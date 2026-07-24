Johnny Depp reaparece irreconocible en Comic-Con: así luce como el nuevo Ebenezer Scrooge

Esta aparición forma parte de una campaña promocional para el filme 'Ebenezer: A Christmas Carol', dirigido por Ti West y basado en la obra de Charles Dickens. (Créditos: redes sociales)

Johnny Depp sorprendió a los asistentes de San Diego Comic-Con 2026 transformándose en uno de sus próximos personajes: Ebenezer Scrooge. El actor llegó completamente caracterizado como el protagonista de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, la nueva película dirigida por Ti West inspirada en la obra de Charles Dickens.

La aparición ocurrió el jueves 23 de julio frente a la tienda pop-up “Scrooge and Marley”, ubicada en el distrito Gaslamp de la ciudad. Aunque la presencia de Depp no había sido anunciada oficialmente, los fanáticos comenzaron a reunirse en la zona desde horas antes para descubrir qué preparaba el estudio. La activación comenzó con cantantes de villancicos que crearon una atmósfera navideña antes de la llegada del actor.

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Poco después, Depp apareció con el vestuario completo de Scrooge: abrigo negro, sombrero de copa, bastón y maquillaje que lo transformaba en un anciano de mirada dura.

El actor sorprendió a los asistentes al llegar completamente caracterizado como el viejo avaro de Ebenezer: A Christmas Carol (Daniel Knighton/Getty Images for Paramount Pictures/AFP)

Manteniéndose en personaje, el actor interactuó con la multitud con el particular humor del avaro protagonista. Frente a los fanáticos que se habían reunido para verlo, Scrooge preguntó: “¿No tienen trabajos?” y añadió: “Parece que tienen mucho tiempo libre. Yo sí trabajo”.

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Cuando una persona le gritó “Buen día, señor Scrooge”, Depp respondió con la actitud malhumorada del personaje: “¿Qué tiene de agradable?”.

Durante cerca de media hora, el actor continuó con pequeñas escenas improvisadas y también intercambió comentarios con algunos seguidores que llegaron disfrazados de otros personajes interpretados por él, como el capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe y el Sombrerero Loco de Alicia en el país de las maravillas.

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El intérprete mantuvo la actitud gruñona de Scrooge mientras interactuaba con los seguidores que se acercaron a verlo en San Diego. (Photo by Daniel Knighton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Johnny Depp presentó el tráiler de Ebenezer en Hall H

Después de su aparición en la pop-up de su película, Depp llegó hasta el escenario de Hall H, donde sorprendió nuevamente al público durante el panel “Directors on Directing”. El actor apareció al final de la presentación para acompañar a Ti West en el estreno del primer tráiler de Ebenezer.

La entrada mantuvo la estética gótica del personaje: la sala quedó a oscuras y Depp apareció iluminado únicamente por una vela. Antes de mostrar las primeras imágenes de la película, volvió a dirigirse al público como Scrooge y preguntó: “¿Acaso no tienen vida?”. También lanzó caramelos al suelo para los asistentes y les ordenó: “Tomen”.

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¡Bah! ¡Patrañas! Mira el nuevo tráiler de #Ebenezer protagonizada por #JohnnyDepp. Noviembre 2026, solo en cines. (Paramount)

El nuevo largometraje respaldado por Paramount muestra una versión más oscura del clásico navideño de Charles Dickens. La historia seguirá a Scrooge mientras enfrenta a los espíritus de la Navidad, quienes lo obligan a confrontar su pasado, su presente y la posibilidad de cambiar su futuro.

“Es bueno estar de vuelta”, expresa el personaje de Depp en el tráiler; una frase que llamó la atención por coincidir con el retorno del actor a una gran producción de Hollywood.

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Johnny Depp no había vuelto a trabajar en una película de gran escala en Estados Unidos desde Waiting for the Barbarians (2019). La pausa en su carrera ha sido atribuida a las disputas legales con su exesposa Amber Heard. Como se recuerda, el actor tuvo que abandonar su papel de Grindelwald y dejó la franquicia Animales Fantásticos.

Depp llevó su interpretación de Scrooge hasta Hall H (Photo by Daniel Knighton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En los últimos años, Depp retomó su presencia en el septímo arte con proyectos internacionales como Minamata y Jeanne du Barry, además de dirigir la película independiente Modì, Three Days on the Wing of Madness.

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En Ebenezer, Depp comparte elenco con Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Ian McKellen, Rupert Grint y Daisy Ridley. La cinta llegará a los cines de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2026.