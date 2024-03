Conmoción y misterio: la Policía investiga la muerte de Konstantin Koltsov, ex estrella del hockey y pareja de Sabalenka

Konstantin Koltsov con Aryna Sabalenka

El mundo del deporte vive horas de profunda conmoción luego de confirmarse la muerte de Kostantin Koltsov, un reconocido ex jugador de hockey sobre hielo que en la actualidad estaba en el foco mediático por estar en pareja desde hace tres años con la brillante tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. Casi 24 horas después del hecho, y tras algunas versiones confusas sobre las causas de su fallecimiento, el Departamento de Policía de Miami-Dade informó que abrió una investigación por “aparente suicidio”.

El parte policial firmado por un detective policial identificado como Argemis “AC” Colomé, que fue replicado por la United Press International y la cadena CNN, indica que las fuerzas de seguridad arribaron al St. Regis Bal Harbour Resort de Miami en compañía de los bomberos en horas del mediodía del lunes tras ser contactados porque un hombre habría saltado desde el balcón.

“Según los investigadores, el lunes 18 de marzo de 2024, aproximadamente a las 12:39 am, la policía de Bal Harbour y los bomberos fueron enviados al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, en referencia a un hombre que saltó desde un balcón. La Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade respondió y se ha hecho cargo de la investigación del aparente suicidio del Sr. Konstantin Koltsov... No se sospecha ningún crimen”, fue el texto que difundió la policía de Miami según coincidieron ambos medios norteamericanos.

La ex N1° y actual número 2 del ranking femenino, ganadora de 14 títulos, se encuentra en Estados Unidos para disputar el Miami Open. La reconocida deportista de 25 años arribó a ese país en compañía de Kostantin Koltsov, con quien estaba en pareja desde el 2021.

Koltsov se encontraba en Miami donde Sabalenka figura como segunda preclasificada del cuadro principal en el torneo local

Inicialmente, el medio bielorruso Smartpress indicó que el fallecimiento habría estado vinculado a un “coágulo de sangre”, según un supuesto informe que citaron del servicio de prensa del club ruso de hockey profesional Salavat Yulaev. Sin embargo, en ese propio portal se rectificaron horas más tarde y citaron las declaraciones policiales difundidas por la agencia norteamericana UPI.

Al mismo tiempo, el agente de prensa del club, Denis Taipov, negó que el club haya difundido previamente algún dato sobre la causa de la muerte del entrenador. “La información que supuestamente el club de hockey “Salavat Yulaev” confirmó a la prensa bielorrusa sobre la causa de la muerte (coágulo de sangre) no es cierta. No confirmamos nada a nadie, nadie se puso en contacto con nosotros. Le rogamos amablemente que no difunda noticias falsas en tal situación”, fueron las declaraciones de este encargado de comunicación que citó el sitio web ruso Match TV.

“Nos entristece profundamente anunciar que el entrenador del Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, ha fallecido. Era un hombre fuerte y alegre, querido y respetado por jugadores, colegas y aficionados. Konstantin entró para siempre en la historia de nuestro club. Koltsov ganó el campeonato de Rusia y la Copa Gagarin como miembro del Salavat Yulaev e hizo un gran trabajo en el cuerpo técnico del equipo. El Club de Hockey Salavat Yulaev expresa sus condolencias a la familia y amigos de Konstantin Koltsov”, es el comunicado que aún permanece en el portal oficial de esta institución.

Todavía se desconoce qué hará Sabalenka, quien está programada para disputar la segunda ronda del cuadro principal del Open de Miami contra la vencedora del choque previo que mantendrán la rumana Simona Halep y la española Paula Badosa. Durante las últimas horas hubo versiones contradictorias sobre la decisión que tomará la jugadora que en 2019 sufrió la pérdida de su padre Sergey. “Fue algo inesperado, era joven, tenía 43 años, y no quería contarlo, pero creo que la gente debería saberlo. Estoy tratando de luchar porque mi padre quería que yo fuera la número 1 y lo estoy haciendo por él”, comunicó semanas después del hecho en una rueda de prensa que realizó en los primeros días del 2020.

Konstantin Koltsov durante el Mundial del 2008 (Foto: Richard Wolowicz/Getty Images)

Lo ocurrido con Koltsov en las últimas horas golpeó de lleno también al deporte ruso y bielorruso. Kostantin, de 42 años, había iniciado en 2016 su trayectoria como entrenador. Previamente había sido una figura del hockey sobre hielo en su tierra, inicialmente como extremo del Yunost Minsk hasta ser seleccionado en la primera ronda del draft por los Pittsburgh Penguins de la NHL, la popular liga norteamericana de hockey sobre hielo. En esa franquicia jugó 144 partidos y anotó 38 puntos (12 goles, 26 asistencias). “The Penguins expresan su más sentido pésame a la familia y amigos del ex delantero de los Penguins, Konstantin Koltsov”, indicaron en un comunicado reciente.

En 2006 se marchó de Estados Unidos y militó durante una década con la indumentaria del Salavat Yulaev Ufa, Atlant Mytishchi, Ak Bars Kazan y Dynamo Minsk. Al unísono de su distinguida trayectoria en clubes, también se destacó en la selección bielorrusa como capitán: jugó un total de 123 partidos y anotó 55 (34+21) puntos. Participó en diez campeonatos mundiales y en los Juegos Olímpicos del 2002 y 2010.

El actual capitán de los Penguins, Sidney Crosby, habló sobre el hombre que tuvo como compañero en la temporada 2005-06. “Él podía volar. Era un patinador poderoso, un tipo realmente fuerte y un gran tipo con quien estar cerca. Ese primer año, no teníamos el mejor equipo, pero teníamos un gran grupo y él era parte de eso, así que obviamente nuestro más sentido pésame para su familia. Es una triste noticia”, le dijo al sitio oficial de la NHL.

Tras iniciarse como asistente en Dynamo Minsk, pasó por Brest y Dynamo-Molodechno, como paso previo a unirse al cuerpo técnico de Spartak de Moscú y regresar al Salavat Yulaev en 2022 para trabajar inicialmente con los delanteros. Incluso se rumoreaba que podría ser elegido en el corto plazo como coach del Dynamo Minsk y de la selección bielorrusa, según datos que difundió el medio ruso Sportmail.

En relación a su vida privada, el medio Tennis365 indicó que Koltsov era padre de tres hijos de un matrimonio anterior y se había separado en 2020, antes de iniciar meses más tarde una relación sentimental con Sabalenka, que dio a conocer el vínculo sentimental de manera pública con un posteo en su Instagram en junio del 2021: “Es bueno tener a alguien que pueda entender mis locuras, pero no puedes aburrirte conmigo, ¿verdad @koltsov2021?”, escribió tras compartir una foto juntos. Hasta ahora, la tenista no se refirió a lo sucedido.