El llamativo outfit de Pochettino en el Mundial que es furor y provocó el comentario de Rooney: “Necesito saber de dónde saca su ropa”

Estados Unidos consiguió dos victorias consecutivas en el Mundial (Reuters)

El atuendo de Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de fútbol de Estados Unidos, se ha convertido en uno de los temas más comentados durante la Copa del Mundo 2026. Según informó The Athletic, el técnico argentino eligió repetir el mismo conjunto en los dos primeros partidos del torneo, una decisión que no pasó desapercibida entre los aficionados y especialistas. Una camisa azul marino sobre una remera blanca, pantalones a tono y zapatillas deportivas blancas conforman el uniforme que llamó la atención de hinchas, especialmente tras la victoria de Estados Unidos sobre Australia por 2 a 0.

Durante la transmisión de la BBC, el exfutbolista inglés Wayne Rooney expresó en directo: “Si alguien tiene el número de Poch, por favor, que me lo envíe, necesito saber de dónde saca su ropa”. En esa misma línea, Rooney agregó: “Me encanta su estilo, me encanta su ropa. Es una pena que no pueda tener un pelo como el suyo, pero quizás pueda encontrar ropa parecida en algún sitio. Si alguien tiene el número de Pochettino, por favor, que me lo mande, porque necesito saber dónde compra su ropa”. Estas declaraciones, recogidas por The Athletic y la BBC, reflejaron el impacto del look del técnico en el entorno del torneo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un reporte de The Athletic, la indumentaria de Pochettino no es una elección casual. Hugo Boss, la reconocida casa de moda alemana, diseñó dos versiones exclusivas del conjunto, confeccionadas en lana virgen azul marino y personalizadas con el escudo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF). En una comunicación con el medio británico, la marca destacó que los conjuntos son perfectamente lavables y reutilizables, una decisión tomada ante la posibilidad de que el equipo estadounidense permanezca varias semanas en competencia.

Pochettino utilizó el mismo outfit en los dos partidos del Mundial (Reuters)

La repercusión del atuendo de Pochettino se intensificó luego de que aficionados estadounidenses detectaran que el técnico había repetido exactamente el mismo conjunto en los dos encuentros iniciales: una goleada 4 a 1 ante Paraguay en Los Ángeles y un triunfo 2 a 0 frente a Australia en Seattle. Usuarios de la red social X no tardaron en sumarse a la conversación.

PUBLICIDAD

Entre los comentarios destacados figuran: “Un capo, Poch. Adapta estilos de las culturas en las que dirige”, mientras que otro usuario ironizó: “El fisio al que voy a tratarme la lumbociática va así en la clínica, no es broma”. Algunos seguidores incluso compararon el look del entrenador con el de un personaje cinematográfico: “Pochettino es exactamente el padre divorciado que entrena al equipo de béisbol del hijo”.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos aportó más detalles sobre la situación al medio The Athletic. Un portavoz aseguró: “Llevará el mismo atuendo para el tercer partido. Crash Davis decía que nunca hay que interrumpir una racha ganadora”, haciendo referencia al personaje de la película Bull Durham, interpretado por Kevin Costner. La declaración confirma que la elección del uniforme responde también a una cuestión de superstición futbolera, respaldada por el buen rendimiento del equipo en la fase de grupos.

PUBLICIDAD

El técnico usaría el mismo outfit para el último partido de fase de grupos (Reuters)

La obsesión por la imagen de Pochettino no es nueva. El propio entrenador, en una entrevista con Sky Sports durante su paso por el Tottenham en 2018, reconoció: “Quizás me ayudó el traje, pero seguramente el próximo partido usaré una camisa de otro color”. Su preferencia por no utilizar los uniformes oficiales de los clubes y apostar por una identidad visual propia ha sido una constante a lo largo de su carrera.

El rendimiento deportivo le dio respaldo a la “cábala” del atuendo. Con su participación en la Copa del Mundo, Estados Unidos cortó una racha de 96 años sin conseguir dos victorias consecutivas en un Mundial, algo que no ocurría desde la edición inaugural de 1930. El equipo, ya clasificado como líder del Grupo D, cerrará la fase de grupos frente a Turquía en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Rooney bromeó con el look de Pochettino (Reuters)