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Siete años de guitarra a todo volumen: el insólito caso del hombre que terminó arrestado en Japón

Vecinos de Kioto denunciaron que el sonido constante durante el día y la noche afectó su salud

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La policía japonesa arrestó a un hombre de 61 años por denuncias de ruido constante de su guitarra eléctrica
La policía japonesa arrestó a un hombre de 61 años tras años de denuncias por el ruido constante de su guitarra eléctrica (Captura de video: TBS)

Un hombre de 61 años fue arrestado en la ciudad de Kioto, Japón, tras ser acusado de someter a sus vecinos a años de ruidos constantes provenientes de una guitarra eléctrica y una radio a alto volumen. De acuerdo con las autoridades, el caso avanzó ya que los residentes en hogares próximos alegaron haber desarrollado problemas de salud por la contaminación sonora.

Según informó el periódico japonés The Mainichi, el arresto se produjo el 23 de julio y el detenido es una persona desempleada que reside en el distrito de Nishikyo, en Kioto. La Policía Prefectural de Kioto sostiene que el hombre reprodujo música y transmisiones de radio a un volumen excesivo pese a múltiples advertencias emitidas por las autoridades.

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La investigación señala que los hechos por los que se le acusa ocurrieron entre junio de 2019 y julio de 2026. Durante ese periodo, el sospechoso habría mantenido una radio encendida de forma permanente junto a la ventana y tocado una guitarra eléctrica a un volumen tan elevado que terminó afectando la salud de varias personas que vivían en las inmediaciones.

La policía japonesa arrestó a un hombre de 61 años por denuncias de ruido constante de su guitarra eléctrica
El nivel de ruido superó los 80 decibelios, una intensidad comparable a la que se registra dentro de un tren del metro. (Captura de video: TBS)

De acuerdo con The Mainichi, la policía cree que este comportamiento comenzó incluso antes, alrededor de enero de 2017. Los agentes recibieron numerosas quejas de los vecinos y, con el paso de los años, emitieron orientaciones y advertencias para que el hombre redujera el ruido. Sin embargo, la situación nunca mejoró y el acusado continuó tocando el instrumento de cuerda desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

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Cuando la policía realizó mediciones, el sonido alcanzó un máximo superior a los 80 decibelios, un nivel comparable al ruido que se percibe dentro de un tren del metro. Ese dato fue confirmado tanto por The Mainichi como por un reportaje de la cadena japonesa TBS, que además difundió grabaciones realizadas por vecinos en mayo del año pasado.

Tras registrar la vivienda del sospechoso, los agentes incautaron más de 40 guitarras eléctricas. El reportaje de TBS añadió que, en total, fueron confiscados 76 objetos, incluidos amplificadores y otros instrumentos musicales.

La policía japonesa arrestó a un hombre de 61 años por denuncias de ruido constante de su guitarra eléctrica
Durante el registro de la vivienda, los investigadores incautaron más de 40 guitarras eléctricas y decenas de objetos relacionados. (Captura de video: TBS)

Durante los interrogatorios, el hombre rechazó las acusaciones formuladas por la policía. Pese a su versión, la investigación continúa centrada en determinar si la exposición prolongada al ruido fue la causa de los problemas de salud reportados por cuatro residentes de la zona. Entre los síntomas mencionados figuran insomnio, depresión y tinnitus, una afección caracterizada por la percepción persistente de zumbidos en los oídos.

El arresto también ha llamado la atención por la naturaleza inusual de los hechos y ha sido comparado con otros conflictos entre vecinos ocurridos en Asia. El sitio especializado Dexerto recordó un caso registrado en China, donde un hombre fue demandado después de reproducir durante más de diez horas al día sonidos de “fantasmas salvajes” a través de un sistema de altavoces instalado tras una disputa vecinal.

Según ese reporte, otro residente, que vivía dos pisos más arriba, también resultó afectado por el ruido y llevó el caso ante un tribunal del distrito de Haizhu, en Guangzhou. La justicia falló a su favor y ordenó retirar el sistema de altavoces, además de exigir que cesaran las emisiones de esos sonidos.

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