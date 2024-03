Revelaron nuevos detalles sobre la muerte de Konstantin Koltsov, ex pareja de Aryna Sabalenka: por qué su ex esposa duda de la hipótesis de suicidio

Konstantin Koltsov falleció a los 42 años (Richard Wolowicz/Getty Images)

La muerte de Konstantin Koltsov conmocionó al deporte mundial. El ex jugador profesional de hockey sobre hielo en la selección nacional de Bielorrusia perdió la vida a los 42 años en un hotel de Miami, en la misma ciudad donde su última pareja, Aryna Sabalenka, participará del Masters 1000 (debutará este viernes ante la española Paula Badosa).

La trágica noticia disparó una serie de versiones sobre cómo se llegó a este desenlace y su ex esposa, Yulia Mikhailova, ofreció su testimonio en un reportaje para el portal bielorruso Zerkalo. Declaró que Koltsov se alojaba en el piso 23 del establecimiento, a tan solo una hora de distancia de su casa, que él tenía intenciones de reunirse con los tres hijos en común fruto de esa relación y desestimó la idea de un posible suicidio difundido por el Departamento policial de Miami-Dade.

Frente a la consulta sobre cuál es su hipótesis de lo ocurrido, Mikhailova sentenció: “Lo más probable es que estuviera muy borracho. Por desgracia, los jugadores de hockey a veces son culpables de esto. En la habitación donde se alojaba Konstantin encontraron botellas de alcohol vacías. Había un balcón con vistas al océano. Probablemente Constantine no estaba mirando lo que hacía”.

La mujer argumentó porque no cree en la versión de que se haya quitado la vida: “Fue un accidente. Todavía tenemos el viejo ordenador familiar con los correos electrónicos de Konstantin. Conocía las contraseñas y conseguí abrir algunos de los correos. Constantin había reservado además un apartamento en otro lugar. Había compras pagadas que aún no habían llegado. Un alquiler de coche a largo plazo. Así que no tenía intención de retirarse de la vida. Las cosas pueden estallar en su cabeza, por supuesto, pero no había señales de tragedia”.

Yulia Mikhailova con sus tres hijos

Por otro lado, tuvo amistosas palabras para Sabalenka, quien había iniciado una relación con él a partir de junio de 2021 y ya no estaban más juntos en los últimos días: “Es una chica agradable. Quería mucho a Konstantin... Pero Sabalenka trató bien a mis hijos, así que tengo una actitud normal hacia ella”. Luego de agradecer los mensajes de afecto recibidos, contó cómo afronta toda esta situación: “No tengo elección. Sobrevives lo mejor que puedes. No hay otra manera. Lo hago lo mejor que puedo”.

Yulia Mikhailova fue consultada sobre si se sorprendió ante la eventual posibilidad de un suicidio: “Creo que fueron sus colegas los que malinterpretaron algo. O dieron por buena la suposición de suicidio de la Policía; al fin y al cabo, la gente rara vez se cae sola. La Policía descartó inmediatamente la versión del asesinato: Konstantin estaba solo en la habitación. Entonces dijeron que tal vez se trataba de un suicidio. Pero, repito, nada hacía presagiar que Konstantin iba a saltar”.

Además, relató el crudo momento en el que se enteró del fallecimiento: “Era el 18 de marzo. Al principio me llamaron varias veces, me preguntaron si estaba en casa y me dijeron que querían contarme algo sobre Konstantin. Y entonces llegó el detective. Intentó presentar la noticia con la mayor delicadeza posible. Pero, por supuesto, estaba en estado de shock... Luego me compartió información, hizo varias preguntas correctamente, me explicó varios aspectos procesales y me dijo que lo llamara en cualquier momento”.

Konstantin Koltsov con Aryna Sabalenka

Mikhailova reveló que el cuerpo de Koltsov será enterrado en Bielorrusia, su tierra natal, y se mostró preocupada por su porvenir económico en el plano familiar: “La vida en Estados Unidos es cara, no sé dónde acabaremos. Mientras los niños estén aquí en la escuela, ya veremos. Ahora tenemos que resolver una serie de problemas que, por supuesto, no habíamos tenido antes”.

