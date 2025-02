La sentencia de Gorosito de cara a la revancha de Alianza Lima contra Boca: “Tengo mucho miedo con el arbitraje”

* Gorosito dijo que teme por el arbitraje en la revancha

Luego de la victoria de Alianza Lima 1-0 ante Boca Juniors, el entrenador del conjunto peruano, Néstor Gorosito, analizó el partido por la segunda fase de la Copa Libertadores de América y anticipó su preocupación sobre el arbitraje de cara a la revancha que se disputará el martes próximo en la Bombonera.

“El triunfo quedó corto, tendríamos que haber ampliado la diferencia”, afirmó Pipo en la conferencia de prensa posterior al cotejo. Luego disparó contra Esteban Ostojich: “Me llamó mucho la atención lo del árbitro, tengo miedo con el arbitraje en la vuelta, me da miedo allá, mucho miedo”. El ex volante ofensivo argumentó que “me preocupaba antes del partido, no dije nada, pero quedó más que evidente. Todas las chiquitas, eran todas para ellos. Para nosotros era amarilla, para ellos no era amarilla. Hay un golpe sin pelota a Garcé (de Merentiel). Golpe, sin pelota, es roja. Hay situaciones puntuales que son indefendibles. Si nos pasó esto acá, imaginate allá de visitante. Es muy difícil abstraerse del arbitraje en la cancha, Dios quiera que no vuelva a suceder lo que pasó hoy, pero me preocupa”.

Pipo no hizo referencia a la acción del comienzo del encuentro de este martes, en la que Erick Noriega levantó la pierna y fue con riesgo hacia un jugador de Boca Juniors que terminó en el piso, pero el peruano no fue expulsado (recibió la amarilla).

Alianza Lima es noveno en la Liga 1 de Perú luego de dos fechas disputadas. Ganó un encuentro y perdió el otro. Sobre la formación para el encuentro por la tercera jornada, Pipo indicó que “el viernes jugarán los que mejor estén. Hoy quedó demostrado que el otro día -el tropiezo ante Alianza Atlético- no fue por una cuestión física, hoy el cansancio tendría que haber sido mayor y no fue así. La motivación suple a veces cierto cansancio”.

A Gorosito le recordaron que antes del cotejo había señalado que “no había favoritos” y le consultaron si el triunfo le daba la razón. “La razón es momentánea mientras ganás, si hubiésemos perdido, habrían dicho ‘Pipo habló al pedo’. Son opiniones. somos un equipo que puede llegar a jugar bien, muy bien, de visitante también, con el mayor de los respetos por los jugadores de Boca y su DT, pero la ilusión es máxima, después veremos si nos da el cuero o no”, amplió sobre lo que estará en juego el martes próximo por la vuelta de la fase 2.

“En el fútbol es muy difícil, podés planear una cosa y cambia completamente todo. No sabría decir qué puede pasar. Lo más lógico hoy era hacer dos o tres goles y se justificaba en el desarrollo, Marchesín tapó dos o tres pelotas muy buenas”, añadió.

Ante una eventual derrota y definición por penales en Buenos Aires, sostuvo que “nosotros normalmente practicamos con los que ejecutan. Después varía totalmente, pateás con tus amigos, con tu arquero, pero cuando caminás desde la mitad de cancha para patear, eso no lo podés imitar, varía completamente el escenario”.

La revancha se disputará el próximo martes en La Bombonera y el que avance se verá las caras con el triunfador de la serie entre Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia (el elenco chileno ganó 2-1 en la ida).

Pero antes, Boca Juniors tendrá otro compromiso en el plano doméstico. Por la séptima fecha del Torneo Apertura, Boca Juniors se verá las caras con Aldosivi en La Bombonera, este sábado desde las 19.30. El conjunto a cargo de Gago se ubica sexto en la Zona A con 11 puntos, a cuatro del líder Estudiantes de La Plata.