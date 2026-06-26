Deportes

“Los quiero ver a todos acá”: un streamer argentino anticipó la clasificación de Ecuador y les dedicó un festejo muy especial a sus detractores

Davoo Xeneize se jugó por la victoria del equipo de Sebastián Beccacece luego del empate ante Curazao, cuando un triunfo frente a Alemania parecía imposible. Y ayer se acordó de sus críticos

Guardar
Google icon

El streamer argentino Davoo Xeneize anticipó que Ecuador clasificaría en el Mundial 2026 16avos y, tras la victoria de la Tri ante Alemania el 25 de junio, abrió su stream con una reacción que se viralizó en redes sociales.

El episodio se suma a otro pronóstico que ya había circulado en el fútbol argentino: durante el Torneo Apertura 2026, el streamer había sostenido en múltiples transmisiones que Belgrano de Córdoba sería campeón, algo que se confirmó cuando el Pirata venció a River en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes.

PUBLICIDAD

La predicción sobre Ecuador tuvo su origen en una transmisión previa al partido contra Alemania, en el que Davoo planteó que la selección ecuatoriana tenía condiciones para avanzar de fase pese a un arranque complicado en el grupo.

Tras la victoria, el creador de contenido abrió su transmisión en vivo con un mensaje directo: “Emocionante victoria de Ecuador. Imposible no conmoverse con semejante gesta. Para los que se burlaban: que les quede claro lo que es Ecuador", dijo.

PUBLICIDAD

Un antecedente de este tipo de pronósticos había ocurrido semanas antes, en el fútbol local. A lo largo del Torneo Apertura, Davoo Xeneize insistió en sus streams con que Belgrano tenía el plantel para consagrarse campeón. “Si están a un nivelazo, este año Belgrano sale campeón, ¿es muy loco lo que estoy diciendo?“, preguntó en una de esas transmisiones, mientras destacaba las incorporaciones del “Chino” Zelarayán y Franco “Mudo” Vázquez.

En la previa de la final ante River, el streamer fue más allá: prometió teñirse el pelo de celeste si el Pirata se quedaba con el título y Boca, el equipo del cual es fanático, pasaba de ronda en Copa Libertadores.

Belgrano venció a River y se consagró campeón del Apertura 2026, pero Boca no clasificó, Tras el título, el propio streamer “sacó chapa” por haber anticipado el resultado, algo que sus seguidores celebraron en redes.

El alcance de Davo Xeneize

Davoo Xeneize es un creador de contenido deportivo en habla hispana con millones de suscriptores. En conjunto, sus contenidos acumulan más de 646 millones de visualizaciones históricas y generan cerca de 2,5 millones de reproducciones mensuales, con un crecimiento de 13.000 nuevos suscriptores al mes.

Durante la primera semana del Mundial 2026, uno de sus canales, Davo Xeneize Plus, ingresó en el Top 25 de canales deportivos de Iberoamérica con 9 millones de reproducciones, según el informe de SCi (Streaming de Contenidos de Iberoamérica).

A lo largo de su carrera, Davo Xeneize ha contado con la participación de futbolistas reconocidos en sus transmisiones, entre ellos jugadores de la selección argentina y de clubes europeos, lo que consolidó sus canales como un espacio para entrevistas y debates con protagonistas del fútbol.

Temas Relacionados

EcuadorBelgrano de CórdobaDavoo XeneizaMundial 2026Últimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

El piloto argentino de Alpine busca prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito Red Bull Ring

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Celeste y la Roja librarán una verdadera batalla en el Estadio Guadalajara

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“¿Todo light?“: la intimidad del tercer asado de la selección argentina en el Mundial 2026

Los jugadores y el cuerpo técnico compartieron una noche de camaradería, marcada por la música de Lautaro Martínez y las bromas del Dibu Martínez

“¿Todo light?“: la intimidad del tercer asado de la selección argentina en el Mundial 2026

Ayudá a Scaloni a armar el equipo: quiénes deben ser los 11 titulares de Argentina frente a Jordania

Con la clasificación confirmada, la Albiceleste disputará el último partido de su grupo. Sumate a la propuesta de Infobae para elegir el equipo inicial

Ayudá a Scaloni a armar el equipo: quiénes deben ser los 11 titulares de Argentina frente a Jordania

“Esto es un parto de nalgas”: la inesperada analogía de Gustavo Alfaro sobre la chance de Paraguay de clasificar a 16avos

El director técnico de la Albirroja analizó las posibilidades de su equipo en la Copa del Mundo

“Esto es un parto de nalgas”: la inesperada analogía de Gustavo Alfaro sobre la chance de Paraguay de clasificar a 16avos

DEPORTES

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“¿Todo light?“: la intimidad del tercer asado de la selección argentina en el Mundial 2026

Ayudá a Scaloni a armar el equipo: quiénes deben ser los 11 titulares de Argentina frente a Jordania

“Esto es un parto de nalgas”: la inesperada analogía de Gustavo Alfaro sobre la chance de Paraguay de clasificar a 16avos

TELESHOW

La pregunta sin filtro de Santiago del Moro a Yanina Zilli luego de su caída: ¿Una indirecta a Andrea del Boca?

La pregunta sin filtro de Santiago del Moro a Yanina Zilli luego de su caída: ¿Una indirecta a Andrea del Boca?

Claudia Villafañe contó cómo es su relación con Lionel Messi y su familia: “Los conocí en el Mundial de Sudáfrica”

Mery del Cerro reveló los problemas de salud que afrontó durante el 2025: “La vida me dio otra oportunidad”

Sofía Jujuy habló de los insultos que recibió por su video en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

INFOBAE AMÉRICA

Melanie Klein, psicoanalista suiza: “Si somos capaces de reducir los agravios que guardamos contra nuestros padres, podremos ser capaces de amar a los demás”

Melanie Klein, psicoanalista suiza: “Si somos capaces de reducir los agravios que guardamos contra nuestros padres, podremos ser capaces de amar a los demás”

Economía dominicana creció 4.7% en mayo de 2026, según Banco Central

Guatemala: El Tribunal Supremo Electoral reporta avances de cuatro comités hacia las elecciones de 2027

Índice Global de Tortura 2026 coloca a Nicaragua entre los países con riesgo muy alto

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad