos sanitarios, logísticos, militares y humanitarios. La nómina difundida por Ravier incluyó médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos, ambulancia, enfermeros y auxiliares; un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

También ofreció dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate, con capacidad para intervenir en estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. A ese esquema se sumó el apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

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El paquete de ayuda humanitaria incluyó además 134 carpas y 48 kits de cocina, además de colchones, camillas y aires acondicionados. La administración nacional buscó que la asistencia fuera rápida, ordenada y eficaz, en coordinación entre las distintas áreas del Estado involucradas.

Coordinación militar y rol de la Armada Argentina

El ministro Presti también había anticipado que el Ministerio de Defensa mantenía alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para intervenir en la emergencia, en coordinación con la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y la Agencia Federal de Emergencias. En ese marco, precisó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, bajo coordinación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se encontraron a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados.

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La Armada Argentina tendría un rol central en la primera etapa del despliegue. Según informó el Ministerio de Defensa, estaba previsto desplegar personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas. Esa capacidad resultó clave durante las primeras horas posteriores a un terremoto, cuando las tareas de búsqueda bajo escombros requirieron equipos entrenados, perros especializados y coordinación técnica con las autoridades locales.

El Gobierno destacó que las Fuerzas Armadas argentinas contaron con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos. La intervención prevista en Venezuela combinó recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea, potabilización de agua y apoyo a damnificados, en un contexto de emergencia regional que exigió respuesta inmediata.

Coordinación diplomática y próximos pasos

La decisión argentina tuvo además una dimensión diplomática. La coordinación con la Cancillería Argentina buscó ordenar el envío de la asistencia en función de los requerimientos del país afectado y de los canales internacionales habilitados para este tipo de emergencias. En situaciones de desastre natural, los despliegues humanitarios requirieron autorización, articulación logística y definición precisa de las capacidades que serían recibidas en el terreno.

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En el mensaje difundido por el vocero presidencial, el Gobierno expresó que “la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas”, y reconoció el trabajo de quienes participaron en las tareas de rescate y protección de la población. La cartera de Defensa, en tanto, remarcó que sus hombres, mujeres y perros adiestrados se alistaron para acompañar al pueblo venezolano ante la tragedia.

Con el contingente militar ya preparado para despegar, la Casa Rosada esperó avanzar en las próximas horas con la coordinación final del operativo. La prioridad sería trasladar capacidades críticas para búsqueda y rescate, asistencia médica, apoyo logístico y abastecimiento básico en las zonas más afectadas por los terremotos.

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