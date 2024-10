Los detalles de la segunda reunión entre Bielsa y los referentes en medio del escándalo en la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa asumió las riendas de Uruguay con miras a la Copa del Mundo 2026, pero surgieron los roces con el plantel (Crédito: AFP)

Se suma un nuevo capítulo a la polémica que rodea a la selección de Uruguay, tras las fuertes palabras de Luis Suárez y Agustín Canobbio apuntando el mal ambiente que se vive en la concentración a partir de las formas de manejarse de Marcelo Bielsa. Tras una reunión en el día de ayer en la que también participaron los grandes mandatarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el entrenador volvió a tener una charla con los referentes del vestuario para encontrar una solución a los problemas y encaminar el rumbo del barco.

Los cónclaves en el Complejo Celeste empezaron el día martes, cuando gran parte de los jugadores se sumaron a la delegación. Dicho encuentro, según informó el medio Ovación, estuvo conformado por Bielsa, Jorge Giordano (Director de Selecciones Nacionales de la AUF), Ignacio Alonso (Presidente de la AUF), Matías Pérez (Integrante del Comité Ejecutivo de la AUF) y lo máximos referentes del plantel: Josema Giménez, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Nahitan Nández y Sergio Rochet.

Según estipuló el medio local, las primeras sensaciones de la reunión fueron positivas para ambos lados. El eje principal se basó en los problemas y las incomodidades por los integrantes de la concentración y los futbolistas con algunas reglas que implementó el DT, sumado a algunas actitudes que no gustaron. A raíz de esto, el ambiente se tornó tenso en ciertos momentos “en los que en la charla se dijeron muchas verdades y barbaridades. Fue fuerte”.

Valverde defendió a Luis Suárez

Ahora, según informó el diario El País, en el día del miércoles se planificó una nueva reunión previa al viaje a Lima, en donde la Celeste se enfrentará a Perú el viernes a las 22.30 por las Eliminatorias Sudamericanas, con la salvedad de que en esta oportunidad solo estuvieron los referentes con el entrenador, sin la presencia de los dirigentes. Con el fin de limar asperezas y conseguir un ambiente ameno, la charla fue muy positiva para ambas partes y todos estuvieron de acuerdo con solucionar los problemas.

Tanto los jugadores como Bielsa tuvieron la posta de la palabra en dicha reunión, que se convirtió en una conversación muy fluida entre las partes, en la que se llegó a la conclusión de mejorar la convivencia -con el cambio de ciertas actitudes- y enderezar el rumbo de cara a la Eliminatorias y al Mundial de 2026.

Luis Suárez fue el que dio a la luz los problemas entre Marcelo Bielsa y los jugadores, que se reunieron en dos ocasiones Crédito: AFP

La controversia entre el argentino y el plantel de Uruguay estalló con las declaraciones de Suárez en diálogo con el programa De Fútbol se habla así, en el que afirmó que “En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”. A partir de allí, la disyuntiva se disparó para diferentes frentes que se mostraron a favor de la palabras del futbolista y otros en contra.

Ante el silencio por parte de Bielsa, la otra pata principal de la disyuntiva fue Agustín Canobbio, quien afirmó lo narrado por el histórico delantero. “Sabía lo que me esperaba después de mi reacción, lo que le llegué a decir a Marcelo en la cara, no tengo pelos en la lengua, soy muy directo, frontal, miro a los ojos cuando tengo que hablar, hubo muchas faltas de respeto y hay tanta falta de respeto constante, que llegó a un punto donde estallé”, expresó el futbolista que fue apuntado por el entrenador.

Agustín Cannobio habló sobre su pelea con Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay

Sumado a ellos, los actuales referentes del vestuario también se refirieron respecto al tema y uno de los que defendió al argentino fue José María Giménez, quien será el portador de la cinta de capitán en el encuentro contra Perú. “Hay cosas para solucionar internamente. No voy a decir nada nuevo que ellos ya no hayan dicho, pero fueron cosas de la convivencia y obviamente se habló. Cuando se dé la oportunidad, probablemente nuevamente se vuelva a hablar y lo haremos puertas hacia adentro. Obviamente, todos aportando lo que sea lo mejor posible, porque ya te digo: son cosas de convivencia de las que todo el mundo que está adentro de la selección al final es responsable. Reitero que a nivel de convivencia hubieron cosas que obviamente no, no nos sentimos cómodos, pero siempre apoyando y estando con el entrenador al cien por ciento”, declaró el defensor.

En esta misma línea estuvo Nahitan Nández, ya que no negó que ocurrieron cosas, pero se puso del lado de Bielsa. “Pasaron cosas, estamos nosotros acá para, a partir de lo que dijo Luis, hablary tratar de solucionar. Estamos con el entrenador y queremos que a Uruguay le vaya bien”, aseguró. Aunque, quien se puso del lado de Suárez fue uno de los pesos más pesados dentro del plantel: Federico Valverde. “Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también lo mejor es hablar los problemas ene el equipo y con la persona que hay que hablar. Hay que seguir para adelante. Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país”, remarcó el futbolista del Real Madrid.