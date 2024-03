Carlos Tevez descartó irse de Independiente y fue claro ante una nueva polémica: “No desconfío de los árbitros”

El saludo de Carlos Tevez con Martín Demichelis antes del inicio del partido (Fotobaires)

Era una de las palabras más esperadas en este fin de semana, independientemente del resultado final del partido que disputó el Rojo contra River Plate en el Libertadores de América por la 10ª fecha de la Copa de la Liga. Carlos Tevez habló en conferencia de prensa luego del choque contra el Millonario con la polémica del final sobre Gabriel Ávalos en el foco.

Te puede interesar: Habló Tevez tras el escándalo y apuntó contra el fútbol argentino: “No me veo mucho más tiempo dirigiendo acá”

Pero el Apache evitó volver a recaer en polémicas y no quiso opinar sobre la tarea de Nazareno Arasa: “El tema del arbitraje fue puntual con una cosa (ante Barracas) y lo dejamos ahí. No son todos iguales. Dejémoslo ahí. Estoy contento con mi equipo, el protagonista fue mi equipo. Dejémoslo ahí. Nada más”.

Ante otra consulta sobre el tema arbitrajes, con el foco puesto en el próximo duelo ante Deportivo Riestra, aclaró: “No desconfío del árbitro. Pongamos dos cosas totalmente diferentes. Lo dije bien claro en la conferencia, nos dijeron que iba a pasar una cosa, pasó. Eso te da bronca. Después vos entendes el fútbol. Lo viví de adentro mucho tiempo, entendes. El cosito que te dan, te sacan, tenes que callarte, pero no que te avisen y pasan lo que pasó. A eso voy. Creo en los árbitros. Nunca hable de los árbitros. La otra vez, pero después a veces te dan, a veces te sacan, te tenés que callar. Eso fue puntual. Pasó, sigamos trabajando, construyendo para que independiente le vaya bien. Y cualquier problema personal que tenga con cualquier otra persona lo arreglaré afuera sin esta chomba”.

Te puede interesar: Polémica en Avellaneda: el penal que reclamó Independiente sobre Ávalos en el empate ante River

Durante los últimos días, tras el conflicto que protagonizó, se rumoreó que podría marcharse de Avellaneda, pero fue tajante sobre esto: “No me voy a ir de Independiente. Tengo 3 años firmados. Carlos Tevez no se va. Hagan lo que hagan no se va a ir. Me voy a quedar acá”. Y aclaró que no hay problemas con la dirigencia: “Me sentí apoyado por la dirigencia. Es algo que dije que vimos todos. No es algo que no vimos. Nada más quedó ahí. Terminó”.

Si bien se enfocó en eliminar cualquier rastro de polémica, bromeó con que la última semana “andaba medio picante” y dejó en claro su postura: “El Carlos Tevez persona, el políticamente correcto, no va más. No le debo nada a nadie y el políticamente correcto no lo van a encontrar. Si me buscan, le voy a contestar a cualquiera”.

Te puede interesar: Así está la tabla de posiciones de la Zona A tras el empate de Independiente y River Plate en el clásico

Hay que tener en cuenta que el técnico del club de Avellaneda viene de una semana agitada tras sus explosivas declaraciones luego del empate ante Barracas Central. Las críticas al arbitraje de Pablo Dóvalo derivaron en un escándalo que lo puso en el ojo de la tormenta, a punto tal que realizó una nueva conferencia de prensa con el presidente Néstor Grindetti horas después de sus dichos.

“A pesar de las cosas que decís, dimos un espectáculo. Tanto Independiente como River dimos un espectáculo. Enfoquémonos en eso, no en otra cosa. ¿Se entiende? El fútbol argentino tiene que ir por este lado, ver más partidos de esta calidad de juego. No me gustaría que el árbitro en este partido se sienta condicionado y te cobre un penal que no es. Sino seguimos en la misma semana que el anterior. Me parecía que esto es justo, sin que River se lleve nada, sin que Independiente se lleve nada. Esto es lo justo, está bien. Después se discutirá si es penal o no, pero me parece que este es el camino que tenemos que seguir”, reflexionó.

El DT esquivó de este modo dejar frases rimbombantes y se enfocó en elogiar el rendimiento de su equipo ante River. “El análisis creo que es muy bueno, hicimos un gran partido. La verdad que hicimos un primer tiempo extraordinario donde jugamos de igual a igual. Se encontraron con el gol y nosotros después seguimos de la misma manera. Después del gol de ellos, creo que cinco minutos tuvieron la pelota, pero seguimos encontrándonos y seguimos el plan del partido. Así empatamos. En el segundo tiempo los dos bajaron un poco el ritmo y los cambios entraron bien. Creo que es importante esto, estoy feliz porque los chicos están entrando muy bien y eso te da motivos para decir que estás haciendo las cosas bien”, consideró.

“Fue uno de los partidos que mejor jugamos en todas las líneas, por eso me voy muy contento. Hicimos un partido completo contra un rival muy difícil. Es el camino a seguir”, agregó.

El Apache recordó que en su primera conferencia dijo que debían pelear el campeonato y se mostró feliz de estar en la lucha: “Lo estamos haciendo con altibajos, pero lo estamos haciendo. Es importante esto de pelear de igual a igual con equipos que vienen peleando hace tiempo, son campeones, tienen una forma de jugar. Estamos en esa búsqueda”. “Este es un envión para el equipo: hoy le tocó entrar a Spörle e hizo un primer tiempo excepcional. El otro día a Mati (Giménez) que no venía jugando, metió dos goles. Y los pibes están todos metidos, queriendo que a Independiente le vaya bien. Lo veo en el entrenamiento”, advirtió.

A la hora de hablar del unánime apoyo del público en la previa del encuentro, subrayó: “Es difícil hablar porque está hablando Carlos Tevez y tengo el escudo de Independiente. Cuesta separar las cosas. Estoy agradecido a la gente. Es bueno en lo personal, pero quiero que me aplaudan como técnico de Independiente porque el equipo juega bien, que la gente esté contenta por eso. No que sea extrafutbolístico. Mi idea es que el día de mañana me aplaudan porque se sienten identificados”.

Más allá de esto, Independiente tiene una agenda agitada para intentar clasificar a la fase final de la Copa de la Liga. El próximo viernes 15 de marzo abrirá la acción de la 11ª fecha en su visita a Deportivo Riestra desde las 16.30. Luego, recibirá a Atlético Tucumán, visitará a Banfield y cerrará su actividad en la Zona A con el choque en Avellaneda frente a Talleres de Córdoba.