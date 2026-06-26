“Los quiero ver a todos acá”: un streamer argentino anticipó la clasificación de Ecuador y les dedicó un festejo muy especial a sus detractores

El streamer argentino Davoo Xeneize anticipó que Ecuador clasificaría en el Mundial 2026 16avos y, tras la victoria de la Tri ante Alemania el 25 de junio, abrió su stream con una reacción que se viralizó en redes sociales.

El episodio se suma a otro pronóstico que ya había circulado en el fútbol argentino: durante el Torneo Apertura 2026, el streamer había sostenido en múltiples transmisiones que Belgrano de Córdoba sería campeón, algo que se confirmó cuando el Pirata venció a River en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes.

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La predicción sobre Ecuador tuvo su origen en una transmisión previa al partido contra Alemania, en el que Davoo planteó que la selección ecuatoriana tenía condiciones para avanzar de fase pese a un arranque complicado en el grupo.

Tras la victoria, el creador de contenido abrió su transmisión en vivo con un mensaje directo: “Emocionante victoria de Ecuador. Imposible no conmoverse con semejante gesta. Para los que se burlaban: que les quede claro lo que es Ecuador", dijo.

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Un antecedente de este tipo de pronósticos había ocurrido semanas antes, en el fútbol local. A lo largo del Torneo Apertura, Davoo Xeneize insistió en sus streams con que Belgrano tenía el plantel para consagrarse campeón. “Si están a un nivelazo, este año Belgrano sale campeón, ¿es muy loco lo que estoy diciendo?“, preguntó en una de esas transmisiones, mientras destacaba las incorporaciones del “Chino” Zelarayán y Franco “Mudo” Vázquez.

En la previa de la final ante River, el streamer fue más allá: prometió teñirse el pelo de celeste si el Pirata se quedaba con el título y Boca, el equipo del cual es fanático, pasaba de ronda en Copa Libertadores.

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Belgrano venció a River y se consagró campeón del Apertura 2026, pero Boca no clasificó, Tras el título, el propio streamer “sacó chapa” por haber anticipado el resultado, algo que sus seguidores celebraron en redes.

El alcance de Davo Xeneize

Davoo Xeneize es un creador de contenido deportivo en habla hispana con millones de suscriptores. En conjunto, sus contenidos acumulan más de 646 millones de visualizaciones históricas y generan cerca de 2,5 millones de reproducciones mensuales, con un crecimiento de 13.000 nuevos suscriptores al mes.

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Durante la primera semana del Mundial 2026, uno de sus canales, Davo Xeneize Plus, ingresó en el Top 25 de canales deportivos de Iberoamérica con 9 millones de reproducciones, según el informe de SCi (Streaming de Contenidos de Iberoamérica).

A lo largo de su carrera, Davo Xeneize ha contado con la participación de futbolistas reconocidos en sus transmisiones, entre ellos jugadores de la selección argentina y de clubes europeos, lo que consolidó sus canales como un espacio para entrevistas y debates con protagonistas del fútbol.

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