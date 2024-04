El profundo posteo de Aryna Sabalenka en medio del dolor por la muerte de su ex pareja

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, saluda después de derrotar a Paula Badosa, de España, en el Masters 1000 de Miami, el viernes 22 de marzo de 2024, en Miami Gardens, Florida (AP/Lynne Sladky)

Los días previos al comienzo de la participación de Aryna Sabalenka en el Masters 1000 de Miami estuvieron dominados por una profunda tristeza a causa de la muerte de su ex pareja, Konstantin Koltsov, en circunstancias que aún se investigan y que tuvieron lugar en un hotel de dicha ciudad de los Estados Unidos. La número 2 del ranking WTA evitó dar conferencias de prensa por esta situación y eligió sus redes sociales para expresarse en medio del dolor.

Las horas posteriores al fallecimiento de Koltsov, famoso ex jugador de hockey sobre hielo, incluyeron una publicación de la mujer nacida en Bielorrusia: “La muerte de Konstantin es una tragedia inimaginable y, aunque no estábamos mas juntos, mi corazón está roto. Por favor respeten mi privacidad y la de su familia en este momento tan difícil”. Hasta ese momento, no había indicios sobre una ruptura del noviazgo que había sido oficializado en junio de 2021.

A pesar de este golpe, Sabalenka eligió competir en el certamen de Florida, en el cual defendía los cuartos de final alcanzados en 2023. En la edición que acaba de finalizar, terminó eliminada en los 16avos de final a manos de la ucraniana, Anhelina Kalínina (33° del mundo). Luego de esta sorpresiva caída, la ganadora del Abierto de Australia 2024 se tomó unos días de descanso de cara a una temporada que aún le restan tres Grand Slams (Roland Garros, Wimbledon y US Open) y aprovechó en las últimas horas para agradecer las muestras de afecto.

“Quiero tomarme un momento para agradecer a todos mis fans por su gran amor y apoyo durante este momento difícil”, escribió en una historia posteada en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 1.700.000 usuarios, e incluyó una foto con un atardecer en el horizonte. A continuación, agregó: “Sus amables palabras significan mucho y las llevo conmigo todos los días. Estoy muy agradecida por todos ustedes”.

Paula Badosa, a quien Sabalenka venció en su estreno en Miami y una de sus confidentes, se había solidarizado con la bielorrusa en la previa al cruce entre ambas: “Hablé con ella durante bastante tiempo. Sé por lo que está pasando, conozco la situación al completo. Para mí también es un shock vivir todo esto, al fin y al cabo es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy complicada. Al mismo tiempo, es incómodo enfrentarme a ella, pero no quiero hablar del tema porque ya dije que no iba a hacerlo. Es mi mejor amiga y se lo prometí. Voy a mantenerlo así, lo siento”.

La ex esposa de Konstantin Koltsov, Yulia Mikhailova, fue otra de las voces que se refirió al fallecimiento del padre de sus hijos (Daniel, Alexander y Stefan) y tuvo una opinión positiva de su vínculo con la tenista de 25 años: “Es una chica agradable. Quería mucho a Konstantin... Pero Sabalenka trató bien a mis hijos, así que tengo una actitud normal hacia ella”.

En la entrevista brindada al medio bielorruso, Zerkalo, Mikhailova se refirió a las causas del deceso y desestimó la idea del suicidio: “Fue un accidente. Todavía tenemos el viejo ordenador familiar con los correos electrónicos de Konstantin. Conocía las contraseñas y conseguí abrir algunos de los correos. Constantin había reservado además un apartamento en otro lugar. Había compras pagadas que aún no habían llegado. Un alquiler de coche a largo plazo. Así que no tenía intención de retirarse de la vida. Las cosas pueden estallar en su cabeza, por supuesto, pero no había señales de tragedia”.

“Lo más probable es que estuviera muy borracho. Por desgracia, los jugadores de hockey a veces son culpables de esto. En la habitación donde se alojaba Konstantin encontraron botellas de alcohol vacías. Había un balcón con vistas al océano. Probablemente Constantine no estaba mirando lo que hacía”, sorprendió.

Konstantin Koltsov vistió la casaca de los Pittsburgh Penguins de la NHL de los Estados Unidos entre 2002 y 2006. Registró 144 encuentros en la franquicia con 12 tantos y 26 asistencias. Además, jugó en equipos como el Spartak de Moscú y el Dinamo Minsk y, por otro lado, representó a Bielorrusia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City y en 2010 en Vancouver.

Como entrenador, dejó un legado en el Salavat Yulaev de Rusia. Así lo despidieron: “Con profundo pesar les informamos que Konstantin Koltsov ha fallecido. Era una persona fuerte y alegre, era querido y respetado por los jugadores, colegas y aficionados. Konstantin se escribió para siempre en la historia de nuestro club. Koltsov ganó el campeonato ruso y la Copa Gagarin como parte del Salavat Yulaev, e hizo un gran trabajo en el cuerpo técnico del equipo. Que su memoria arda brillantemente”.