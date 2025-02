El rapto de furia de Fernando Gago con Zeballos durante la derrota de Boca: “Empezá a correr o te saco”

* El enojo de Gago

Boca Juniors perdió 1-0 ante Alianza Lima en Perú por la segunda fase de la Copa Libertadores de América. El equipo dirigido por Fernando Gago pagó caro una desatención defensiva en el amanecer del encuentro y, si bien mejoró en el complemento, no pudo conseguir la igualdad y ahora deberá ganar en La Bombonera el martes próximo.

En el primer tiempo el conjunto peruano fue más y pudo haberse ido al descanso con más goles a favor. No obstante, no tuvo puntería y también Agustín Marchesín evitó la caída de su valla. Con la mínima diferencia salió el conjunto incaico a jugar la segunda mitad, en la que Boca Juniors tuvo un salto en su juego, pero careció de profundidad para convertir.

Gago sacó Miguel Merentiel en el segundo tiempo y lo reemplazó por Milton Giménez. Luego sumó otros dos delanteros, Lucas Janson y Exequiel Zeballos, cuya labor no conformó a su entrenador quien llegó a amenazarlo con sacarlo, según lo informado durante la transmisión de ESPN por la plataforma Disney Plus. Al ex volante se le escuchó decir “empezá a correr porque te saco a la mierda”. Sus labios fueron claros y resultó elocuente en su bronca con el Changuito. Diego Monroig, encargado de la cobertura en el campo de juego, confirmó que el santiagueño era el futbolista más cercano al DT en el momento del reclamo.

No obstante, el atacante de 22 años se mantuvo en el campo de juego y terminó el encuentro. Aunque no fue el único que no estuvo en su mejor nivel. Al conjunto de Gago no le alcanzó con mejorar su rendimiento en el complemento.

El equipo local que es conducido por Néstor “Pipo” Gorosito convirtió su tanto a los 4 minutos por medio de Pablo Ceppellini. Desde el vestuario el encuentro se le complicó a Boca Juniors que no pudo conseguir el empate. Sin embargo, la serie está abierta.

“Tenemos muchísimas cosas que hay que corregir, pero la autocrítica se hace puertas hacia adentro. Tenemos la posibilidad de darlo vuelta en nuestra casa”, explicó el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “El control de juego lo tuvimos y sabíamos que íbamos a sufrir transiciones. Al equipo le faltó poder crear situaciones”, añadió Pintita.

Boca Juniors no gana un mano a mano de Copa Libertadores en los 90 minutos desde el 23 de diciembre 2020, frente a Racing. Luego de caer por la mínima diferencia en el Cilindro de Avellaneda, el Xeneize dio vuelta la serie y se impuso 2 a 0 con goles de Eduardo Salvio y Sebastián Villa de penal.

La revancha de esta fase preliminar será el próximo martes en La Bombonera y el vencedor se medirá con el ganador de la llave entre Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia (el elenco chileno ganó 2-1 en la ida).

En cuanto al campeonato local, por la séptima fecha, Boca Juniors recibirá a Aldosivi este sábado desde las 19.30. El equipo de Gago viene de superar 1-0 a Banfield en el Estadio Florencio Sola y marcha sexto en la Zona A con 11 puntos, a cuatro del líder Estudiantes de La Plata.