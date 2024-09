La respuesta de Christine GZ cuando le preguntaron si Colapinto la invitó a salir tras el debut en la F1: “Es lindo y él lo sabe”

Christine GZ contó los entretelones de su entrevista con Franco Colapinto

El desembarco de Franco Colapinto a la Fórmula 1 generó un gran impacto en la Argentina, ya que el país volvió a tener un representante en la máxima categoría del automovilismo tras 23 años. Pero además del suceso deportivo en sí, el piloto bonaerense copó las primeras planas por una entrevista con la periodista y piloto Christine GZ que se hizo viral.

Luego de la simpática charla que se dio en el paddock del circuito de Monza antes de la carrera, Christine GZ contó algunos detalles de la nota que causó furor y en la que muchos internautas se preguntaron si realmente había “algo más” en aquel divertido cruce, en el que Colapinto le agradeció a la notera de 30 años porque tenía el deseo de que ella fuera quien lo entrevistara en la F1.

La corredora nacida en la India, que participó del Rally Dakar 2024 y que actualmente trabaja en los medios de comunicación siguiendo la F1, habló en Radio La Red (AM 910) y dio detalles de su encuentro con el piloto de Williams, de 21 años. “Siempre lo digo, que hacía falta un poco de aire fresco. Ya saben que en la Fórmula 1 es todo muy estricto, muy serio... y alguien que dice lo que piensa y es muy simpático pues siempre es bienvenido”, expresó en comunicación desde Barcelona.

Christine, quien también corrió en la carrera de autos eléctricos Extreme E, se fue poniendo un poco incómoda cuando los periodistas comenzaron a hacerle preguntas más íntimas, como por ejemplo si Colapinto la había invitado a tomas unas ‘cañas’ (cervezas). “No, no, no... la verdad que lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo; su padre que es un capo, su mánager, sus sponsors, sus amigos y fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa”, continuó.

Franco Colapinto tuvo un divertido cruce con Christine GZ en la Fórmula 1

Luego llegó otra pregunta más incisiva respecto a que si Franco “calificaba” para tener una cita con Christine: “Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando... Me están intentando sacar cosas...”.

En cuanto a lo deportivo, la periodista que transmite para la cadena DAZN analizó la participación del corredor argentino: “Su debut fue impecable. Largar en el puesto 18 y llegar en el 12, creo que no se puede pedir nada más. Además, no sé si escucharon la nota con Fernando Alonso que dijo que no sabía que había quedado atrás suyo, sino lo dejaba pasar...”.

Por último, la piloto que participó de dos ediciones de la carrera de autos eléctricos Extreme E y que tiene como copiloto a un mendocino, admitió que “ama a la Argentina” y que estuvo de visita en la casa de su acompañante de pista.

Ante la pregunta de Facundo Pastor sobre si le gustaba el fútbol argentino, Christine se anticipó y contestó tajante: “A mí no me metas en este lío. Me estuvieron explicando el tema del Boca y el no se qué (por River). Mi compañero en DAZN, que es argentino, también estuvo intentando. Pero yo le digo que me deje con la Fórmula 1, que ya con eso es suficiente”.

Christine GZ dijo que no le interesa el fútbol argentino

El ida y vuelta entre Colapinto y Christine tomó dimensión mediática cuando coincidieron para una entrevista tras la noticia de su desembarco en la F1 en reemplazo de Logan Sargeant. “Bueno, Franco, ante que nada enhorabuena. Estarás un poco en una nube, ¿no?”, le planteó la corredora nacida en India, pero que tiene raíces italianas y españolas. “Sí, estoy en una nube, estoy en una nube...”, empezó a analizar ante los micrófonos de la cadena DAZN el argentino antes de tomar noción de quien tenía delante. " ¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, le comentó entre risas.

“Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien...’”, le respondió la deportista, que entre 2021 y 2023 se desempeñó como corredora en la categoría Extreme E, que cobija vehículos todo terreno eléctricos. “Uy no... Qué entrevista habrás visto, por favor”, confesó su miedo el joven piloto. Luego, ambos compartieron unas fotos para sus seguidores en redes sociales y continuó la buena onda, que se espera siga en las próximas carreras de F1.