En medio del conflicto con Bielsa, uno de los capitanes de Uruguay defendió al DT: “Estamos con el entrenador”

Las explosivas declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa destapó un conflicto interno en la selección de Uruguay a días de la presentación de la Celeste en Lima ante Perú por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. Los futbolistas del equipo comenzaron a dar su opinión sobre la convivencia con el entrenador argentino y el defensor José María Giménez intentó poner paños fríos a la situación.

Sobre los dichos de Suárez que generaron el quiebre, el defensor del Atlético de Madrid reconoció que le sorprendieron las palabras del Pistolero, recientemente retirado de la selección uruguaya. “Fue algo de lo que me llamó mucho la atención con la propiedad que hablaban cuando decían que estábamos todos en conocimiento y que fue una conversación consensuada. Cuando se dijo, la verdad me llamó mucho la atención. La verdad es que no estábamos en conocimiento”, dijo Josema ante los medios tras su arribo a su país.

“Hay cosas para solucionar internamente. No voy a decir nada nuevo que ellos ya no hayan dicho, pero siempre del lado de lo que se habló fueron cosas de la convivencia y obviamente se habló. Cuando se de la oportunidad, probablemente nuevamente se vuelva a hablar y lo hablaremos de puertas hacia adentro. Obviamente todos aportando lo que sea lo mejor posible, porque ya te digo: son cosas de convivencia que todo el mundo que está adentro de la selección al final es responsable de las cosas que suceden. Y así como responsable tenemos que buscar las soluciones, porque al final lo más importante de todo esto es que estemos de la mejor manera para competir y llevar a Uruguay al Mundial, que es lo que todos queremos, y que se quede un ambiente totalmente armónico. Reitero que a nivel de convivencia hubieron cosas que obviamente no, no nos sentimos cómodos, pero siempre apoyando y estando con el entrenador al cien por ciento”, continuó el experimentado marcador central de 29 años.

Sobre la banca al Loco Bielsa, Josema Giménez amplió: “Quedó demostrado en cada partido que jugamos. Creo que está más que sabido que no es fácil venir y competir después de tres días en las Eliminatorias. Acostumbrado a jugar en tu equipo, con tu con tus compañeros, venir, adaptarte a una idea diferente de la que estás acostumbrado a jugar... Creo que el equipo, todos los jugadores que pasaron por la selección siempre se entregaron al cien por ciento al entrenador y a la selección sobre todo. Y esa va a ser nuestra mentalidad. Ahora pasó esto, que probablemente muchos pueden pensar que es un caos. Yo veo una oportunidad de poder solucionar y buscar algo que al final lo es. Es estar en armonía, es estar felices, estar todos bien porque es lo más lindo que hay vestir la selección uruguaya y queremos defenderla como lo venimos haciendo hasta ahora”.

José María Giménez dijo que apoya 100% a Marcelo Bielsa, al igual que sus compañeros y se distanció de la declaraciones de Luis Suárez (REUTERS/Bernadett Szabo)

“Se charló con el entrenador, se plantearon cosas, se mejoran muchísimo, otras tanto a lo mejor no tanto. Pero somos grandes y tenemos que encarar de la mejor manera, pensando en el bien de la selección, la camiseta está por encima de todo y de todos”, le sumó uno de los referentes que tiene Uruguay. Y concluyó: “Mi relación con Bielsa es profesional, es mi entrenador, yo soy un peón de todo esto. Hay que entender que el jugador de fútbol por ahí es el protagonista en la cancha, pero fuera es el que tiene que hacer caso; desde el respeto, avalando las decisiones de él”.

El clima en la selección uruguaya continúa siendo espeso y luego de las fuertes declaraciones de Suárez en las que afirmó que hubo conflictos del grupo con el trato de Bielsa, el delantero Agustín Canobbio lanzó nuevos dardos contra el técnico rosarino. “Si no fuese por aquella reacción no estaba hablando. Primero que nada tengo que hablar de mi declaración apenas llegué de la Copa América en el Aeropuerto porque dejé abierta una interpretación de cada uno y no fue lo mejor. Quería hablar y no fue lo mejor. Te da un poco de tristeza porque quería jugar y estar pero quedé en ese silencio para no manchar al grupo que venía de un tercer puesto y alguno estaba en sus emociones. Respeté cada decisión y seguí con la mía, se me buscó y preferí estar callado para seguir mi camino, pero ahora se da la posibilidad de poder expresarme”, expresó Canobbio en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, de Uruguay.

“Hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un llegó un punto en el que estallé. Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”, mencionó el surgido en el club Fénix y que ahora está en el Atlético Paranaense, de Brasil.

Uruguay visitará por Eliminatorias a Perú el viernes 11 de octubre desde las 21.30 y recibirá a Ecuador en Montevideo el martes 15 a las 20.30. Estos dos partidos podrían ser importantes para medir la reacción del público con el entrenador. La Celeste ocupa la tercera posición en la tabla clasificatoria al Mundial 2026 con 15 puntos, a tres del líder, Argentina.

Agustín Cannobio habló sobre su pelea con Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay