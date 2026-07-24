Entretenimiento

Jon Bon Jovi preocupa en pleno regreso a los escenarios: suspendió un concierto por problemas de salud

El artista no pudo completar el octavo show de su residencia en el Madison Square Garden de Nueva York

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El cantante aseguró que reprogramará el show que no llegó a completar. (Redes sociales)

Jon Bon Jovi despertó preocupación entre sus seguidores al finalizar de forma abrupta el concierto que ofrecía la noche del 23 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. El cantante, de 64 años, puso fin a la presentación después de aproximadamente 90 minutos sobre el escenario debido a un problema de salud.

La presentación correspondía a la octava de las nueve fechas completamente agotadas que Bon Jovi programó en el emblemático recinto neoyorquino como parte de su Forever Tour. Durante el espectáculo, incluso compartió el escenario con Pat Monahan, vocalista de Train, para interpretar el clásico “Livin’ on a Prayer” de 1986. Sin embargo, poco después decidió detener el concierto.

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Según reportó Page Six, el músico se dirigió al público con un mensaje sincero antes de abandonar el escenario. “Lo siento, estoy lastimado y no están recibiendo lo mejor de mí”, dijo a los asistentes, consciente de que no podía continuar ofreciendo el nivel de interpretación que esperaba.

Jon Bon Jovi detuvo su concierto en el Madison Square Garden
El cantante explicó al público que un problema de salud le impedía continuar con el espectáculo (Captura de video)

A pesar de la inesperada decisión, Bon Jovi buscó tranquilizar a quienes habían asistido al concierto y prometió encontrar una solución para compensarlos. “No tiren sus boletos. Voy a resolverlo, ¿de acuerdo? Guárdenlos, veremos cómo reprogramarlo”, expresó desde el escenario. Antes de retirarse añadió: “Voy a tener que tomarme una noche de descanso. Me siento bien. Los veré de nuevo pronto. Adiós”.

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Poco después del incidente, un representante del artista explicó el motivo de la cancelación anticipada. En declaraciones difundidas por PEOPLE, confirmó que Bon Jovi había estado lidiando “con una infección en los senos paranasales”, lo que provocó que el concierto terminara antes de tiempo.

El vocero también recordó la importancia que tiene esta serie de presentaciones para el cantante. “Como parte de la residencia de Bon Jovi en el Madison Square Garden, Jon ha dicho en numerosas ocasiones que ha sido una alegría volver a ofrecer conciertos con la banda. Próximamente habrá información actualizada”, agregó.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Algunos asistentes destacaron la evidente frustración del cantante por no poder completar el espectáculo, mientras otros valoraron el esfuerzo que hizo para subir al escenario pese a encontrarse enfermo.

Jon Bon Jovi en el Madison Square Garden
La serie de conciertos en Nueva York marca un momento clave en la nueva etapa de Bon Jovi después de superar sus problemas de voz. (Redes sociales)

Un regreso esperado después de una larga recuperación

La residencia en el Madison Square Garden marca el retorno del célebre artista a las presentaciones en vivo tras varios años en recuperación por problemas en la voz.

Al finalizar la última gira de la banda en 2022, el cantante se sometió a una cirugía de medialización de las cuerdas vocales para corregir el deterioro que sufría una de ellas.

En 2024, el propio artista reconoció que no estaba seguro de poder volver a soportar las exigencias de una gira. Incluso declaró que, si no lograba cantar al nivel que esperaba de sí mismo, prefería dejar de presentarse en vivo.

Sin embargo, en una entrevista concedida a PEOPLE el pasado junio aseguró que el tratamiento había dado resultado. “Estoy completamente recuperado”, afirmó. También explicó que el proceso “fue más largo de lo que jamás hubiera esperado, pero tenía que hacerse bien. Nunca perdimos la fe”.

Jon Bon Jovi, un hombre de cabello gris con camiseta negra y vaqueros, sentado con los brazos cruzados en un sillón, sonriendo y riendo
El vocalista reconoció años atrás que llegó a dudar de si volvería a cantar en vivo al nivel que exigía de sí mismo.(YouTube: @People)

En esa misma conversación aclaró que siempre cuidó su voz y que nunca llevó un estilo de vida que pudiera perjudicarla. “Nunca hice nada para dañar las cuerdas vocales; no tuve excesos. Soy un cantante entrenado. He practicado este oficio”, declaró.

Por ahora, Bon Jovi mantiene programado el último concierto de su residencia en el Madison Square Garden para el 26 de julio, antes de retomar el Forever Tour el 28 de agosto en Edimburgo, Reino Unido. Mientras tanto, los seguidores permanecen atentos a la actualización prometida por el equipo del artista sobre la posible reprogramación del espectáculo interrumpido.

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