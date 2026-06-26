Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 26 de junio

El billete al público es ofrecido a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El blue es pactado a $1.530. El BCRA compró USD 50 millones en el mercado

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13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público permanece sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.498,11 para la venta y $1.447,59 para la compra.

13:10 hsHoy

Pese a la desaceleración de las compras, el Banco Central ya adquirió más de USD 11.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 50 millones este jueves y acumula 115 ruedas seguidas con saldo comprador

El BCRA acumula 115 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA acumula 115 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 115 días consecutivos con saldo comprador en el mercado de cambios, tras haber sobrepasado la meta anual de reservas. Este jueves, la autoridad monetaria adquirió USD 50 millones, llevando el total de divisas sumadas en 2026 a más de 11.000 millones de dólares.

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13:09 hsHoy

Cuántos dólares podrían demandar los argentinos que viajan al Mundial 2026

El avance de la Selección en el campeonato de fútbol genera entusiasmo entre los hinchas y aumenta la salida de divisas, aunque con un impacto acotado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la Selección a dieciseisavos en el Mundial 2026l, muchos argentinos comenzaron a mostrar mayor interés por viajar a EEUU a ver los partidos, pese al elevado presupuesto que se requiere en esta oportunidad. Esto implicará una mayor demanda de divisas, aunque, considerando los egresos durante el verano, la presión cambiaria no resulta significativa.

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13:09 hsHoy

El BCRA compró USD 50 millones en el mercado

El Banco Central compró en el mercado USD 50 millones, el 8% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 24 millones, a 46.961 millones de dólares.

13:09 hsHoy

El dólar hizo una pausa en su ascenso, pero mantiene una suba de casi 5% en junio

El mayorista restó dos pesos desde sus máximos de noviembre, a $1.477, mientras que al público permaneció sin variantes a $1.495 en el Banco Nación

El dólar, en sus precios más altos del año.
El dólar, en sus precios más altos del año.

Con un importante volumen de USD 622,6 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos pesos (-0,1%) este jueves, a $1.477 para la venta, tras haber anotado su nivel más alto desde el 3 de noviembre este miércoles. El tipo de cambio oficial hizo así una pausa en su racha alcista que le permitió sumar 51 peso o 3,6% desde el 12 de junio.

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