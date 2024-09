El primer piloto que le escribió tras el arribo a la F1 y el cambio en su Williams para cuidar su físico: Colapinto habló antes de correr en Bakú

Franco Colapinto correrá su segundo Gran Premio de la Fórmula 1 en Azerbaiyán (REUTERS/Maxim Shemetov)

Franco Colapinto tuvo un asombroso debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia. Más allá de ser el primer argentino en más de dos décadas en correr en la máxima categoría del automovilismo en el mundo, logró un meritorio 12° lugar en Monza y sorprendió a Williams y el resto del paddock con su destreza para completar las 53 vueltas luego de haberse subido pocos días antes al monoplaza.

Dos semanas después de su estreno, llegó el turno para el piloto de volver a competir en lo que será el GP de Azerbaiyán. El circuito callejero de Bakú espera a Colapinto, que nunca corrió en el trazado. En el día previo al comienzo de la actividad, Franco participó junto a otros dos protagonistas de la grilla de la clásica charla que realiza la F1 y allí habló de lo que fue su debut en Italia y de lo que espera de su segunda carrera.

“Fue un fin de semana muy especial en mi carrera, con un aviso tardío. Tuve que aprender muchas cosas muy rápido, recibí mucha información del equipo y fueron de gran ayuda. Alex [Albon] también me ha ayudado mucho. Llegamos a la carrera con muchas dudas, nunca había dado más de ocho vueltas y tenía que dar 53″, explicó el oriundo de Pilar en compañía de Oliver Bearman, quien saldrá a pista con un Haas, y el chino Zhou Guanyu, de Kick Sauber.

Acto seguido, Colapinto confirmó quién fue el primer piloto que le escribió cuando se hizo el anuncio oficial por parte del equipo Williams. “El primer mensaje que recibí fue de Lando cuando se anunció”, dijo el argentino sobre el contacto del británico Norris.

Hay que recordar que el joven de McLaren fue uno de los primeros en hablar después del desembarco de Colapinto en la categoría. “Franco está aquí por una razón, porque tiene talento y es un buen chico”, afirmó uno de los grandes animadores del campeonato de pilotos y se hizo eco de la trayectoria que comparte similitudes con la suya desde la Fórmula 2.

Colapinto tendrá su estreno en un circuito callejero en la F1

Franco tendrá un fin de semana particular. A partir de ahora, salvo el último Gran Premio de Abu Dhabi, el argentino nunca corrió en los siguientes circuitos. Eso será un desafío para él, pero igual se toma la experiencia como algo importante para el desarrollo de su carrera y de cara a su futuro en la F1. “En Monza no conocía el coche, ahora no conozco la pista, así que sólo me queda una cosa por aprender”, mencionó.

“La realidad es que no conozco las próximas siete pistas, y sabemos que va a ser duro, y era parte del riesgo, y también va a ser una gran experiencia conocer estas últimas siete carreras del año en las que no he corrido. Así que sé que va a ser duro, pero estoy trabajando mucho y haciendo mucha preparación para estar listo”, agregó Colapinto.

Franco también fue consultado sobre su adaptación física a la F1. Hay que recordar que, una vez que se bajó del Williams en Monza, el argentino remarcó sus dolencias por haber competido durante más de 50 vueltas con casi nula experiencia en carrera en la Máxima. ¿Qué dijo? “¡Necesito hacer cambios en mi cuerpo! El coche es muy rígido, al igual que el asiento. No creo que estuviera totalmente adaptado a mi cuerpo, pero hemos hecho algunos cambios”, expresó en relación a lo que fue Monza y ahora de cara al fin de semana en Azerbaiyán.

“Mi cuello ha reaccionado muy bien, así que eso significa que hemos hecho un buen trabajo en la parte de entrenamiento y que el asiento tiene muy buena pinta, así que son muy buenas noticias”, sumó en relación a los próximos días donde correrá en un circuito con una recta de máxima velocidad y curvas cerradas.

Para finalizar, Colapinto proyectó un fin de semana positivo para Bakú. “Creo que tenemos un coche muy bueno para poder sumar puntos, y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que hay que ir paso a paso, sesión a sesión, y ver dónde acabamos”, concluyó.

Este viernes, Franco saldrá con su Williams a pista para las primeras dos tandas de entrenamientos libres. Ya el sábado, se completará la sesión número 3 antes de la clasificación. El domingo, a las 8 (hora argentina), se llevará a cabo la competencia final a 51 vueltas.