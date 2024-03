El descarnado posteo de Aryna Sabalenka tras la muerte de su ex novio: “Mi corazón está roto”

Konstantin Koltsov con Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka se refirió por primera vez de manera pública a la muerte de su ex novio, Konstantin Koltsov. La tenista bielorrusa número 2 del ranking mundial compartió un posteo en sus redes sociales en el que reveló que ya no era pareja de la ex estrella de hockey, aunque pidió respeto por su privacidad y la de la familia del ex deportista. “Mi corazón está roto”, reconoció.

“La muerte de Konstantin es una tragedia inimaginable y, aunque no estábamos mas juntos, mi corazón está roto. Por favor respeten mi privacidad y la de su familia en este momento tan difícil”, fue el mensaje que compartió Sabalenka a través de una storie de Instagram. Aryna había anunciado su noviazgo con Konstantin en junio de 2021 y hasta el momento se desconocía la ruptura de la relación debido al bajo perfil que mantenían ambos. En medio del dolor, la tenista de 25 años confirmó su participación en el WTA 1.000 de Miami.

La actual bicampeona del Abierto de Australia venía de sufrir la muerte de su padre de 43 años en 2019. Como en aquella oportunidad, decidió hacer el duelo jugando al tenis, por lo que estará presente en el debut en el Miami Open en Estados Unidos este jueves frente a su amiga, la española Paula Badosa, quien también se expresó con mucho dolor por lo ocurrido.

“No sé muy bien qué decir. Por supuesto que sé por lo que está pasando. Sinceramente, para mí tampoco ha sido fácil. No sé qué decirles. Es una mujer fuerte. Va a sacar las fuerzas de algún sitio. Espero que sea una gran batalla, un buen partido”, comentó la jugadora de 26 años en la conferencia de prensa tras su victoria ante la rumana Simona Halep en su debut.

Acto seguido, Badosa profundizó en su relación con Sabalenka y explicó que habló con ella luego de conocerse la muerte de su ex novio. “No quiero hablar de lo que ha pasado, pero como he dicho antes, es una de mis mejores amigas. Ayer hablé con ella durante bastante tiempo, esta mañana lo mismo. Sé por lo que está pasando, conozco la situación al completo. Para mí también es un shock vivir todo esto, al fin y al cabo es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy complicada. Al mismo tiempo, es incómodo enfrentarme a ella, pero no quiero hablar del tema porque ya dije que no iba a hacerlo. Es mi mejor amiga y se lo prometí. Voy a mantenerlo así, lo siento”.

La muerte Kostantin Koltsov, un reconocido ex jugador de hockey sobre hielo que participó de la NHL, generó conmoción en el ambiente del deporte. Luego que se conoció la noticia, y en medio de rumores sobre cómo falleció el hombre de 42 años, el Departamento de Policía de Miami-Dade informó la investigación se produce en el marco de un “aparente suicidio”.

El parte policial firmado por un detective policial identificado como Argemis “AC” Colomé, que fue replicado por la United Press International y la cadena CNN, indica que las fuerzas de seguridad arribaron al St. Regis Bal Harbour Resort de Miami en compañía de los bomberos en horas del mediodía del lunes tras ser contactados porque un hombre habría saltado desde el balcón.

“Según los investigadores, el lunes 18 de marzo de 2024, aproximadamente a las 12:39 am, la policía de Bal Harbour y los bomberos fueron enviados al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, en referencia a un hombre que saltó desde un balcón. La Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade respondió y se ha hecho cargo de la investigación del aparente suicidio del Sr. Konstantin Koltsov... No se sospecha ningún crimen”, fue el texto que difundió la policía de Miami según coincidieron ambos medios norteamericanos.

Lo ocurrido con Koltsov en las últimas horas golpeó de lleno también al deporte ruso y bielorruso. Kostantin, de 42 años, había iniciado en 2016 su trayectoria como entrenador. Previamente había sido una figura del hockey sobre hielo en su tierra, inicialmente como extremo del Yunost Minsk hasta ser seleccionado en la primera ronda del draft por los Pittsburgh Penguins de la NHL, la popular liga norteamericana de hockey sobre hielo. En esa franquicia jugó 144 partidos y anotó 38 puntos (12 goles, 26 asistencias). “The Penguins expresan su más sentido pésame a la familia y amigos del ex delantero de los Penguins, Konstantin Koltsov”, indicaron en un comunicado reciente.

En 2006 se marchó de Estados Unidos y militó durante una década con la indumentaria del Salavat Yulaev Ufa, Atlant Mytishchi, Ak Bars Kazan y Dynamo Minsk. Al unísono de su distinguida trayectoria en clubes, también se destacó en la selección bielorrusa como capitán: jugó un total de 123 partidos y anotó 55 (34+21) puntos. Participó en diez campeonatos mundiales y en los Juegos Olímpicos del 2002 y 2010.

Tras iniciarse como asistente en Dynamo Minsk, pasó por Brest y Dynamo-Molodechno, como paso previo a unirse al cuerpo técnico de Spartak de Moscú y regresar al Salavat Yulaev en 2022 para trabajar inicialmente con los delanteros. Incluso se rumoreaba que podría ser elegido en el corto plazo como coach del Dynamo Minsk y de la selección bielorrusa, según datos que difundió el medio ruso Sportmail.

En relación a su vida privada, el medio Tennis365 indicó que Koltsov era padre de tres hijos de un matrimonio anterior y se había separado en 2020, antes de iniciar meses más tarde una relación sentimental con Sabalenka, que dio a conocer el vínculo de manera pública con un posteo en su Instagram en junio del 2021: “Es bueno tener a alguien que pueda entender mis locuras, pero no puedes aburrirte conmigo, ¿verdad @koltsov2021?”, escribió tras compartir una foto juntos. Hasta ahora, la tenista no se refirió a lo sucedido.