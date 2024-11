Un histórico de Real Madrid cuestionó a Mbappé tras la derrota ante el Liverpool por Champions: “Tenía cara de miedo”

Guti habla sobre el rendimiento de Mbappé tras la derrota en Anfield

El Real Madrid no logra levantar cabeza en la Champions League. El conjunto de Carlo Ancelotti sumó su segunda derrota consecutiva en el torneo continental tras caer por 2-0 en Anfield frente al Liverpool luego de perder 3-1 con el Milán a principios de noviembre.

En esta ocasión, con la ausencia de Vinicius Jr. por lesión, los focos estuvieron centrados principalmente en el nuevo fichaje galáctico, Kylian Mbappé, quien volvió a protagonizar un flojo partido en el que, además de no destacar, malogró un penal en un momento clave del encuentro cuando los merengues perdían por 1-0.

En ese contexto, las críticas no se hicieron esperar y, en medio de ellas, el histórico ex mediocampista blanco, Guti, dio su punto de vista sobre el presente del delantero galo.

“Creo que Mbappé no ha estado a la altura, obviamente. Esa es la realidad”, reconoció el español en el programa El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol sobre los “dos grandes exámenes” (el Clásico y el partido contra el Liverpool).

“A todos nos gustaría saber lo qué le pasa a Mbappé. Se le ve sin confianza, tímido... Momentos antes de tirar el penalti se le veía con cara de miedo... En ese sentido él seguro que no está contento con su rendimiento y quiere algo más”, continuó.

Mbappé no pudo desequlibrar en el duelo contra el Liverpool (Efe)

A los 58 minutos, los de Carlo Ancelotti tuvieron la oportunidad de empatar el partido tras una falta a Lucas Vásquez que derivó en penal para los blancos. Sin embargo, el francés malogró la chance con un disparo pronunciado hacia el palo izquierdo que supo despejar Caoimhín Kelleher.

“Mbappé ahora ha venido a otro equipo donde seguramente tenga que competir con grandes jugadores para ser el mejor, y todo eso cuesta. Y la camiseta del Real Madrid cuesta... y eso es normal”, consideró Guti sobre el cambio de aires de Kiki desde el París y luego matizó: “Es difícil pensar que un jugador se acople tan rápido y tan pronto a un club como el Real Madrid, en el que es muy complicado jugar”.

“Quitarlo del once titular sería el peor de los remedios, pero sí hay que protegerlo. Tanto Florentino (Presidente del Real Madrid) como Ancelotti lo van a proteger. Yo creo en él. Es uno de los mejores jugadores del mundo”, sentenció. Cabe destacar que el galo no formó parte de las últimas dos convocatorias de la selección francesa, una decisión supuestamente concensuada entre el entrenador y el futbolista que causó muchas repercusiones y en donde se habló de la “salud mental” del ex PSG.

El Real Madrid, en tanto, tendrá siete partidos por delante (seis por liga y uno por Champions) hasta el cierre de la primera mitad de la competencia. Hasta el momento, en el torneo nacional el cuadro merengue está segundo a cuatro puntos del líder, Barcelona y con un partido menos. Sin embargo, en la máxima competencia europea se ubican al borde de los puestos de eliminación con sólo seis unidades de 15 en juego. Antes del cierre de la primera fase deberán enfrentar al Atalanta, RB Salzburgo y el Brest.