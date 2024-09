El show de Colapinto tras su gran qualy en Bakú: la broma a un cronista, la lesión en la oreja y el elogio de Albon

Tras su prometedor primer fin de semana en la Fórmula 1 al finalizar en el puesto 12° del Gran Premio de Monza (Italia), ahora volvió a hacer historia en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán, al convertirse en el primer argentino en llegar a Q3 en 42 años (desde Brasil 1982, con Carlos Reutemann). El albiceleste largará 9° este domingo, tras registrar un tiempo de 1:42.530, superando a su compañero de equipo Alex Albon (1:42.859).

Tras dejar su huella, el bonaerense pasó por la zona mixta con su habitual desparpajo, lo que generó algunas risas entre los medios presentes al hacerle una broma al periodista Juan Fossaroli por la foto de su credencial de prensa. “El hombre de las cavernas, ¿de cuándo es esa foto? ¿Qué pasó?”, soltó entre risas. El hombre de ESPN, por su parte, le reconoció que se emocionó por su actuación.

Pese a su buen andar, Franco fue autocrítico y recordó el accidente que sufrió el primer día en Bakú. “Perfecto si no hubiese roto el auto ayer, pero fue un fin de semana positivo. Feliz de estar en la Q3. No sé si lo esperábamos, quería ir paso a paso. dimos buenos saltitos y terminamos en la Q3. En la Q3 hicimos un cambio para ver si podíamos dar un pasitos pero las gomas de atrás no resistieron. No se dio, pero estar en la Q3 en mi segunda clasificación… Hicimos un gran trabajo. Ellos hicieron un gran trabajo para que pueda estar en pista, para ganar confianza y tener ritmo, en gran parte es de ellos”, manifestó.

“Controlar lo controlé bastante mal. Este fin de semana es complicado y lastimé mucho las gomas en las frenadas. Pero paso a paso, creo que podemos seguir progresando y ver cómo es esto. Fue un buen fin de semana y tenemos chance de sumar puntos. Contento”, añadió el argentino.

Prosiguiendo con su análisis: “Es muy positivo llegar a la Q3 en mi segunda clasificación. Probamos para ganar algunas décimas más, no llegué a cerrar con todo el grip, pero fue muy positivo. El equipo hizo un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Muchos ingenieros, mecánicos, que ayudaron para llegar a la Q3. Es mi segunda carrera, pero quiero un poco más”. En medio de su explicación apareció en escena el mexicano Checo Pérez, quien lo interrumpió para felicitarlo por su jornada en Azerbaiyán.

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista se dio cuando contó el accidente que sufrió al inicio del fin de semana y que casi lo deja sin la posibilidad de salir a la pista

“¡Mirá como me quedó! Me cortaron la oreja haciendo cuello. Se soltó el coso para entrenar el cuello. Primero me quedé sordo, y después se me abrió. Me querían poner puntos. ¡Mirá, la tengo roja!. No me pusieron puntos, ¿cómo me van a coser 5 minutos antes de correr?. Después fui al centro médico y tenía sangre; y pensé que me decían que no corría. Después de explicarles me dejaron correr”.

Franco también bromeó cuando soltó con una sonrisa en su rostro que “casi lo tiro al castillo”. “Es la que más me gusta, pero se te para un poco el corazón. En la Q3 perdí muchas gomas y llegué al castillo con las gomas sobrecalentadas. Es una clasificación más que positiva, es algo impensado; y fruto del trabajo en conjunto para quedar noveno. Estoy con ganas de seguir trabajando”, esbozó.

“Tengo muchas ganas. Es un momento muy lindo: mi segunda carrera, primera vez en Q3. Vamos por el buen camino, todo es positivo. Me están apoyando desde el comienzo, es fruto de la confianza”, remató.

El que también elogió el trabajo del piloto argentino fue su compañero de equipo, el tailandés Alex Albon, quien largará mañana en el décimo lugar de la parrilla. “Es muy fuerte, fue rápido desde la primera vuelta, con un ritmo rápido. Honestamente el auto no estaba confortable, especialmente en la forma que manejo los neumáticos. Fue impresionante, muy impresionante. Creo que si mantenemos esa posiciones creo que podemos hacer algo estratégicamente”, esgrimió.