Y señaló cómo se encuentran sus tres hijos: “Es una pregunta difícil. Intentamos no desanimarnos. No sé cómo decirlo. Es más difícil para nuestros hijos mayores, Daniel y Alexander, ellos lo entienden todo bien. Tienen 18 y 16 años. El más pequeño, Stefan, tiene cinco. Cree que papá está ahora en el cielo. Stefan me preguntó cómo murió papá, pero aún no se lo he dicho. El heredero, por cierto, es el hijo mayor, no la ex mujer ni la novia. Por lo tanto, será necesario llevar a Daniel conmigo para firmar todos los documentos relacionados con el caso”.

“Últimamente hemos tenido muy poco contacto. Cada uno tiene su vida y, además, estaba trabajando lejos de sus hijos. Konstantin se comunicaba con ellos sobre todo por teléfono. Según tengo entendido, esta vez quería quedarse con los chicos para cenar. Pero Stefan se acuesta pronto, algo no funcionó, e iban a verse más tarde”, expresó en relación a su trabajo como entrenador en el club ruso Salavat Yulaev de Ufá.

En este sentido, esbozó que le haría mejor saber que se trató de un accidente con el fin de descartar el inquietante pensamiento de la hipótesis policial: “Haría que los niños se sintieran mejor. Daniel y Alexander leyeron sobre el suicidio en Internet y, por supuesto, se sienten mal. Hubo otras versiones mientras esperaba para hablar con el médico forense”.

Según su testimonio, los resultados de los análisis toxicológicos llevarán un mes y la Policía se quedó con el teléfono y el portátil de Konstantin Koltsov hasta el término de la investigación.

La sentida narración acompañó las palabras vertidas por Aryna Sabalenka a través de Instagram, luego de haber decidido participar del Masters 1000 de Miami sin dar conferencias de prensa durante la competencia: “La muerte de Konstantin es una tragedia inimaginable y, aunque no estábamos mas juntos, mi corazón está roto. Por favor respeten mi privacidad y la de su familia en este momento tan difícil”. La publicación anunció la ruptura de la pareja, algo de lo cual no se tenía detalles por el bajo perfil mantenido por ambos.

Aryna Sabalenka es la número 2 del mundo en el ranking WTA

Su próxima rival y una de sus mejores amigas, Paula Badosa, tuvo sentimientos encontrados en la previa al choque por los 32avos de final: “Ayer hablé con ella durante bastante tiempo, esta mañana lo mismo. Sé por lo que está pasando, conozco la situación al completo. Para mí también es un shock vivir todo esto, al fin y al cabo es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy complicada. Al mismo tiempo, es incómodo enfrentarme a ella, pero no quiero hablar del tema porque ya dije que no iba a hacerlo. Es mi mejor amiga y se lo prometí. Voy a mantenerlo así, lo siento”.

Konstantin Koltsov jugó en los Pittsburgh Penguins de la NHL de los Estados Unidos entre 2002 y 2006. Acumuló un total de 144 partidos en la franquicia con 12 goles y 26 asistencias. Además, representó a Bielorrusia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City y en 2010 en Vancouver, dejando su marca a nivel internacional. También representó a equipos como el Spartak de Moscú y el Dinamo Minsk.

En su faceta de entrenador, dejó un legado valedero en el Salavat Yulaev. Así lo despidieron en su último trabajo: “Con profundo pesar les informamos que Konstantin Koltsov ha fallecido. Era una persona fuerte y alegre, era querido y respetado por los jugadores, colegas y aficionados. Konstantin se escribió para siempre en la historia de nuestro club. Koltsov ganó el campeonato ruso y la Copa Gagarin como parte del Salavat Yulaev, e hizo un gran trabajo en el cuerpo técnico del equipo. Que su memoria arda brillantemente”.