El especial pedido de Gago a los hinchas de Boca para remontar la serie de Libertadores ante Alianza Lima en La Bombonera

Fernando Gago habló en conferencia de prensa (Crédito: REUTERS/Cristina Sille)

Boca Juniors debutó con derrota en la Fase 2 de la Copa Libertadores. La caída 1-0 ante Alianza Lima en condición de visitante arrojó distintas definiciones en todas las líneas, incluso en el arco, porque Agustín Marchesín evitó que el resultado fuera más abultado y dejó con vida al Xeneize para la revancha del próximo martes en La Bombonera.

Ya en conferencia de prensa, Fernando Gago se sometió a las preguntas de los periodistas y les mandó un mensaje a los hinchas de cara a la definición en el Templo de la calle Brandsen: “Tenemos un partido de vuelta en nuestra casa, que vamos a ir con mucha confianza, y sabiendo lo que tenemos que hacer, mejorar y tratar de llevarnos el resultado”. Y les pidió: “Confíen, que nosotros vamos a trabajar y vamos a tratar de lograr que sea un equipo que compita y que logre la clasificación”

Más adelante, se refirió a la numerosa cantidad de bajas para este duelo, entre los que resaltan Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Edinson Cavani y Ander Herrera (se sumaron Alarcón y Rey Domenech): “Son cuestiones del fútbol. Los 10 lesionados no los tuvimos previo al partido, ya vienen estando hace tiempo. Veremos día a día cómo será la evolución. Yo creo que hay grandes posibilidades de que varios jugadores vuelvan a estar en ese partido”.

Además, reveló la clave para concretar la remontada en condición de local: “Estamos en partido, sabemos que son dos partidos para la clasificación. Y tenemos que buscar el mejor aspecto futbolístico para poder enfrentar el próximo partido que tengamos, generar las situaciones donde lo queremos jugar y ser un equipo que vaya a buscar el resultado”.

“Sabíamos que íbamos a tener la posibilidad de sufrir las transiciones. El control de juego lo teníamos, después nos faltaba esos pases, pero el control lo tuvimos. Teníamos que tener situaciones de marcas en ataque para que no nos suceda, cometimos algunos errores, pero no lo veo tanto por las llegadas del rival, sino por las situaciones que nosotros no podíamos crear en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo nos faltó un poquito”, analizó Pintita sobre el partido de este martes en el Estadio Alejandro Villanueva.

Boca Juniors debe apuntar los cañones a la vuelta como local ante Alianza Lima, el martes 25 desde las 21.30 (hora argentina), pero antes tiene un compromiso importante para sumar confianza en La Bombonera ante Aldosivi el sábado a partir de las 19.30, por la séptima fecha del Torneo Apertura, que lo tiene en la sexta colocación en el Grupo A con 11 puntos.