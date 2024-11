Mac Allister “tumbó al Real Madrid” y estallaron las críticas a Mbappé: de su “partido calamitoso” a un polémico gesto

El delantero francés se retiró solo del césped, mientras sus compañeros se despedían de los hinchas visitantes

“Finish Him”. El famoso videojuego Mortal Kombat muestra esa frase cuando se le vacía la barra de salud a uno de los contendientes y un solo golpe basta para que caiga vencido. En ese estado parece estar el campeón de Europa. Real Madrid, ese mismo equipo que perdió 4-0 con Barcelona en la Liga de España, recibió una cátedra de fútbol en Anfield ante un insaciable Liverpool, que lo venció 2-0 y lo dejó en el 24° lugar de la Fase Liga, ocupando el último boleto al Playoff que pondrá en juego ocho pasajes a los octavos de final.

Sin Vinicius y Rodrygo, lesionados, y con Thibaut Courtois como figura, la cara de la derrota en el Merengue terminó siendo Kylian Mbappé. Así lo reflejan los principales diarios españoles sobre la figura que llegó libre esta temporada después de su paso por el París Saint-Germain (PSG). El periodista, Juan Ignacio García-Ochoa, rubricó en el periódico Marca que “firmó un partido calamitoso” en la noche en la que “más se le esperaba”, luego de que el 9 fallara un penal con el resultado 0-1: “Es una sombra de lo que se presupone que es”

Asimismo, el redactor José María Rodríguez aseguró que Kiki “prorrogó su melancolía, desconectado”. En esa vía, Belén Martín lo puntuó en el matutino con un 3, el peor puntaje al igual que Ferland Mendy. En su análisis, escribió que “no le salieron las cosas, el equipo lo buscó pero no lo encontró y cuando hubo que defender no lo hizo” en el primer tiempo. Y las críticas no bajaron en el complemento: “No está dando una Kylian... Balón que le llega, balón que pierde. No está fino. Partido difícil del ‘9′, cada bola perdida fue una contra clara”.

* El penal fallado por Kylian Mbappé

AS, otro de los diarios madrileños, caratuló la jornada como una “noche negra” y manifestó que Mbappé estuvo “torpón” (torpe), desangelado y desaparecido”. En distinta sintonía, Mundo Deportivo, con sede en Barcelona, se regocijó en el mal momento del clásico rival con el término “debacle” para definir la función del club blanco, que mostró “todas las vergüenzas” ante un Liverpool intratable.

Los portales españoles también se ocuparon de otro de los focos de la noche inglesa: Alexis Mac Allister. El volante rompió la paridad a los 51 minutos de partido tras una buena pared en las inmediaciones del área. “El argentino tumbó al Madrid con su fútbol”, firmó García-Ochoa para Marca. Y añadió: “Fue un jugador indetectable jugando entre líneas, que no paró de generar problemas a la defensa del Real Madrid. Su golazo, tras una buena maniobra en la frontal del área y una pared, fue el premio a un partidazo”.

El mediocampista fue clave en el triunfo del Liverpool para dejarlo en la cima de esta primera fase y encaminar el boleto directo a los octavos de final. El líder de la Premier League dio un golpe sobre la mesa de cara a lo que resta de la temporada ante el último ganador de la UEFA Champions League, que acumuló su tercera caída en cinco duelos. Y la innumerable cantidad de bajas le daba la responsabilidad a Kylian Mbappé para que saliera al rescate de su equipo en un escenario complejo.

* El gol de Alexis Mac Allister

Su floja actuación culminó con un polémico gesto, porque se fue del césped en solitario rumbo al vestuario, mientras sus compañeros se quedaron en el campo de juego e incluso se lo vio a Courtois regalando su camiseta a la afición visitante como un gesto de agradecimiento tras haberse movilizado desde distintos puntos del mundo para ver al Real Madrid.

En conferencia de prensa, su entrenador, Carlo Ancelotti, eligió la paciencia como su mejor receta para esperar a que Mbappé levante su nivel: “Ha pasado muchas veces que a los delanteros les cuesta marcar. Hay una medicina, que es ser paciente. Es un momento complicado para él, sobre todo tras fallar el penalti”. “Tiene el apoyo de todos. El jugador está un poco decepcionado, pero tiene que mirar hacia adelante”, lanzó en charla con Movistar.

El formato laxo de la presente Champions League es un motivo de alivio para Real Madrid, ya que el martes 10 de diciembre afrontará la sexta fecha contra Atalanta en Bérgamo y, recién en enero próximo, definirá su clasificación ante Salzburgo en el Bernabéu y Brest en Francia. ¿En el medio? La final del Mundial de Clubes y la Supercopa de España, en la que se medirá en la semifinal al Mallorca y, si pasa, su rival en la definición saldrá de Athletic Club o Barcelona. “El campeón de Europa está contra las cuerdas”, estableció Rodríguez en Marca. Esos dos títulos podrían sacarlo al centro del ring.

* El resumen del partido entre Liverpool y Real Madrid