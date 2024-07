Las explosivas declaraciones de Bielsa cuando le preguntaron por los incidentes en la eliminación de Uruguay en la Copa América

Las declaraciones de Marcelo Bielsa tras los incidentes en Uruguay-Colombia

Era una de las palabras más esperadas, pero ni la expectativa que generó el caótico final del encuentro entre Uruguay y Colombia por las semifinales de la Copa América estaba preparada para la reacción de Marcelo Bielsa en plena conferencia de prensa. El Loco le hizo honor a su apodo y dio un encendido discurso cuando un periodista le preguntó si temía por una sanción contra los jugadores que habían participado en la gresca contra fanáticos colombianos en el Bank of America Stadium de Charlotte.

“Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción? ¡Y me pregunta si van a sancionar a los jugadores! Pero por favor”, dijo en un elevado tono de voz Bielsa, quien se anticipó al afirmar que hablaría pensando en todas las amenazas que podía llegar a recibir por este caso.

Enseguida, el técnico rosarino de 68 años le apuntó al periodismo: “Las preguntas también actúan de manera cómplice. Todo esto lo tienen que decir ustedes, no lo tengo que decir yo. Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado y violento, lo primero que hay que ver es a qué responde la reacción y si hubiera existido la posibilidad de reaccionar de otro modo. Todo esto lo saben, pero lo ignoran para invitar a uno de estos infelices que estamos de este lado a que abramos la boca, así ustedes no se ven afectados”.

Más tarde, prosiguió: “Usted sabe perfectamente que hay porcentajes del periodismo que no agreden a determinados sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. ¿Es verdad o mentira? Usted no lo dice por corporativismo. A mí me importa decir que le están pegando a la familia de un tipo y que hay un procedimiento para que eso no suceda. ¿Y yo tengo que contestar su pregunta? ¿Yo soy el que tiene que decir todo esto de esta manera? No sé cuáles son las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses que tienen que ver con los que administran el poder y que se calla la boca según a qué parte del poder se favorece o perjudica”.

Marcelo Bielsa dio una encendida conferencia de prensa en la que apuntó a la organización de la Copa América tras el escándalo en el final de Uruguay-Colombia (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Visiblemente exaltado por la situación, al mismo tiempo que criticaba la actitud de un cronista que decidió abandonar la sala de prensa, completó: “Me corresponde decir que hay una porción del periodismo ecuánime y otra comprada que responde a intereses de lo que el poder provoca, que es dinero. Estoy acusando al porcentaje que se calla, los decentes sabemos que hay porcentajes del periodismo que no se enfrenta al poder para conservar los privilegios. La pregunta correspondiente debería ser si ya les pidieron disculpas a los jugadores por lo que sucedió”.

Las palabras del DT de Uruguay se desarrollaron en la conferencia de prensa previa al partido por el tercer puesto que su selección deberá afrontar este sábado contra Canadá. Entre medio, se conoció que Conmebol investigará a once futbolistas y un dirigente por lo ocurrido en el final del partido ante Colombia.

El entrenador rosarino también se quejó de ciertos puntos que no consideró a la altura de las circunstancias a lo largo de la Copa América: “Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones (entre los panes de pasto) y le dijeron que no lo hiciera más. Él mismo tuvo que decir que no diría más nada. Los jugadores no pueden hablar. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Los van a suspender? ¡Pídanles disculpas! Tienen que decir ‘cometimos tales errores, somos responsables y nos hacemos cargo’”.

El encendido análisis de Bielsa sobre lo que aconteció a lo largo del certamen continental tocó otros focos: “¡Son todos errores sabidos! Los norteamericanos no te dicen ‘te doy una cancha perfecta’, te dicen que te dan una instalada hace tres días y que las uniones en el césped no cierran. Los campos de entrenamiento eran un desastre. Bolivia no entrenó, pero claro, es Bolivia. El penal a Brasil, todas las injusticias. Pero con la clase baja de la competencia, nada. Entonces ya los árbitros acusados por la misma federación diciendo que no le cobraron un penal a Brasil cuando hay 50 mil sabiendo que eso condiciona... Ya saben todo esto, viejo”.

