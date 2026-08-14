Creció el uso de la capacidad instalada de la industria en junio, pero cinco sectores operan por debajo del 50%

Cinco sectores de la industria no lograron superar el 50% del uso de la capacidad instalada en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La capacidad instalada de la industria se ubicó en 59,1% en junio de 2026, lo que implica una leve mejora de 0,2% frente al mismo mes de 2025, y de 0,8% respecto a mayo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A lo largo del año, el indicador mostró primero una tendencia alcista y luego de estancamiento: marcó 53,9% en enero, 54,6% en febrero, 59,8% en marzo, 59,9% en abril, 58,3% en mayo y 59,1% en junio. Más allá del aumento, el sector todavía trabaja con más del 40% de sus máquinas apagadas.

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Las ramas que quedaron por encima del nivel general fueron refinación del petróleo, industrias metálicas básicas, sustancias y productos químicos, papel y cartón, y productos alimenticios y bebidas.

Las industrias metálicas básicas alcanzaron 68,7%, por encima del 64,3% de junio de 2025. Según el informe, con datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo aumentó 8,2% interanual en el mes analizado.

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La refinación del petróleo registró 86,7% del uso de su capacidad instalada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En productos alimenticios y bebidas, la utilización llegó a 64,4%, frente al 62,7% de un año antes. El Indec vinculó ese avance con una mayor molienda de oleaginosas y citó datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que muestran subas interanuales de 3,1% en aceites y subproductos de soja y de 15,6% en los de girasol.

En medio del boom de Vaca Muerta y la suba del crudo por la guerra en Medio Oriente, la refinación del petróleo registró 86,7%, frente al 83,2% de junio de 2025. El organismo estadístico atribuyó ese nivel a un mayor procesamiento de petróleo crudo.

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Las ramas que siguieron por debajo del promedio

Entre los sectores que quedaron por debajo del promedio general se ubicaron edición e impresión, productos minerales no metálicos, textiles, tabaco, automotriz, metalmecánica excepto automotores y caucho y plástico. Los niveles más bajos del mes fueron 41,0% en caucho y plástico, 41,5% en metalmecánica excepto automotores, 45,5% en la industria automotriz, 46,3% en productos del tabaco y 46,6% en productos textiles.

La industria automotriz mostró 45,5%, por debajo del 52,0% de junio de 2025. El Indec explicó esa baja por una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

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La metalmecánica excepto automotores se ubicó en 41,5%, contra 45,9% un año antes. Según el reporte de la entidad, esa caída se relacionó con menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico, con bajas interanuales de 27,9% y 22,9%, respectivamente, de acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero.

La industria automotriz mostró 45,5%, por debajo del 52,0% de junio de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria repuntó en junio

Durante junio de 2026, la actividad industrial evidenció una recuperación, según el Indec. El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó 0,9% respecto a mayo y 2,0% en comparación con el mismo mes de 2025. Sin embargo, el balance del primer semestre mostró una baja de 2,2% frente a igual período del año anterior.

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De las dieciséis divisiones que integran el sector manufacturero, nueve reportaron incrementos interanuales durante junio. Destacaron “Alimentos y bebidas”, con una suba de 6,2%, y “Sustancias y productos químicos”, que avanzaron 11%. También registraron resultados positivos “Industrias metálicas básicas” (11,8%) y “Madera, papel, edición e impresión” (8,4%).

Otros segmentos que presentaron variaciones favorables fueron “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (3,4%), “Productos de metal” (3,6%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (3,4%), “Otro equipo de transporte” (7,2%) y “Productos de tabaco” (0,4%).

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Por otra parte, siete ramas industriales experimentaron descensos interanuales. Las reducciones más marcadas se dieron en “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (25,3%), “Maquinaria y equipo” (16,8%), “Productos textiles” (15,9%) y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (8,4%). También retrocedieron “Productos minerales no metálicos” (7,2%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (3,5%) y “Productos de caucho y plástico” (2,9%).

La industria aumentó 0,9% respecto a mayo y 2,0% en comparación con el mismo mes de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detalle de los subrubros

El desglose por sectores ayuda a comprender las variaciones observadas. En el caso de “Alimentos y bebidas”, el mayor aporte positivo correspondió a la elaboración de otros productos alimenticios, que avanzó 24,3% en comparación interanual. Le siguieron la producción de galletitas, productos de panadería y pastas (5,8%) y la molienda de oleaginosas (4,8%). En contraste, la producción de azúcar, productos de confitería y chocolate descendió 11,8%. Según el Indec, este retroceso se vinculó con el retraso en el inicio de la zafra de caña de azúcar debido a condiciones climáticas adversas.

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En “Sustancias y productos químicos”, que creció 11%, el impulso principal provino de los productos farmacéuticos, con una suba de 15,6%, y de detergentes, jabones y artículos personales, que aumentaron 21,8%. El informe atribuyó este desempeño a una mayor fabricación de artículos de higiene y tocador —como productos para el cabello y desodorantes— y de productos de limpieza, entre ellos detergentes y lavandinas.

Respecto a “Industrias metálicas básicas”, el incremento de 11,8% respondió al buen desempeño de la industria siderúrgica, que mejoró 16,2%. El Indec, citando a la Cámara Argentina del Acero, señaló que la alta actividad en fracturas de Vaca Muerta, junto con la saturación de equipos de perforación y la expansión de ductos, sostiene una demanda fuerte de tubos sin costura y aceros especiales.

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Entre los sectores con resultados negativos, la fabricación de maquinaria y equipo retrocedió debido principalmente a una caída de 27,9% en maquinaria agropecuaria. El informe oficial vinculó esta baja a una menor producción de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras. Asimismo, la fabricación de aparatos de uso doméstico disminuyó 22,9%, como resultado de una menor producción de heladeras, freezers y lavarropas.