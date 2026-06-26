Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 26 de junio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público permanece sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.498,11 para la venta y $1.447,59 para la compra.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 115 días consecutivos con saldo comprador en el mercado de cambios, tras haber sobrepasado la meta anual de reservas. Este jueves, la autoridad monetaria adquirió USD 50 millones, llevando el total de divisas sumadas en 2026 a más de 11.000 millones de dólares.
Con la llegada de la Selección a dieciseisavos en el Mundial 2026l, muchos argentinos comenzaron a mostrar mayor interés por viajar a EEUU a ver los partidos, pese al elevado presupuesto que se requiere en esta oportunidad. Esto implicará una mayor demanda de divisas, aunque, considerando los egresos durante el verano, la presión cambiaria no resulta significativa.
El BCRA compró USD 50 millones en el mercado
El Banco Central compró en el mercado USD 50 millones, el 8% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 24 millones, a 46.961 millones de dólares.
Con un importante volumen de USD 622,6 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos pesos (-0,1%) este jueves, a $1.477 para la venta, tras haber anotado su nivel más alto desde el 3 de noviembre este miércoles. El tipo de cambio oficial hizo así una pausa en su racha alcista que le permitió sumar 51 peso o 3,6% desde el 12 de junio.