Compilado de los incidentes entre Colombia y Uruguay al final del partido

Volviendo a las escenas violentas posteriores al 1-0 de Colombia frente a Uruguay, declaró: “Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones... Esto es una caza de brujas. ‘Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto’, ‘ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar’. ¡Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora les echan la culpa a los jugadores”.

Entre su listado de críticas también le apuntó a la jefa de los campos de juego: “Sé quién es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace. Hace una conferencia para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos y tengo una colección de fotos de los campos no ya unidos, emparchados. Haber ido a campos de entrenamientos y que los dueños digan ‘disculpen, muchachos, esto es impresentable, no se puede entrenar acá’. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra”.

“Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI, e hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitrajes perfectos. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir es engañando que las canchas están perfectas“, amplió el Loco, que en una de las últimas consultas protagonizó un impás con un reportero uruguayo con el que hasta llegó a esbozar una sonrisa.

Y concluyó: “Conozco situaciones muchísimo más graves que esta a la perfección. Esto es de un bebé de pecho”.

EL COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL

La Asociación Uruguaya de Fútbol, ante los hechos de público conocimiento ocurridos durante el partido por semifinales de la CONMEBOL Copa América entre Uruguay y Colombia, desea realizar las siguientes puntualizaciones:

• La delegación uruguaya, presente en los Estados Unidos desde hace más de un mes, viene desarrollando su actividad de forma ejemplar, tanto en la actitud personal y grupal como en sus declaraciones públicas. El respeto hacia la organización, rivales, periodismo, personal de seguridad y público en general ha sido la constante, cumpliendo a rajatabla las reglas del torneo en función de los tradicionales valores de nuestro país.

• El día miércoles, bajo un contexto de violencia verbal, provocaciones y agresiones varias que afectó a todos los hinchas uruguayos que asistieron al partido en diferentes sectores, un grupo de aficionados uruguayos, ubicados detrás del banco de suplentes y la zona técnica, se vio involucrado en escaramuzas varias que fueron subiendo de temperatura hasta desencadenar en situaciones en la que terminaron involucradas varias familias de jugadores y miembros de staff de nuestra selección. Ante tal situación, y en el marco de momentos de nerviosismo y desesperación en el cual quedaron de rehenes mujeres y niños, varios jugadores subieron a la tribuna a interceder por su protección y defensa.

• Resulta notorio que este hecho se dio en un contexto en el cual la proporción de hinchas uruguayos era muy minoritaria, familias en su mayoría, y no había mecanismos de seguridad suficientes para dicha situación. Ante estos hechos, y la falta de seguridad mencionada, resultó inevitable y natural la actitud de los jugadores.

• Una vez finalizado el partido, todas las personas involucradas en los hechos fueron evacuadas con la colaboración de las autoridades, no sin antes ser atendidas varias de ellas por la sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ayer emitiera un parte médico.

• Respecto a la situación vivida en una de las cabinas en donde se ubicaron algunos dirigentes de la delegación uruguaya y otros hinchas que acompañaron la misma, debemos aclarar que durante todo el partido ese sector recibió hostilidad de parte de los hinchas que se ubicaron contiguo, al igual que realizaron contra otro grupo de uruguayos que estaban a pocos metros de su ubicación una vez finalizado el partido. En ese contexto, se dieron intercambios de agresiones lamentables que condenamos enérgicamente y que serán motivo de análisis por nuestra parte sin perjuicio de las sanciones que puedan recaer para nuestra institución en función de los expedientes abiertos.Esta Asociación, en sus 124 años de existencia, privilegia con orgullo el máximo respeto a las normas de conducta ciudadana, desterrando todo acto de violencia en el deporte. Lamentablemente, los hechos relatados, que violaron el sano concepto de familia en un marco de desprotección, generaron una reacción no justificada pero humanamente comprensible.