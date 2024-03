La tenista Paula Badosa habló sobre el drama que atraviesa su amiga Sabalenka tras la muerte de su novio: “Es un shock vivir todo esto”

Paula Badosa y Aryna Sabalenka son muy amigas dentro del circuito profesional

La muerte Kostantin Koltsov, un reconocido ex jugador de hockey sobre hielo que participó de la NHL, generó conmoción en el ambiente del deporte porque el bielorruso era la pareja de la tenista Aryna Sabalenka, una de las mejores del circuito profesional de la WTA. Luego que se conoció la noticia, y en medio de rumores sobre cómo falleció el hombre de 42 años, el Departamento de Policía de Miami-Dade informó la investigación se producie en el marco de un “aparente suicidio”.

El fallecimiento del novio de la jugadora bielorrusa, que se ubica en el segundo puesto del ranking mundial, se produjo días previos al inicio del Miami Open en Estados Unidos, certamen en el que la tenista será una de las candidatas al título. Frente a este escenario, el próximo viernes se producirá el estreno de Sabalenka, que ya anunció que será parte del cuadro principal a pesar de estar atravesando uno de los peores momentos de su vida.

En las últimas horas, se confirmó que la rival de la última ganadora del Australian Open será Paula Badosa. La tenista española es una de las mejores amigas de Sabalenka en el tenis, por lo que el encuentro será especial desde todo punto de vista. “No sé muy bien qué decir. Por supuesto que sé por lo que está pasando. Sinceramente, para mí tampoco ha sido fácil. No sé qué decirles. Es una mujer fuerte. Va a sacar las fuerzas de algún sitio. Espero que sea una gran batalla, un buen partido”, comentó la jugadora de 26 años en la conferencia de prensa tras su victoria ante la rumana Simona Halep en su debut.

Acto seguido, Badosa profundizó en su relación con Sabalenka y explicó que habló con ella luego de conocerse la muerte de su novio. “No quiero hablar de lo que ha pasado, pero como he dicho antes, es una de mis mejores amigas. Ayer hablé con ella durante bastante tiempo, esta mañana lo mismo. Sé por lo que está pasando, conozco la situación al completo. Para mí también es un shock vivir todo esto, al fin y al cabo es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy complicada. Al mismo tiempo, es incómodo enfrentarme a ella, pero no quiero hablar del tema porque ya dije que no iba a hacerlo. Es mi mejor amiga y se lo prometí. Voy a mantenerlo así, lo siento”.

La bielorrusa y la española durante un encuentro del Abierto de Stuttgart (REUTERS/Angelika Warmuth)

Más allá de analizar la situación personal que atraviesa su amiga, Badosa puso el foco en lo que será el enfrentamiento por la segunda ronda del Miami Open. “Ambas nos conocemos muy bien. Sé lo que va a hacer, ella sabe lo que voy a hacer. Nada nos va a sorprender. En este tipo de partidos, todo se reduce a ver quién juega mejor en los momentos importantes, quién apuesta por sus golpes en esos instantes. Cuando dos jugadoras que se conocen muy bien se enfrentan, la clave está en los puntos de presión, en cómo juegas en esos momentos y cómo te sientes mental y físicamente. Va a ser ese tipo de encuentro”, dijo.

La relación de amistad entre la bielorrusa y la española es una de las más conocidas en el circuito femenino. Es más, en las redes sociales de ambas se ven varias publicaciones que compartieron en la que muestran viajes y momentos compartidos.

En los detalles de la investigación de la repentina muerte del ex jugador de hockey sobre hielo Koltsov, se conoció que el parte policial firmado por un detective policial identificado como Argemis “AC” Colomé, ndica que las fuerzas de seguridad arribaron al St. Regis Bal Harbour Resort de Miami en compañía de los bomberos en horas del mediodía del lunes tras ser contactados porque un hombre habría saltado desde el balcón, indicó la cadena CNN en EEUU.

“La Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade respondió y se ha hecho cargo de la investigación del aparente suicidio del Sr. Konstantin Koltsov... No se sospecha ningún crimen”, fue el texto que difundió la policía de Miami y que tomó la prensa estadounidense.

La que también reaccionó frente a la dramática situación que vive Sabalenka fue la tenista danesa Caroline Wozniacki. “No puedo imaginar por lo que estará pasando ahora mismo. Yo también lloré por ello, es una situación terrible, durísima. Me acerqué a ella y le dije que estoy aquí si necesita algo. Amo a Aryna, creo que es una grandísima persona y ver que está pasando por esto es desgarrador. No puedo imaginar cómo lo estará pasando, y cada uno lleva el duelo de forma distinta. Hay que darle espacio, y le hice saber que, si necesita algo, nosotros estamos aquí para ella”, expresó la ex número 1 del mundo.

La amistad entre Sabalenka y Paula Badosa